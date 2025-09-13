Kolejne rekordy na Lotnisku Chopina. Tylu pasażerów nie było jeszcze nigdy

W minionym miesiącu w stołecznym porcie wykonano 18.146 pasażerskich operacji lotniczych
W sierpniu Lotnisko Chopina pierwszy raz w swojej 90-letniej historii przekroczyło granice 2,5 miliona obsłużonych pasażerów – port odprawił dokładnie 2 515 610 osób. Daje to wzrost rok do roku na poziomie 15,6 proc. W niedzielę, 17 sierpnia padł dobowy rekord pasażerów. Tego dnia Lotnisko Chopina odprawiło aż 89 656 podróżnych.
W minionym miesiącu w stołecznym porcie wykonano 18 146 pasażerskich operacji lotniczych i 19 155 wszystkich operacji.
- Sierpień 2025 roku zapisze się w historii Lotniska Chopina jako miesiąc wyjątkowy. Imponujące wyniki, wzmocnione drugim najwyższym w historii wolumenem cargo, potwierdzają, że warszawski port jest kluczowym hubem w regionie i rośnie w imponującym tempie – mówi Łukasz Chaberski, prezes zarządu Polskich Portów Lotniczych..
Jak dodaje, do priorytetowych kierunków rozwoju siatki połączeń należą obecnie Bliski Wschód i Azja. Warszawskie lotnisko sukcesywnie zyskuje kolejne połączenia z rejonem Zatoki Perskiej. Oprócz istniejących rejsów do Dubaju (Emirates, PLL LOT), Dohy (Qatar Airways), Rijadu (PLL LOT), czy Szardży (PLL LOT i inne linie), od 2025 doszły także do Abu Zabi (Etihad). Każde nowe połączenie międzykontynentalne traktowane jest strategicznie, ponieważ zwiększa potencjał lotniska w Warszawie jako hubu i otwiera dostęp do nowych rynków. Kierunki dalekiego zasięgu są kluczowe dla przyszłości planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego udziałowcem będzie PPL.
– Jednocześnie dbamy o rozwój siatki europejskiej. Naszym celem jest zachowanie równowagi między połączeniami do głównych centrów biznesowych a popularnymi kierunkami turystycznymi. W sezonie letnim z portów zarządzanych przez PPL (Warszawa i porty regionalne) oferowana jest szeroka siatka lotów czarterowych, zaspokajając rosnący popyt na wakacyjne wyjazdy. Dzięki takiej strategii Lotnisko Chopina osiąga rekordowe wyniki i przygotowuje solidne fundamenty pod przyszłe funkcjonowanie centralnego węzła lotniczego kraju. Warszawa, krok po kroku, staje się lotniczym „superbohaterem” regionu – mówi Łukasz Chaberski.
Od stycznia do sierpnia dwie trzecie pasażerów podróżowało w ramach strefy Schengen – 10 473 912 (wzrost o 14,6 proc. r/r). Ruch w ramach strefy non-Schengen wzrastał nieco wolniej (11,2 proc.) i wyniósł 5 495 653. Łącznie w ciągu ośmiu miesięcy lotnisko odprawiło 15 969 565 podróżnych. Pasażerowie najchętniej wybierali przewoźników rozkładowych – 59 proc. Odsetek osób podróżujących liniami niskokosztowymi wyniósł 26 proc., a pasażerów przewoźników czarterowych wynosi 15 proc.
Czołówka kierunków najchętniej wybieranych przez pasażerów rejsów rozkładowych nie ulega większym zmianom i kształtuje się w sposób następujący: Londyn, Paryż, Amsterdam, Bruksela i Frankfurt. W przypadku rejsów czarterowych również nie ma niespodzianek: Antalya, Marsa Alam, Hurghada, Sharm El Seikh i Rodos.
Wolumen cargo na Lotnisku Chopina był na drugim (po lipcu br.) miejscu biorąc pod uwagę całą historię portu. W sierpniu odprawiono ponad 11 944 ton towarów, a łącznie od początku roku aż 87 590 ton, co stanowi wzrost o 18,8 proc.
Według najnowszych danych za lipiec, w segmencie lotnisk dużych (10‑25 milionów odprawianych pasażerów) na dwóch pierwszych miejscach znalazły się lotniska z Grupy Kapitałowej PPL – Kraków i Warszawa. Wzrost w tym sektorze jest średnio na poziomie 2,9 proc. natomiast polskie porty osiągnęły wyniki na poziomie 18,9 proc. oraz 12,5 proc.
Kolejne lotnisko – Wrocław – wskoczyło na 5. miejsce w segmencie lotnisk średnich, ze wzrostem na poziomie 18,7 proc. przy europejskiej średniej 3,9 proc.