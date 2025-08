Miejskie Zakłady Autobusowe szukają kierowców. Wzrosła proponowana stawka

Wymagania dla kierowców autobusu w MZA obejmują posiadanie prawa jazdy kategorii D z aktualnym kodem 95, które uprawnia do przewozu osób. Kandydaci muszą również posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie przewozu osób oraz orzeczenie psychologiczne. Konieczne jest także przedstawienie zaświadczenia o niekaralności, którego formularz jest dostępny na stronie MZA.

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego muszą dodatkowo legitymować się polskim prawem jazdy kategorii D z kodem 95, posiadać ważny paszport, kartę pobytu wraz z decyzją wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej A2+ lub B1. W przypadku braku wymaganego prawa jazdy kat. D, kandydaci mogą skorzystać z kursów organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców MZA, które mogą być również dofinansowane.

7900 zł brutto na początek

MZA proponuje stabilną umowę o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym brutto w wysokości 7 900 zł, w skład której wchodzą podstawa wynosząca 6 600 zł, premia regulaminowa w wysokości 300 zł oraz premia motywacyjna w wysokości 1 000 zł brutto. Firma dodatkowo zapewnia premie, nagrody i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz za pracę w święta.

Pracownicy korzystają również z biletu komunikacji miejskiej ważnego dla nich oraz ich dzieci w obrębie dwóch stref. Do dyspozycji pracowników jest także pakiet świadczeń socjalnych, który obejmuje między innymi dofinansowanie do kolonii, obozów, wycieczek i wczasów rodzinnych. MZA daje możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej. Dofinansowanie karty sportowej oraz wsparcie Patrona podczas pierwszych dni pracy ułatwiają adaptację. Ponadto pracownicy mają dostęp do najnowocześniejszego taboru autobusowego oraz bezpłatnego parkingu.

Dla osób preferujących elastyczne formy zatrudnienia dostępna jest współpraca na podstawie umowy cywilnoprawnej, gdzie od 1 sierpnia 2025 roku stawka godzinowa wynosi 52 zł brutto za godzinę pracy w dni powszednie oraz 64 zł brutto za godzinę pracy w dni świąteczne, soboty i niedziele.

Przed zmianą stawek od 1 sierpnia 2025 roku, Miejskie Zakłady Autobusowe oferowały wynagrodzenie dla kierowców autobusów na poziomie około 7 500 zł brutto miesięcznie, w tym podstawa wynosząca 6 200 zł brutto oraz premie regulaminowa i motywacyjna. Stawki godzinowe były różne, ale według ofert pracy i danych sprzed tej daty, średnia wynosiła od około 48 zł do 60 zł brutto za godzinę pracy.