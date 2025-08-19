23.7°C
Życie Warszawy

Sierpniowa korekta rozkładu jazdy Kolei Mazowieckich

Publikacja: 19.08.2025 11:30

Korekta rozkładu jazdy pociągów KM będzie obowiązywała do 25 października

Foto: Koleje Mazowieckie

Robert Biskupski
31 sierpnia 2025 r. wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy pociągów KM. Podróżni muszą liczyć się z utrudnieniami w kursowaniu pociągów. Dobrą informacją jest natomiast wydłużenie relacji dwóch pociągów kursujących na linii R9.

Zmiany czekają m.in. pasażerów linii R3, gdzie z uwagi na modernizację przystanku Warszawa Ursus Północny część pociągów, w wybrane dni nie będzie zatrzymywać się na tym przystanku.

W związku z nocnym zamknięciem na stacji Warszawa Zachodnia, w nocy z 23 na 24 września:

  • pociąg 19301 odjedzie 15 minut wcześniej – Warszawa Wschodnia (godz. odj.00:09) – Grodzisk Mazowiecki (godz. przyj. 00:54),
  • pociąg 19431pojedzie objazdem przez stacje: Warszawa Targówek, Warszawa Gdańska (godz. odj. 00:44), Ożarów Mazowiecki – Warszawa Wschodnia (godz. odj. 00:30) – Sochaczew (godz. przyj. 01:32). Pociąg ominie stacje: Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota, Warszawa Zachodnia, Warszawa Włochy, Warszawa Ursus Północny oraz Warszawa Gołąbki,
  • pociąg 19801 relacji Warszawa Zachodnia (godz. odj. 00:45) – Mińsk Mazowiecki (godz. przyj. 02:13) tej nocy zostanie zastąpiony komunikacją autobusową na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna,
  • pociąg 19891 odjedzie 10 minut później – Warszawa Zachodnia (godz. odj. 03:36) – Łuków (godz. przyj. 05:45),
Dodatkowo w nocy z 22 na 23 września oraz z 23 na 24 września:

  • pociąg 19619 odjedzie w innym czssie – Warszawa Zachodnia (godz. odj. 00:25) – Nasielsk (godz. przyj. 01:39),
  • pociąg 93150 skończy bieg na stacji Warszawa Centralna,
  • pociąg 95151 rozpocznie bieg na stacji Warszawa Centralna,
  • pociąg 19601 rozpocznie bieg na stacji Warszawa Centralna.

R1 Warszawa – Skierniewice

27 i 28 września, w związku z budową rozjazdów, ruch pociągów na odcinku Warszawa Włochy – Pruszków będzie prowadzony jednotorowo. Niektóre pociągi zostaną odwołane albo będą kursowały z pominięciem przystanków: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek i Piastów.

Dodatkowo, z uwagi na zmiany rozkładowe dotyczące innych linii, niektóre pociągi z linii R1 również będą kursowały w zmienionych godzinach.

R2 Warszawa – Łuków oraz pociągi z linii R6 kursujące przez linię średnicową

Z uwagi na prace prowadzone w obrębie wiaduktu drogowego przy ul. Chełmżyńskiej w Warszawie, ruch pociągów na odcinku Warszawa Rembertów - Warszawa Podskarbińska od 2 do 25 października prowadzony będzie po ograniczonej liczbie torów. W związku z tym część połączeń zostanie odwołana lub będzie kursowała w skróconej relacji.

Dodatkowo, od 19 września (od godz. 22:00) do 22 września (do godz. 4:00) oraz od 26 września (od godz. 22:00) do 29 września (do godz. 4:00), z uwagi na remont przejazdu kolejowo-drogowego, ruch pociągów na odcinku Mińsk Mazowiecki – Mrozy prowadzony będzie po jednym torze.

R3 Warszawa – Kutno

W związku z modernizacją przystanku Warszawa Ursus Północny od 31 sierpnia do 29 września ruch pociągów na odcinku Warszawa Gołąbki – Warszawa Włochy prowadzony będzie jednotorowo. Pociągi kursować będą w zmienionych godzinach, część z nich będzie kursować z pominięciem przystanków Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny oraz Warszawa Włochy.

Ponadto w dniach 21 – 30 sierpnia oraz 30 września – 19 października, pociągi jadące w stronę stolicy nie będą zatrzymywały się na przystanku Warszawa Ursus Północny. Natomiast od 20 do 25 października, na powyższym przystanku nie będą zatrzymywać się pociągi jadące w przeciwnym kierunku (Ożarów Mazowiecki/Błonie/Sochaczew/Łowicz).

Z uwagi na utrudnienia w dniach 30 września – 3 listopada zostanie wprowadzone honorowanie wszystkich rodzajów biletów KM ważnych do/z odpowiednich stacji w uruchamianych przez ZTM autobusach linii:

194 na odcinku PKP Gołąbki – PKP Włochy;

207 na odcinku PKP Ursus – PKP Ursus Północny;

Z-3 na odcinku Habicha – PKP Ursus Północny - PKP Włochy (wyłącznie w okresie 21 – 29 sierpnia 2025 r., w dni powszednie, w godz. porannego szczytu).

Podróżni posiadający ważny bilet Kolei Mazowieckich wydany do/z przystanku Warszawa Ursus Północny mogą skorzystać z przejazdu pociągiem do/ze stacji Warszawa Gołąbki, Warszawa Włochy lub Warszawa Ursus, a następnie przesiąść się na autobus ZTM linii 194, 207 lub Z-3.

R31 Kutno – Sierpc

W terminie 26 września (od godziny 22:45) do 29 września (do godziny 4:50), w związku z pracami naprawczymi, wstrzymany zostanie ruch pociągów na odcinku Płock – Płock Trzepowo. Na wyżej wymienionym odcinku kursowała będzie Zastępcza Komunikacja Autobusowa.

R61 Ostrołęka – Tłuszcz

W dniach 6 – 25 października, na stacji Wyszków dostępna będzie wyłącznie jedna krawędź przy peronie nr 2. W związku z tym część pociągów w relacji z/do Wyszkowa, rozpocznie/skończy bieg na przystanku Rybienko. Na odcinku Rybienko – Wyszków za wybrane pociągi będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa.

R8 Warszawa – Skarżysko-Kamienna

W związku z budową nowego przystanku Radom Południowy, na odcinku Radom Główny – Rożki w terminie 1 – 14 września oraz 22 września – 5 października, ruch pociągów będzie prowadzony jednotorowo.

Dodatkowo, z uwagi na nocne zamknięcie na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska, w nocy z 6 na 7 września oraz z 7 na 8 września, pociągi:

nr 21648 (Radom Główny godz. odj. 22:40 – Warszawa Gdańska godz. przyj. 00:56),

nr 19901 (Warszawa Gdańska godz. odj. 00:54 – Góra Kalwaria godz. przyj. 02:12),

pojadą objazdem z pominięciem przystanków: Warszawa Koło, Warszawa Młynów, Warszawa Wola, Warszawa Zachodnia peron 9, Warszawa Aleje Jerozolimskie.

R81 Radom – Dęblin

Z uwagi na prace remontowo-naprawcze na odcinku Jedlnia-Letnisko – Pionki w dniach 31 sierpnia – 7 września, pociągi będą kursowały w zmienionych godzinach. Natomiast w terminie 9 września – 21 października prace modernizacyjne obejmą odcinek Jedlnia-Letnisko – Radom Wschodni. W tym przypadku pociągi również będą kursowały w zmienionych godzinach.

R82 Radom – Drzewica

W związku z budową nowego przystanku Radom Południowy, w terminie 13 – 22 października pociągi kursujące na odcinku Radom Główny – Wolanów zostaną zastąpione komunikacją autobusową.

Z uwagi na prace remontowo-naprawcze na odcinku Drzewica – Przysucha w terminie 31 sierpnia – 25 października, pociągi będą kursowały w zmienionych godzinach. Podobne utrudnienia, w dniach 1 – 25 października czekają podróżnych na odcinku Wolanów – Przysucha.

R9 Warszawa – Działdowo

Wydłużone z/do Działdowa zostaną relacje następujących pociągów:

nr 15407 (Warszawa Zachodnia peron 9 godz. odj. 17:14 – Mława godz. odj. 19:31 – Działdowo godz. przyj. 19:45),

nr 51408 (Dziadowo godz. odj. 21:07 – Mława godz. odj. 21:32 – Warszawa Zachodnia peron 9 godz. przyj. 23:43).

