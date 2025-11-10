Polskie Linie Lotnicze LOT przygotowały podsumowanie kierunków, które warto odwiedzić tej zimy, w tym nowe połączenia do Marrakeszu, Malagi i Stambułu, oraz powrót klasyków – Teneryfy i Dubaju – gwarantujących pewną dawkę słońca.



Wystartował zimowy sezon lotniczy a wraz z nim nowy rozdział w kalendarzu podróży. Jak podkreśla biuro prasowe PLL LOT, można zanurzyć się w ciszy skandynawskich fiordów, poczuć magię zorzy polarnej, spacerować w cieniu andaluzyjskich palm, a potem zasiąść na tarasie z widokiem na pustynne wydmy. Gdzie proponują wyjazd linie lotnicze?

Reklama Reklama

Marrakesz to marokańska perła barw, zapachów i orientalnej architektury. To idealne miejsce na zimowy city break z nutą orientu – pełne światła, przypraw i dźwięków mediny. Pierwszy rozkładowy rejs w barwach PLL LOT wystartował z Warszawy do Marrakeszu 29 października, a połączenie będzie obsługiwane z częstotliwością dwóch rejsów tygodniowo - w środy i soboty, do 9 maja 2026 r.

Z kolei w styczniu w siatce połączeń LOT-u pojawi się Malaga – słoneczna stolica Costa del Sol, miasto Picassa, tapas i wyjątkowych spacerów nad Morzem Śródziemnym. To idealny kierunek dla tych, którzy zimą pragną uciec przed chłodem i zanurzyć się w południowym klimacie Andaluzji. Nie brakuje tu malowniczych plaż, tętniącej życiem promenady i łatwego dostępu do najpiękniejszych zakątków regionu, takich jak Ronda, Marbella czy Caminito del Rey. Pierwsze połączenie z Warszawy do Malagi wystartuje 15 stycznia 2026 r. i będzie wykonywane cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele, a od końca lutego 2026 r. PLL LOT zwiększą częstotliwość połączeń na trasie Warszawa–Malaga do sześciu rejsów tygodniowo.

Magia zimowej północy – Stavanger, Rovaniemi

Dla tych, którzy w zimie szukają jej prawdziwego charakteru, LOT przygotował dwa kierunki, które przenoszą prosto w serce północnej natury.