Koleje Mazowieckie z nowymi pociągami FLIRT. Umowa na 75 składów w toku

Składy FLIRT radykalnie poprawiają komfort kolejowych podróży
Nowe składy, finansowane w dużej mierze ze środków unijnych, zapewnią pasażerom wyższy komfort podróży i przyczynią się do rozwoju zrównoważonego transportu w regionie.
Nowe pociągi FLIRT, produkowane przez firmę Stadler, powstają z lekkiego i wytrzymałego aluminium, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Materiał ten spełnia rygorystyczne europejskie normy bezpieczeństwa, a sama konstrukcja pociągów jest w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Pasażerowie mogą liczyć na znaczną poprawę komfortu podróży. Wszystkie nowe składy będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, gniazdka i porty USB, a także nowoczesny system informacji pasażerskiej. Zastosowane rozwiązania technologiczne wspierają również rozwój ekologicznego transportu, wpisując się w unijne standardy.
Całkowita wartość inwestycji w zakup 75 pociągów typu FLIRT wynosi ponad 4,8 mld zł. Koleje Mazowieckie podpisały już umowy na dostawę 64 z nich, z czego aż 1,5 mld zł stanowią środki z dofinansowania unijnego. Dofinansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
Koleje Mazowieckie planują w 2025 roku ubiegać się o fundusze na pozostałych 11 pojazdów w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Ambitny plan ma na celu pełne wykorzystanie środków unijnych w celu zmodernizowania floty.
Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. W siedleckim zakładzie produkcyjnym na różnych etapach budowy znajduje się już 11 pojazdów. Właśnie zakończył się odbiór pudeł do produkcji dziesiątego i jedenastego składu, a pierwsze gotowe pociągi wkrótce trafią na testy.
– Realizacja tego kontraktu to dowód, że konsekwentnie stawiamy na rozwój i modernizację naszego parku taborowego – komentuje Czesław Sulima, członek zarządu Kolei Mazowieckich. Nowe pociągi mają zapewnić mieszkańcom Mazowsza szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze podróże, co jest kluczowym elementem długofalowej strategii inwestycyjnej spółki.