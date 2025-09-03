20°C
Życie Warszawy

Koleje Mazowieckie wdrażają cyfrową łączność GSM-R

Publikacja: 03.09.2025 13:15

Koleje Mazowieckie chcą zwiększyć bezpieczeństwo przewozów

Foto: Koleje Mazowieckie

M.B.
Od 1 września na linii kolejowej nr 9, pociągi Kolei Mazowieckich korzystają z nowoczesnego systemu łączności radiowej GSM-R.

Cyfryzacja komunikacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wyeliminowanie ryzyka nieuprawnionych sygnałów, które w ostatnich miesiącach wywołały sporo zamieszania na polskich torach.

Nowa jakość w komunikacji kolejowej

Wdrożony system GSM-R to element Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS, który w połączeniu z systemem ETCS poziom 2 znacząco podnosi bezpieczeństwo prowadzenia pociągów. Nowoczesne rozwiązanie zastępuje przestarzałą łączność analogową VHF, która była podatna na zakłócenia z zewnątrz.

