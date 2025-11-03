Warszawa wśród czterech stolic. „Czeka na odkrycie” przez mieszkańców Nowego Jorku i Chicago

Warszawa, Ryga, Tallin i Wilno ruszają z szeroko zakrojoną kampanią. Cztery stolice będą promować swoje atrakcje w mediach społecznościowych. Projekt jest skierowany do mieszkańców amerykańskich metropolii: Nowego Jorku i Chicago.



Tegoroczna kampania promocyjna to kolejna odsłona projektu, współfinansowana przez organizację European Travel Commission.

Reklama Reklama

Współpraca czterech stolic Europy. Cel? Przyciągnąć turystów

W listopadzie startuje po raz kolejny wspólna kampania promocyjna czterech stolic Europy Środkowowschodniej. Po udanej, zeszłorocznej kampanii Warszawa, Ryga, Tallin i Wilno postanowiły ponownie połączyć siły. Projekt został zainicjowany przez Stołeczne Biuro Turystyki, a współfinansowany przez organizację European Travel Commision (ETC). Tegoroczna kampania promocyjna uzyskała pełne dofinansowanie ETC w wysokości 100 tys. euro.

Kampania Europe Untold. Warszawa jako „miasto odrodzone”

W ramach kampanii cztery stolice europejskie będą promowane w mediach społecznościowych (platformy: Meta, TikTok i YouTube) przez najbliższy miesiąc. Na potrzeby projektu do współpracy zaproszono amerykańską influencerkę Melissę Male (@melissamale). W trakcie kampanii w mediach społecznościowych pojawią się spoty z relacjami z podróży Male m.in. do Warszawy. Relacje zostały stworzone z myślą o turystach amerykańskich i atrakcjach, które mogą przykuć ich zainteresowanie – od historii, przez sztukę po lokalne kulinaria. Materiały wideo tworzone w ramach kampanii będą także udostępniane na stronie visiteurope.com.