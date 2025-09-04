20.3°C
Życie Warszawy

Koleje Mazowieckie z nowymi pociągami FLIRT. Umowa na 75 składów w toku

Publikacja: 04.09.2025 18:15

Składy FLIRT radykalnie poprawiają komfort kolejowych podróży

M.B.
Koleje Mazowieckie kontynuują realizację jednej z największych inwestycji taborowych w swojej historii. Właśnie zakończył się odbiór kolejnych pudeł do produkcji kolejnych składów FLIRT, które docelowo mają zasilić flotę spółki.

Nowe składy, finansowane w dużej mierze ze środków unijnych, zapewnią pasażerom wyższy komfort podróży i przyczynią się do rozwoju zrównoważonego transportu w regionie.

Nowe FLIRT-y dla Mazowsza: Inwestycja w ekologię i komfort

Nowe pociągi FLIRT, produkowane przez firmę Stadler, powstają z lekkiego i wytrzymałego aluminium, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Materiał ten spełnia rygorystyczne europejskie normy bezpieczeństwa, a sama konstrukcja pociągów jest w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pasażerowie mogą liczyć na znaczną poprawę komfortu podróży. Wszystkie nowe składy będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, gniazdka i porty USB, a także nowoczesny system informacji pasażerskiej. Zastosowane rozwiązania technologiczne wspierają również rozwój ekologicznego transportu, wpisując się w unijne standardy.

Milionowe dofinansowania i ambitne plany

Całkowita wartość inwestycji w zakup 75 pociągów typu FLIRT wynosi ponad 4,8 mld zł. Koleje Mazowieckie podpisały już umowy na dostawę 64 z nich, z czego aż 1,5 mld zł stanowią środki z dofinansowania unijnego. Dofinansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Koleje Mazowieckie planują w 2025 roku ubiegać się o fundusze na pozostałych 11 pojazdów w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Ambitny plan ma na celu pełne wykorzystanie środków unijnych w celu zmodernizowania floty.

Współpraca na najwyższym poziomie: Koleje Mazowieckie i Stadler

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. W siedleckim zakładzie produkcyjnym na różnych etapach budowy znajduje się już 11 pojazdów. Właśnie zakończył się odbiór pudeł do produkcji dziesiątego i jedenastego składu, a pierwsze gotowe pociągi wkrótce trafią na testy.

– Realizacja tego kontraktu to dowód, że konsekwentnie stawiamy na rozwój i modernizację naszego parku taborowego – komentuje Czesław Sulima, członek zarządu Kolei Mazowieckich. Nowe pociągi mają zapewnić mieszkańcom Mazowsza szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze podróże, co jest kluczowym elementem długofalowej strategii inwestycyjnej spółki.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

