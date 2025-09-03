Koleje Mazowieckie wdrażają cyfrową łączność GSM-R

Od 1 września na linii kolejowej nr 9, pociągi Kolei Mazowieckich korzystają z nowoczesnego systemu łączności radiowej GSM-R.



Cyfryzacja komunikacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wyeliminowanie ryzyka nieuprawnionych sygnałów, które w ostatnich miesiącach wywołały sporo zamieszania na polskich torach.

Nowa jakość w komunikacji kolejowej

Wdrożony system GSM-R to element Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS, który w połączeniu z systemem ETCS poziom 2 znacząco podnosi bezpieczeństwo prowadzenia pociągów. Nowoczesne rozwiązanie zastępuje przestarzałą łączność analogową VHF, która była podatna na zakłócenia z zewnątrz.

Dzięki cyfrowej technologii niemożliwe jest, aby do sieci włączyły się osoby niepowołane. Eliminuje to ryzyko nadawania fałszywych sygnałów radio-stop, które kilkukrotnie w ostatnim czasie doprowadziły do zatrzymania wielu pociągów i były szeroko komentowane w mediach.

Co zyskują pasażerowie i maszyniści?

Wprowadzenie systemu GSM-R to nie tylko większe bezpieczeństwo. To także stabilniejsza i pewniejsza komunikacja, która przekłada się na większy komfort pracy drużyn pociągowych.