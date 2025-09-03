LOT poleci z Warszawy do norweskiej krainy fiordów

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły nowe, bezpośrednie połączenie do Stavanger, dając podróżnym możliwość odkrywania bogatej listy atrakcji jednego z najbardziej malowniczych regionów Skandynawii – Rogaland.



W inauguracyjny rejs na trasie Warszawa-Stavanger narodowy przewoźnik zabierze pasażerów 24 listopada. Loty o numerze LO489 do Stavanger będą startowały w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godzinie 8:10. Z kolei rejsy powrotne o numerze LO490 na Lotnisko Chopina w Warszawie zaplanowane są w tych samych dniach o godzinie 11:25. Połączenie będzie obsługiwane samolotami typu Boeing 737 MAX 8, a czas lotu na tej trasie wyniesie około 2 godziny.

– Połączenie Warszawa – Stavanger to już siódma trasa, dla której LOT uruchomił sprzedaż w tym roku – mówi Michał Fijoł, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT. – Miasto nie tylko uznawane jest za bramę do fiordów, przyciągających turystów z całego świata, lecz także za jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu naftowego w Europie, który od dziesięcioleci kształtuje rozwój gospodarczy regionu. Dzięki tej trasie nie tylko otwieramy nowe możliwości dla turystów pragnących poznawać niezwykłe krajobrazy Norwegii, lecz także odpowiadamy na potrzeby licznej grupy polskich specjalistów pracujących w regionie Stavanger – dodaje.

Miasto Stavanger położone jest na południowo-zachodnim wybrzeżu Norwegii, w okręgu Rogaland, będąc ważnym ośrodkiem kulturalnym, biznesowym i turystycznym. Miasto łączy w sobie uroki historycznej starówki z nowoczesną infrastrukturą i wyjątkowym klimatem ośrodka portowego.

Na szczególną uwagę zasługuje dzielnica Gamle Stavanger, czyli Stare Miasto. Kolorowe, drewniane domki zachwycają klimatem dawnej Norwegii, a wąskie brukowane uliczki prowadzą do butikowych galerii sztuki, kawiarni i restauracji oferujących lokalne specjały. Jednocześnie miasto stanowi doskonały punkt startowy do odkrywania spektakularnych krajobrazów regionu Rogaland, w tym jednych z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Norwegii.