Z lotniska w Modlinie z większym bagażem. Ryanair zmienia zasady

Od czwartku, 4 września, wszyscy pasażerowie Ryanair mogą zabrać ze sobą większy, bezpłatny bagaż osobisty
Od czwartku, 4 września, wszyscy pasażerowie Ryanair mogą zabrać ze sobą większy, bezpłatny bagaż osobisty (40 x 30 x 20 cm). Jak podkreśla linia lotnicza, jest on o 33 proc. większy niż standardowy bezpłatny bagaż podręczny UE (40 x 30 x 15 cm).
Ryanair pozwala każdemu pasażerowi zabrać na pokład jeden bezpłatny bagaż podręczny, ale musi zmieścić się on pod siedzeniem każdego pasażera. Jeśli pasażerowie chcą zabrać dodatkowy bagaż, mogą to zrobić, wykupując usługę Priority Boarding Ryanair.
– Nasze urządzenia do pomiaru rozmiaru bagażu na wszystkich lotniskach zostały wymienione, aby pomieścić ten większy, bezpłatny bagaż podręczny – mówi Dara Brady, dyrektor ds. marketingu Ryanair. – Mamy nadzieję, że nasi klienci docenią te większe, bezpłatne rozmiary bagażu podręcznego, ale każdy pasażer, który nie dostosuje się do nowych limitów, będzie musiał uiścić opłatę za bagaż rejestrowany przy bramce wejściowej – dodaje.
Ryanair lata również z Lotniska Chopina w Warszawie. Obsługuje 12 tras, w tym 6 nowych połączeń uruchomionych na sezon zimowy 2025/2026. Nowe kierunki to:
Poza tym Ryanair lata z Chopina także do:
Łącznie linia oferuje około 84 lotów tygodniowo z tego lotniska.
Łącznie linia ta lata z 12 lotnisk w Polsce. Oprócz dwóch warszawskich, są to:
Usługa zwiększonego bagażu ma działać na 235 lotniskach w całej Europie.