Wkrótce ruszy remont na drodze kolejowej WKD do Podkowy Leśnej

Podpisana została umowa na kompleksową rewitalizację nawierzchni drogi kolejowej na odcinku Warszawskiej Kolei Dojazdowej pomiędzy Podkową Leśną a Warszawą.



Jak podkreślają władze spółki, to ważny krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy komfortu podróży na linii WKD, której udziałowcami są samorząd województwa mazowieckiego oraz sześć innych samorządów z regionu.

Reklama

Droga do Podkowy Leśnej z nowymi torami

W zakres prac wchodzi zakup, dostawa i montaż nowych szyn typu 49 E1 (S49) oraz ich zgrzanie dla wykonania toru bezstykowego na blisko 19-kilometrowym odcinku dwutorowym od okolic przystanku Warszawa Raków poprzez Komorów do Podkowy Leśnej Głównej. Dodatkowo wymienionych zostanie 15 rozjazdów na kluczowych stacjach: Warszawie Śródmieściu WKD, Komorowie i Podkowie Leśnej Głównej.

Prace, które potrwają do końca maja 2026 roku, skupią się na przywróceniu pierwotnych parametrów technicznych torowiska, likwidacji istniejących ograniczeń prędkości oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Nie przewiduje się podnoszenia prędkości eksploatacyjnej powyżej 80 km/h, jednak po modernizacji pasażerowie mogą liczyć na bardziej niezawodną i bezpieczną infrastrukturę kolejową.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasażerskich przewozach kolejowych na linii WKD

Rewitalizacja torowiska jest częścią większego projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasażerskich przewozach kolejowych na linii WKD”, wspieranego przez Ministerstwo Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dzięki temu inwestycja ma zapewnić pasażerom WKD większy komfort, bezpieczeństwo i niezawodność podróży kolejką podmiejską, łączącą Warszawę z okolicznymi miejscowościami.