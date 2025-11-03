Warszawa wśród czterech stolic. „Czeka na odkrycie” przez mieszkańców Nowego Jorku i Chicago

Warszawa rozpoczyna promocję turystyczną miasta, skierowaną m.in. do mieszkańców USA
Tegoroczna kampania promocyjna to kolejna odsłona projektu, współfinansowana przez organizację European Travel Commission.
W listopadzie startuje po raz kolejny wspólna kampania promocyjna czterech stolic Europy Środkowowschodniej. Po udanej, zeszłorocznej kampanii Warszawa, Ryga, Tallin i Wilno postanowiły ponownie połączyć siły. Projekt został zainicjowany przez Stołeczne Biuro Turystyki, a współfinansowany przez organizację European Travel Commision (ETC). Tegoroczna kampania promocyjna uzyskała pełne dofinansowanie ETC w wysokości 100 tys. euro.
W ramach kampanii cztery stolice europejskie będą promowane w mediach społecznościowych (platformy: Meta, TikTok i YouTube) przez najbliższy miesiąc. Na potrzeby projektu do współpracy zaproszono amerykańską influencerkę Melissę Male (@melissamale). W trakcie kampanii w mediach społecznościowych pojawią się spoty z relacjami z podróży Male m.in. do Warszawy. Relacje zostały stworzone z myślą o turystach amerykańskich i atrakcjach, które mogą przykuć ich zainteresowanie – od historii, przez sztukę po lokalne kulinaria. Materiały wideo tworzone w ramach kampanii będą także udostępniane na stronie visiteurope.com.
Projekt ma zachęcić zagranicznych turystów do zwiedzania stolic, które wciąż „czekają na odkrycie”. W materiałach promocyjnych akcji Warszawa prezentuje się jako „miasto odrodzone”. Polska stolica chce zwrócić uwagę na swoją bogatą historię, ale również współczesną ofertę kulturalno-turystyczną. „Warszawa uosabia odporność i odrodzenie, a w rezultacie jest miastem pełnym kipiącej energii i długiej historii bohaterstwa” – czytamy na stronie internetowej projektu. W opisie miasta zachęcono turystów m.in. do zapoznania się z ofertą Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum POLIN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Fryderyka Chopina.
Kampania Europe Untold potrwa do końca listopada 2025 r. Zeszłoroczny projekt odnotował ponad 16,4 mln wyświetleń w mediach społecznościowych.