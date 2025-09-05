Z lotniska w Modlinie z większym bagażem. Ryanair zmienia zasady

Linia lotnicza Ryanair, która ma bazę operacyjną na lotnisku Warszawa-Modlin, zdecydowała się na wprowadzenie większych rozmiarów bagażu podręcznego. To dobra wiadomość dla podróżnych, którzy dotychczas narzekali na restrykcyjne zasady w tej kwestii.



Od czwartku, 4 września, wszyscy pasażerowie Ryanair mogą zabrać ze sobą większy, bezpłatny bagaż osobisty (40 x 30 x 20 cm). Jak podkreśla linia lotnicza, jest on o 33 proc. większy niż standardowy bezpłatny bagaż podręczny UE (40 x 30 x 15 cm).

Bezpłatny bagaż w samolotach Ryanair

Ryanair pozwala każdemu pasażerowi zabrać na pokład jeden bezpłatny bagaż podręczny, ale musi zmieścić się on pod siedzeniem każdego pasażera. Jeśli pasażerowie chcą zabrać dodatkowy bagaż, mogą to zrobić, wykupując usługę Priority Boarding Ryanair.

– Nasze urządzenia do pomiaru rozmiaru bagażu na wszystkich lotniskach zostały wymienione, aby pomieścić ten większy, bezpłatny bagaż podręczny – mówi Dara Brady, dyrektor ds. marketingu Ryanair. – Mamy nadzieję, że nasi klienci docenią te większe, bezpłatne rozmiary bagażu podręcznego, ale każdy pasażer, który nie dostosuje się do nowych limitów, będzie musiał uiścić opłatę za bagaż rejestrowany przy bramce wejściowej – dodaje.

Z jakich lotnisk lata Ryanair?

Ryanair lata również z Lotniska Chopina w Warszawie. Obsługuje 12 tras, w tym 6 nowych połączeń uruchomionych na sezon zimowy 2025/2026. Nowe kierunki to: