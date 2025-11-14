9.1°C
Zobaczyć Golden Gate i Dolinę Krzemową. LOT uruchamia połączenia do San Francisco

Publikacja: 14.11.2025 07:35

Jak podkreśla PLL LOT, nie ma San Francisco bez mostu Golden Gate.

Jak podkreśla PLL LOT, nie ma San Francisco bez mostu Golden Gate.

Foto: PLL LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchamiają kolejne bezpośrednie połączenie transatlantyckie – do San Francisco w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, na wszystkich rejsach LOT-u, między Polską a Stanami Zjednoczonymi podróżowało 800 tysięcy pasażerów.

Pierwszy rejs na trasie WAW-SFO PLL LOT zainaugurują 6 maja 2026 roku. Pasażerowie będą mogli korzystać z połączeń na tej trasie 4 razy w tygodniu. Realizacja rejsów zaplanowana jest na sezon lato 2026.

W kierunku San Francisco rejs LO035 będzie startować w czwartki i niedziele o godz. 11:15, z kolei w środy i soboty, rejs LO037 – o godz. 17:40. Do Warszawy pasażerowie będą podróżować w tych samych dniach, jednak odpowiednio rejsem LO036 o godz. 15:50 i LO038 o godz. 22:15. Tym samym na pokładach komfortowych samolotów narodowego przewoźnika typu Boeing 787 Dreamliner, pasażerowie spędzą około 11,5 godziny.

Co warto zobaczyć w San Francisco?

– Nowa trasa nie tylko połączy serce Europy ze światowym centrum technologii i innowacji, ale również otworzy nowe możliwości dla podróżnych – zarówno biznesowych, jak i turystycznych – mówi Robert Ludera, prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT. – San Francisco, wraz z położoną w jego sąsiedztwie Doliną Krzemową, to kolebka wielu globalnych marek oraz miejsce, które niezmiennie przyciąga przedsiębiorców i inwestorów z całego świata. To także miasto o wyjątkowym charakterze, pełne kultury, historii i niepowtarzalnego klimatu, które od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród turystów – dodaje.

San Francisco to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i fascynujących miast świata – symbol otwartości, innowacyjności i kalifornijskiego stylu życia. Położone malowniczo nad Zatoką San Francisco, z majestatycznym Mostem Golden Gate w tle, zachwyca różnorodnością krajobrazu, kultury i ludzi.

Jak podkreśla PLL LOT, nie ma San Francisco bez mostu Golden Gate. Jego unikalna, pomarańczowo-czerwona barwa przyciąga tysiące turystów każdego roku. Zachwyca zarówno w dni przepełnione kalifornijskim słońcem, jak i wtedy, gdy mgła spowija uroki tego regionu. Dla lokalnych mieszkańców Golden Gate Bridge jest ważnym symbolem tożsamości i jedności miasta, którego powstanie otworzyło nowe horyzonty inżynierom i architektom.

Obowiązkowym punktem zwiedzania na mapie San Francisco jest także Fisherman’s Wharf, czyli dzielnica portowa. Pocztówkowy krajobraz tworzy jej kolorowa zabudowa, kryjąca w sobie rozsławione restauracje, proponujące niebanalne smaki, najczęściej pod postacią świeżych owoców morza. Skorzystać można również z lokalnych specjałów, dostępnych w niewielkich sklepikach. Podobno właśnie tutaj kupnem kusi najlepsza czekolada na świecie! Warto przejść się również na przystań nr 39, która jest swoistym domem dla wielu lwów morskich.

Dolina Krzemowa - punkt spotkań świata biznesu, nauki i kultury

W bezpośrednim sąsiedztwie San Francisco znajduje się Dolina Krzemowa – jedno z najważniejszych centrów innowacji i przedsiębiorczości na świecie. To właśnie tutaj narodziły się technologie, które zrewolucjonizowały sposób, w jaki komunikujemy się, pracujemy i podróżujemy. Dolina Krzemowa to symbol nieustannego rozwoju, odwagi w realizowaniu wizji oraz otwartości na nowe idee. W jej granicach swoje siedziby mają najwięksi światowi liderzy branży technologicznej, a także tysiące start-upów, które każdego dnia kształtują przyszłość globalnej gospodarki.

Z kolei słynne Cable Cars, potocznie nazywane „żółtymi tramwajami”, to prawdziwa wizytówka San Francisco i jeden z ostatnich na świecie, wciąż działających systemów ręcznie sterowanej kolejki linowej. Przejażdżka tym wyjątkowym środkiem transportu to nie tylko podróż w czasie, ale także doskonała okazja, by podziwiać malownicze widoki na zatokę, kolorowe wiktoriańskie kamieniczki i tętniące życiem ulice miasta. Trasa wiedzie przez historyczne dzielnice – od chińskiej po biznesową – ukazując różnorodność i niepowtarzalny charakter San Francisco. Warto wysiąść na przystanku przy Lombard Street, uznawanej za jedną z najbardziej krętych ulic świata.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

