Zobaczyć Golden Gate i Dolinę Krzemową. LOT uruchamia połączenia do San Francisco

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchamiają kolejne bezpośrednie połączenie transatlantyckie – do San Francisco w Stanach Zjednoczonych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, na wszystkich rejsach LOT-u, między Polską a Stanami Zjednoczonymi podróżowało 800 tysięcy pasażerów.



Pierwszy rejs na trasie WAW-SFO PLL LOT zainaugurują 6 maja 2026 roku. Pasażerowie będą mogli korzystać z połączeń na tej trasie 4 razy w tygodniu. Realizacja rejsów zaplanowana jest na sezon lato 2026.

W kierunku San Francisco rejs LO035 będzie startować w czwartki i niedziele o godz. 11:15, z kolei w środy i soboty, rejs LO037 – o godz. 17:40. Do Warszawy pasażerowie będą podróżować w tych samych dniach, jednak odpowiednio rejsem LO036 o godz. 15:50 i LO038 o godz. 22:15. Tym samym na pokładach komfortowych samolotów narodowego przewoźnika typu Boeing 787 Dreamliner, pasażerowie spędzą około 11,5 godziny.

Co warto zobaczyć w San Francisco?

– Nowa trasa nie tylko połączy serce Europy ze światowym centrum technologii i innowacji, ale również otworzy nowe możliwości dla podróżnych – zarówno biznesowych, jak i turystycznych – mówi Robert Ludera, prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT. – San Francisco, wraz z położoną w jego sąsiedztwie Doliną Krzemową, to kolebka wielu globalnych marek oraz miejsce, które niezmiennie przyciąga przedsiębiorców i inwestorów z całego świata. To także miasto o wyjątkowym charakterze, pełne kultury, historii i niepowtarzalnego klimatu, które od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród turystów – dodaje.

San Francisco to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i fascynujących miast świata – symbol otwartości, innowacyjności i kalifornijskiego stylu życia. Położone malowniczo nad Zatoką San Francisco, z majestatycznym Mostem Golden Gate w tle, zachwyca różnorodnością krajobrazu, kultury i ludzi.