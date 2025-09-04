Koleje Mazowieckie z nowymi pociągami FLIRT. Umowa na 75 składów w toku

Koleje Mazowieckie kontynuują realizację jednej z największych inwestycji taborowych w swojej historii. Właśnie zakończył się odbiór kolejnych pudeł do produkcji kolejnych składów FLIRT, które docelowo mają zasilić flotę spółki.



Nowe składy, finansowane w dużej mierze ze środków unijnych, zapewnią pasażerom wyższy komfort podróży i przyczynią się do rozwoju zrównoważonego transportu w regionie.

Nowe FLIRT-y dla Mazowsza: Inwestycja w ekologię i komfort

Nowe pociągi FLIRT, produkowane przez firmę Stadler, powstają z lekkiego i wytrzymałego aluminium, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Materiał ten spełnia rygorystyczne europejskie normy bezpieczeństwa, a sama konstrukcja pociągów jest w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pasażerowie mogą liczyć na znaczną poprawę komfortu podróży. Wszystkie nowe składy będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, gniazdka i porty USB, a także nowoczesny system informacji pasażerskiej. Zastosowane rozwiązania technologiczne wspierają również rozwój ekologicznego transportu, wpisując się w unijne standardy.

Milionowe dofinansowania i ambitne plany

Całkowita wartość inwestycji w zakup 75 pociągów typu FLIRT wynosi ponad 4,8 mld zł. Koleje Mazowieckie podpisały już umowy na dostawę 64 z nich, z czego aż 1,5 mld zł stanowią środki z dofinansowania unijnego. Dofinansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.