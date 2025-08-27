Duże zmiany na lotnisku w Modlinie. Pojawi się m.in. tymczasowy terminal w formie namiotu

Lotnisko w Modlinie planuje rozbudowę terminalu i dodatkowe ułatwienia dla pasażerów
Jeszcze na początku tego roku lotnisko w Modlinie zmagało się z rekordowym spadkiem liczby podróżnych. Było to częściowo związane z konfliktem z linią Ryanair. Irlandzki przewoźnik zawarł jednak porozumienie ze spółką zarządzającą portem, podpisując wieloletnią umowę.
Zakłada ona potrojenie liczby pasażerów z 1,5 mln osób w tym roku do 5 mln w 2030 roku. Do tego czasu linia zamierza uruchomić 25 nowych tras z Modlina, w tym przynajmniej 7 tras latem przyszłego roku. Lotnisko zobowiązało się z kolei do rozbudowy terminala i stanowisk postojowych dla samolotów.
Jacek Kowalski, nowy prezes lotniska w Modlinie, w rozmowie z Fly4free.pl poinformował, że do końca marca 2026 roku po prawej stronie terminala stanie tymczasowy terminal membranowy (inaczej powłokowy). Będzie mieć on formę namiotu o powierzchni 1,5–2 tys. mkw. Będzie zatem podobny rozmiarem do obecnego terminalu. W namiocie znajdą się cztery dodatkowe bramki, toalety oraz część komercyjna.
Proces instalacji tymczasowego terminalu ma potrwać do miesiąca. W następnej kolejności trzeba będzie wyposażyć go w niezbędne instalacje. Prezes lotniska zapowiedział, że niebawem ruszy procedura przetargowa w tej sprawie.
Jacek Kowalski przyznał, że rozbudowa lotniska jest koniecznością, ponieważ zimą, zwłaszcza w porannej fali wylotowej, będzie tu bardzo ciasno. Jak donosi Fly4free.pl, Wizz Air uruchomi 11 nowych tras z Modlina, w tym większość od grudnia br. Od 20 grudnia ma również zostać uruchomione połączenie z Modlina do Szardży. Operatorem będzie linia Air Arabia. Tymczasowy terminal prawdopodobnie będzie służył do końca lata 2028 roku. Do tego czasu powinien bowiem zakończyć się pierwszy etap rozbudowy lotniska.
To nie koniec zmian. Aby rozładować kolejki do odprawy, zostanie zwiększona liczba stanowisk kontroli bezpieczeństwa z 5 do 7. Będzie to jednak wiązało się z koniecznością przeniesienia toalet, które obecnie znajdują się z prawej strony strefy otwartej. Po zmianach będą one przeniesione pomiędzy odloty i przyloty, do kontenera na zewnątrz terminalu. Dodatkowe stanowiska mają zostać udostępnione podróżnym najpóźniej do końca marca 2026 roku.
Kolejną nowością będzie możliwość samodzielnego nadania bagażu w kioskach. Służące do tego urządzenia mają znaleźć się w lewej części hali odlotów. Na początku z tej usługi będą mogli korzystać wyłącznie osoby lecące liniami należącymi do Ryanair. Kioski mają pojawić się jeszcze w tym roku. Ich obecność również przełoży się na skrócenie kolejek do odprawy.