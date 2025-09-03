20°C
LOT poleci z Warszawy do norweskiej krainy fiordów

Publikacja: 03.09.2025 15:15

Region Rogaland jest znany z majestatycznych fiordów, zapierających dech w piersiach krajobrazów i bogatej oferty kulturalnej

Foto: materiały prasowe

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły nowe, bezpośrednie połączenie do Stavanger, dając podróżnym możliwość odkrywania bogatej listy atrakcji jednego z najbardziej malowniczych regionów Skandynawii – Rogaland.

W inauguracyjny rejs na trasie Warszawa-Stavanger narodowy przewoźnik zabierze pasażerów 24 listopada. Loty o numerze LO489 do Stavanger będą startowały w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 8:10. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO490 na Lotnisko Chopina w Warszawie zaplanowane są w tych samych dniach o godzinie 11:25. Połączenie będzie obsługiwane samolotami typu Boeing 737 MAX 8, a czas lotu na tej trasie wyniesie około 2 godziny.

– Połączenie Warszawa – Stavanger to już siódma trasa, dla której LOT uruchomił sprzedaż w tym roku – mówi Michał Fijoł, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT. – Miasto nie tylko uznawane jest za bramę do fiordów, przyciągających turystów z całego świata, lecz także za jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu naftowego w Europie, który od dziesięcioleci kształtuje rozwój gospodarczy regionu. Dzięki tej trasie nie tylko otwieramy nowe możliwości dla turystów pragnących poznawać niezwykłe krajobrazy Norwegii, lecz także odpowiadamy na potrzeby licznej grupy polskich specjalistów pracujących w regionie Stavanger – dodaje.

Miasto Stavanger położone jest na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii, w okręgu Rogaland, będąc ważnym ośrodkiem kulturalnym, biznesowym i turystycznym. Miasto łączy w sobie uroki historycznej starówki z nowoczesną infrastrukturą i wyjątkowym klimatem ośrodka portowego.

Na szczególną uwagę zasługuje dzielnica Gamle Stavanger, czyli Stare Miasto. Kolorowe, drewniane domki zachwycają klimatem dawnej Norwegii, a wąskie brukowane uliczki prowadzą do butikowych galerii sztuki, kawiarni i restauracji oferujących lokalne specjały. Jednocześnie miasto stanowi doskonały punkt startowy do odkrywania spektakularnych krajobrazów regionu Rogaland, w tym jednych z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Norwegii.

Rogaland – norweska kraina fiordów

Region zachwyca różnorodnością i majestatycznym pięknem natury, oferując szeroką listę atrakcji turystycznych. Ikoniczny klif Preikestolen, wznoszący się 604 metry nad taflą Lysefjordu, należy do najsłynniejszych punktów widokowych na świecie i stanowi prawdziwy symbol Norwegii. Rozległa panorama fiordu otoczonego monumentalnymi ścianami skalnymi to widok zapierający dech w piersi. Z kolei sam Lysefjord to w wolnym tłumaczeniu „jasny fiord” i odnosi się do jasnych skał granitowych. Rozciąga się na ponad 40 kilometrów, a rejs po jego wodach to wyjątkowe przeżycie, gdzie pionowe ściany skalne opadające prosto do tafli wody i każdy zakręt fiordu odsłaniają zupełnie nową, magiczną perspektywę.

Wrażeń dostarczy również wędrówka na Kjerag – górujący nad Lysefjordem masyw skalny, którego ściany wznoszą się na wysokość ponad tysiąca metrów. To właśnie tutaj znajduje się słynny Kjeragbolten – ogromny głaz zaklinowany pomiędzy dwiema skałami, zawieszony ponad przepaścią. Rogaland to jednak nie tylko kraina gór i fiordów, ale także nadmorskie pejzaże o zupełnie innym charakterze. Plaża Sola, położona w pobliżu Stavanger, uznawana jest za jedną z najpiękniejszych w Norwegii. Latem przyciąga miłośników sportów wodnych i spacerowiczów, zimą – urzeka spokojem.

Stavanger i region Rogaland odsłaniają swoje wyjątkowe oblicza o każdej porze roku. Zimą, krystalicznie czyste powietrze, spokojna aura i niezwykłe krajobrazy, pozwalają zanurzyć się w atmosferze prawdziwej Skandynawii, z jej przytulnymi kafejkami i lokalną gościnnością. Z kolei wraz z nadejściem wiosny i lata region rozkwita pełnią barw. Długie dni polarne sprzyjają pieszym wędrówkom i wyprawom rowerowym, a przejrzyste jeziora i nadmorskie plaże przyciągają miłośników natury i sportów wodnych. Stavanger to kierunek, który przez cały rok oferuje wyjątkowe przeżycia.

Smaki Norwegii w Stavanger

Podróż do Stavanger to nie tylko niesamowita przygoda w naturze – to także ta kulinarna. Miasto uważane jest za gastronomiczną stolicę Norwegii, a odbywający się tu corocznie festiwal Gladmat przyciąga smakoszy z całego świata. Lokalna kuchnia bazuje na najwyższej jakości produktach – świeżych rybach, jagnięcinie czy dziczyźnie. Szczególnym uznaniem cieszy się torsk (dorsz), przygotowywany według tradycyjnych receptur.

Z kolei narodowym daniem Norwegii jest Fårikål, czyli jednogarnkowy gulasz z jagnięciny lub baraniny i kapusty, często podawany na specjalne okazje, zwłaszcza jesienią. Na bardziej odważnych smakoszy czeka jeden z norweskich przysmaków, jakim jest rakfisk – fermentowana ryba, najczęściej pstrąg. Kuchnia norweska łączy lokalne tradycje z nowoczesnymi technikami, tworząc dania, które podkreślają naturalność północnych składników. Degustacja norweskich specjałów w Stavanger to nieodłączny element każdej podróży do tego regionu.

