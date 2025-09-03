Koleje Mazowieckie wdrażają cyfrową łączność GSM-R

Koleje Mazowieckie chcą zwiększyć bezpieczeństwo przewozów
Cyfryzacja komunikacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wyeliminowanie ryzyka nieuprawnionych sygnałów, które w ostatnich miesiącach wywołały sporo zamieszania na polskich torach.
Wdrożony system GSM-R to element Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS, który w połączeniu z systemem ETCS poziom 2 znacząco podnosi bezpieczeństwo prowadzenia pociągów. Nowoczesne rozwiązanie zastępuje przestarzałą łączność analogową VHF, która była podatna na zakłócenia z zewnątrz.
Dzięki cyfrowej technologii niemożliwe jest, aby do sieci włączyły się osoby niepowołane. Eliminuje to ryzyko nadawania fałszywych sygnałów radio-stop, które kilkukrotnie w ostatnim czasie doprowadziły do zatrzymania wielu pociągów i były szeroko komentowane w mediach.
Wprowadzenie systemu GSM-R to nie tylko większe bezpieczeństwo. To także stabilniejsza i pewniejsza komunikacja, która przekłada się na większy komfort pracy drużyn pociągowych.
Wdrożenie systemu GSM-R na linii nr 9 jest kolejnym krokiem w modernizacji polskiej kolei, co umacnia pozycję Kolei Mazowieckich jako przewoźnika, który stawia na innowacje i bezpieczeństwo podróży.