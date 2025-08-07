Remont WKD Raków i budowa nowej stacji. Kontrowersje wokół nazwy i lokalizacji

Warszawska Kolej Dojazdowa wraz z samorządem województwa i władzami stolicy planuje znaczące inwestycje. Na spotkaniu ustalono priorytety, które mają poprawić dostępność, bezpieczeństwo oraz komfort podróży na linii WKD w Warszawie.



Zarząd Warszawskiej Kolei Dojazdowej spotkał się z przedstawicielami Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz władz Warszawy. Celem było ustalenie priorytetów dla rozwoju infrastruktury WKD w stolicy, zwłaszcza z uwzględnieniem poprawy warunków dla osób z niepełnosprawnościami.

Wskazano także na potrzebę ścisłej współpracy dla lepszej koordynacji inwestycji, tak aby skutecznie unikać potencjalnych problemów w przyszłości. Za podstawowy cel uznano zwiększenie dostępności linii WKD, która jest oceniana jako jedna z najpunktualniejszych w transporcie szynowym.

Przebudowa przystanku Warszawa Raków

Jednym z najważniejszych projektów jest przebudowa przystanku Warszawa Raków, która ma się niebawem rozpocząć. Inwestycja zakłada budowę nowych, dłuższych (min. 80 m), wyższych (380 mm) i szerszych peronów, które będą usytuowane po południowo-zachodniej stronie wiaduktu w ciągu ul. Łopuszańskiej. Na terenie zarządzanym przez WKD zrealizowane zostaną prace rozbiórkowe i budowa nowych peronów wraz z przejściem przez tory i drogami dla rowerów, a cała infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach współpracy, w gestii miasta pozostanie budowa dwóch wind po wschodniej stronie linii WKD, które połączą perony z przystankami autobusowymi na wiadukcie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu, a jego zakończenie planowane jest na koniec 2026 roku.