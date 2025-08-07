21.7°C
Życie Warszawy

Remont WKD Raków i budowa nowej stacji. Kontrowersje wokół nazwy i lokalizacji

Publikacja: 07.08.2025 10:45

Warszawska Kolej Dojazdowa planuje nowe inwestycje w stolicy

Warszawska Kolej Dojazdowa planuje nowe inwestycje w stolicy

Foto: facebook.com / Warszawska Kolej Dojazdowa

Kacper Komaiszko
Warszawska Kolej Dojazdowa wraz z samorządem województwa i władzami stolicy planuje znaczące inwestycje. Na spotkaniu ustalono priorytety, które mają poprawić dostępność, bezpieczeństwo oraz komfort podróży na linii WKD w Warszawie.

Zarząd Warszawskiej Kolei Dojazdowej spotkał się z przedstawicielami Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz władz Warszawy. Celem było ustalenie priorytetów dla rozwoju infrastruktury WKD w stolicy, zwłaszcza z uwzględnieniem poprawy warunków dla osób z niepełnosprawnościami.

Wskazano także na potrzebę ścisłej współpracy dla lepszej koordynacji inwestycji, tak aby skutecznie unikać potencjalnych problemów w przyszłości. Za podstawowy cel uznano zwiększenie dostępności linii WKD, która jest oceniana jako jedna z najpunktualniejszych w transporcie szynowym.

Przebudowa przystanku Warszawa Raków

Jednym z najważniejszych projektów jest przebudowa przystanku Warszawa Raków, która ma się niebawem rozpocząć. Inwestycja zakłada budowę nowych, dłuższych (min. 80 m), wyższych (380 mm) i szerszych peronów, które będą usytuowane po południowo-zachodniej stronie wiaduktu w ciągu ul. Łopuszańskiej. Na terenie zarządzanym przez WKD zrealizowane zostaną prace rozbiórkowe i budowa nowych peronów wraz z przejściem przez tory i drogami dla rowerów, a cała infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach współpracy, w gestii miasta pozostanie budowa dwóch wind po wschodniej stronie linii WKD, które połączą perony z przystankami autobusowymi na wiadukcie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu, a jego zakończenie planowane jest na koniec 2026 roku.

Analizy dla nowej stacji Warszawa Wschodu Słońca

Drugim przedsięwzięciem, które znalazło się w centrum uwagi, jest budowa nowego przystanku o roboczej nazwie Warszawa Wschodu Słońca. Przystanek miałby powstać w rejonie osiedla Miasteczko Jutrzenki, na odcinku między istniejącymi stacjami Warszawa Aleje Jerozolimskie i Warszawa Raków. Obecnie projekt jest na etapie koncepcyjnym, a w latach 2025-2026 mają zostać przeprowadzone szczegółowe analizy techniczne i ekonomiczne. W przypadku uzasadnienia inwestycji, główny wysiłek finansowy podejmie budżet Warszawy.

Wątpliwości dotyczące nazwy i lokalizacji

Analizując plany, pojawiają się jednak pewne pytania dotyczące nowej stacji. Nazwa może wprowadzać w błąd pasażerów ze względu na podobieństwo do istniejącej stacji Warszawa Wschodnia, która jest jednym z głównych dworców w stolicy. Podobieństwo to może prowadzić do pomyłek i dezorientacji, zwłaszcza wśród osób rzadziej korzystających z komunikacji miejskiej lub turystów. Dodatkowo, nazwa jest nielogiczna z geograficznego punktu widzenia, ponieważ planowany przystanek znajdzie się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Włochy. Ulica Wschodu Słońca, od której pochodzi nazwa, jest małą ulicą osiedlową i jej nazwa zdecydowanie nie jest powszechnie znana.

Kolejną wątpliwość budzi odległość nowej stacji od przystanków Warszawa Aleje Jerozolimskie i Warszawa Raków. Warszawa Wschodu Słońca ma być położona w rejonie osiedla Miasteczko Jutrzenki, co ma na celu poprawę dostępności dla jego mieszkańców. Jednakże należy przeanalizować, czy tak gęste rozmieszczenie przystanków jest uzasadnione. Zbyt mała odległość między stacjami może wpływać na prędkość i punktualność pociągów, ponieważ konieczne jest częstsze hamowanie i ruszanie. To z kolei może wpłynąć na czas przejazdu dla pasażerów korzystających z dłuższych odcinków trasy.

Ostateczne decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, w tym analiz potoków pasażerskich i analiz rynkowych, które mają ocenić wykonalność przedsięwzięcia pod względem technicznym, ekonomicznym i finansowym.

Źródło: zyciewarszawy.pl

