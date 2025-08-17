22.4°C
Życie Warszawy

Wkrótce ruszy remont na drodze kolejowej WKD do Podkowy Leśnej

Publikacja: 17.08.2025 16:45

Prace, które potrwają do końca maja 2026 roku, skupią się na przywróceniu pierwotnych parametrów tec

WKD

Prace, które potrwają do końca maja 2026 roku, skupią się na przywróceniu pierwotnych parametrów technicznych torowiska, likwidacji istniejących ograniczeń prędkości oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Foto: Fotoforce - stock.adobe.com

rbi
Podpisana została umowa na kompleksową rewitalizację nawierzchni drogi kolejowej na odcinku Warszawskiej Kolei Dojazdowej pomiędzy Podkową Leśną a Warszawą.

Jak podkreślają władze spółki, to ważny krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy komfortu podróży na linii WKD, której udziałowcami są samorząd województwa mazowieckiego oraz sześć innych samorządów z regionu.

Droga do Podkowy Leśnej z nowymi torami

W zakres prac wchodzi zakup, dostawa i montaż nowych szyn typu 49 E1 (S49) oraz ich zgrzanie dla wykonania toru bezstykowego na blisko 19-kilometrowym odcinku dwutorowym od okolic przystanku Warszawa Raków poprzez Komorów do Podkowy Leśnej Głównej. Dodatkowo wymienionych zostanie 15 rozjazdów na kluczowych stacjach: Warszawie Śródmieściu WKD, Komorowie i Podkowie Leśnej Głównej.

Prace, które potrwają do końca maja 2026 roku, skupią się na przywróceniu pierwotnych parametrów technicznych torowiska, likwidacji istniejących ograniczeń prędkości oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Nie przewiduje się podnoszenia prędkości eksploatacyjnej powyżej 80 km/h, jednak po modernizacji pasażerowie mogą liczyć na bardziej niezawodną i bezpieczną infrastrukturę kolejową.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasażerskich przewozach kolejowych na linii WKD

Rewitalizacja torowiska jest częścią większego projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasażerskich przewozach kolejowych na linii WKD”, wspieranego przez Ministerstwo Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dzięki temu inwestycja ma zapewnić pasażerom WKD większy komfort, bezpieczeństwo i niezawodność podróży kolejką podmiejską, łączącą Warszawę z okolicznymi miejscowościami.

Inwestycja dopełni wcześniejsze prace naprawcze prowadzone na linii WKD w latach 2015-2017, które objęły m.in. wymianę podkładów i naprawę podtorza na ponad 50 km toru pojedynczego.

Realizacja prac jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Umowa została zawarta z konsorcjum firm Mitor Sp. z o.o. Sp.k. oraz Hydropol Sp. z o.o., które od najbliższych miesięcy będą odpowiedzialne za realizację robót budowlanych. Całkowita wartość inwestycji wynosi 41,82 mln zł brutto, z czego 25 mln zł pochodzi z bezzwrotnego wsparcia KPO.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

