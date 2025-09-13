Kolejne rekordy na Lotnisku Chopina. Tylu pasażerów nie było jeszcze nigdy

W sierpniu Lotnisko Chopina zanotowało zarówno dobowy jak i miesięczny rekord w liczbie odprawionych pasażerów. Ostatni miesiąc wakacji był też drugim najlepszym w historii stołecznego portu miesiącem segmentu cargo.



W sierpniu Lotnisko Chopina pierwszy raz w swojej 90-letniej historii przekroczyło granice 2,5 miliona obsłużonych pasażerów – port odprawił dokładnie 2 515 610 osób. Daje to wzrost rok do roku na poziomie 15,6 proc. W niedzielę, 17 sierpnia padł dobowy rekord pasażerów. Tego dnia Lotnisko Chopina odprawiło aż 89 656 podróżnych.

Sierpień 2025 na Lotnisku Chopina

W minionym miesiącu w stołecznym porcie wykonano 18 146 pasażerskich operacji lotniczych i 19 155 wszystkich operacji.

- Sierpień 2025 roku zapisze się w historii Lotniska Chopina jako miesiąc wyjątkowy. Imponujące wyniki, wzmocnione drugim najwyższym w historii wolumenem cargo, potwierdzają, że warszawski port jest kluczowym hubem w regionie i rośnie w imponującym tempie – mówi Łukasz Chaberski, prezes zarządu Polskich Portów Lotniczych..

Jak dodaje, do priorytetowych kierunków rozwoju siatki połączeń należą obecnie Bliski Wschód i Azja. Warszawskie lotnisko sukcesywnie zyskuje kolejne połączenia z rejonem Zatoki Perskiej. Oprócz istniejących rejsów do Dubaju (Emirates, PLL LOT), Dohy (Qatar Airways), Rijadu (PLL LOT), czy Szardży (PLL LOT i inne linie), od 2025 doszły także do Abu Zabi (Etihad). Każde nowe połączenie międzykontynentalne traktowane jest strategicznie, ponieważ zwiększa potencjał lotniska w Warszawie jako hubu i otwiera dostęp do nowych rynków. Kierunki dalekiego zasięgu są kluczowe dla przyszłości planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego udziałowcem będzie PPL.