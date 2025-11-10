8.6°C
Życie Warszawy

Nowe kierunki i słoneczne powroty - zimowa siatka połączeń PLL LOT

Publikacja: 10.11.2025 13:30

Wystartował zimowy sezon lotniczy a wraz z nim nowy rozdział w kalendarzu podróży.

Foto: Adobe Stock

rbi
Polskie Linie Lotnicze LOT przygotowały podsumowanie kierunków, które warto odwiedzić tej zimy, w tym nowe połączenia do Marrakeszu, Malagi i Stambułu, oraz powrót klasyków – Teneryfy i Dubaju – gwarantujących pewną dawkę słońca.

Wystartował zimowy sezon lotniczy a wraz z nim nowy rozdział w kalendarzu podróży. Jak podkreśla biuro prasowe PLL LOT, można zanurzyć się w ciszy skandynawskich fiordów, poczuć magię zorzy polarnej, spacerować w cieniu andaluzyjskich palm, a potem zasiąść na tarasie z widokiem na pustynne wydmy. Gdzie proponują wyjazd linie lotnicze?

Marrakesz to marokańska perła barw, zapachów i orientalnej architektury. To idealne miejsce na zimowy city break z nutą orientu – pełne światła, przypraw i dźwięków mediny. Pierwszy rozkładowy rejs w barwach PLL LOT wystartował z Warszawy do Marrakeszu 29 października, a połączenie będzie obsługiwane z częstotliwością dwóch rejsów tygodniowo - w środy i soboty, do 9 maja 2026 r.

Z kolei w styczniu w siatce połączeń LOT-u pojawi się Malaga – słoneczna stolica Costa del Sol, miasto Picassa, tapas i wyjątkowych spacerów nad Morzem Śródziemnym. To idealny kierunek dla tych, którzy zimą pragną uciec przed chłodem i zanurzyć się w południowym klimacie Andaluzji. Nie brakuje tu malowniczych plaż, tętniącej życiem promenady i łatwego dostępu do najpiękniejszych zakątków regionu, takich jak Ronda, Marbella czy Caminito del Rey. Pierwsze połączenie z Warszawy do Malagi wystartuje 15 stycznia 2026 r. i będzie wykonywane cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele, a od końca lutego 2026 r. PLL LOT zwiększą częstotliwość połączeń na trasie Warszawa–Malaga do sześciu rejsów tygodniowo.

Magia zimowej północy – Stavanger, Rovaniemi

Dla tych, którzy w zimie szukają jej prawdziwego charakteru, LOT przygotował dwa kierunki, które przenoszą prosto w serce północnej natury.

Od 24 listopada z Warszawy polecieć będzie można do Stavanger – norweskiego miasta położonego wśród fiordów i klifów, idealnego dla miłośników przyrody. Kierunek ten oferuje podróżnym wyjątkową możliwość odkrywania bogatej listy atrakcji jednego z najbardziej malowniczych regionów Skandynawii – Rogaland. Zimą miejsce to zachwyca świeżością oceanicznego powietrza i widokiem rozległych krajobrazów, które pozostaną w pamięci każdego podróżnika. Połączenie będzie obsługiwane cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.

Z kolei 27 listopada wystartują rejsy z Warszawy do Rovaniemi, wioski Świętego Mikołaja w sercu Laponii. To podróż do krainy zorzy polarnej, reniferów i śnieżnych pejzaży, przypominających baśniową krainę z zimowych opowieści. Miasto stanowi bramę do jednego z najbardziej magicznych regionów Skandynawii, gdzie nocne niebo potrafi rozświetlić taniec zorzy polarnej, a zimowa cisza otula poczuciem absolutnego spokoju. Samoloty LOT-u realizować będą rejsy na tej trasie dwa razy w tygodniu – w każdy czwartek i niedzielę, do 1 lutego 2026 r.

Loty z Warszawy do Dubaju i na Teneryfę

W ofercie LOT-u ponownie znalazły się Teneryfa i Dubaj, oferując sprawdzoną dawkę słońca w środku zimy.

Teneryfa, największa z Wysp Kanaryjskich, zachwyca wieczną wiosną i wulkanicznymi krajobrazami. Różnorodność wyspy podkreśla jej niezwykły charakter — od imponującej sylwetki wulkanu Teide po urokliwe nadmorskie tereny i tropikalną roślinność. Wulkaniczne klify, lasy laurowe oraz plaże o złotym i czarnym piasku czynią wyspę wyjątkowym miejscem dla entuzjastów przyrody i aktywnego wypoczynku. Rejsy z Warszawy do portu lotniczego Reina Sofía realizowane są od 7 listopada trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, piątki i niedziele, a w szczycie sezonu zimowego cztery razy, z dodatkową rotacją w środy.

Dubaj natomiast to idealny kierunek dla miłośników słońca i architektury przyszłości. Tu piaszczyste plaże mieszają się z futurystyczną panoramą miasta, a podróżni mogą odkrywać zarówno luksusowe dzielnice, jak i tradycyjne souki. Od tętniącej życiem Mariny po spokojne wyprawy na pustynię i rejsy po kanale Dubai Creek – miasto oferuje niezliczone możliwości poznawania kultury Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Narodowy przewoźnik będzie realizować połączenia z Warszawy do Dubaju codziennie, oferując elastyczność i wygodę planowania podróży przez całą zimę.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

