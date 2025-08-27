Duże zmiany na lotnisku w Modlinie. Pojawi się m.in. tymczasowy terminal w formie namiotu

Lotnisko w Modlinie po niezbyt udanym 2024 roku szykuje się do przyjęcia rosnącej liczby podróżnych. Obecnie priorytetem jest zwiększenie przepustowości terminalu pasażerskiego. W związku z tym w przyszłym roku planowane są spore zmiany.



Jeszcze na początku tego roku lotnisko w Modlinie zmagało się z rekordowym spadkiem liczby podróżnych. Było to częściowo związane z konfliktem z linią Ryanair. Irlandzki przewoźnik zawarł jednak porozumienie ze spółką zarządzającą portem, podpisując wieloletnią umowę.

Zakłada ona potrojenie liczby pasażerów z 1,5 mln osób w tym roku do 5 mln w 2030 roku. Do tego czasu linia zamierza uruchomić 25 nowych tras z Modlina, w tym przynajmniej 7 tras latem przyszłego roku. Lotnisko zobowiązało się z kolei do rozbudowy terminala i stanowisk postojowych dla samolotów.

Lotnisko w Modlinie: Dodatkowy terminal pojawi się już w marcu. Będzie miał formę namiotu

Jacek Kowalski, nowy prezes lotniska w Modlinie, w rozmowie z Fly4free.pl poinformował, że do końca marca 2026 roku po prawej stronie terminala stanie tymczasowy terminal membranowy (inaczej powłokowy). Będzie mieć on formę namiotu o powierzchni 1,5–2 tys. mkw. Będzie zatem podobny rozmiarem do obecnego terminalu. W namiocie znajdą się cztery dodatkowe bramki, toalety oraz część komercyjna.

Proces instalacji tymczasowego terminalu ma potrwać do miesiąca. W następnej kolejności trzeba będzie wyposażyć go w niezbędne instalacje. Prezes lotniska zapowiedział, że niebawem ruszy procedura przetargowa w tej sprawie.