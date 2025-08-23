Lotnisko Chopina. Ruch pasażerski rośnie, kończy się przepustowość

Jak informuje lotnisko, wzrost względem ubiegłego roku wyniósł 12,5 proc.
Jak informuje lotnisko, wzrost względem zeszłego roku wyniósł 12,5 proc. Według danych ACI (Airports Council International), organizacji zrzeszającej porty lotnicze na całym świecie, Lotnisko Chopina jest w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie.
– Łącznie od początku roku z naszego portu skorzystało 13453955 osób, czyli dokładnie o 13 proc. więcej niż w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2024 roku. Współczynnik wypełnienia samolotów, tzw. load factor w lipcu bieżącego roku był na najwyższym poziomie i wyniósł 86,4 proc. – mówi Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych.
Utrzymuje się tendencja rozwoju przewoźników niskokosztowych – ich udział w przewozach wzrósł o 1 punkt procentowy rok do roku, kosztem przewoźników tradycyjnych i wyniósł 26 proc. Udział czarterów pozostaje niezmiennie na poziomie 14 proc. Z kolei, odsetek pasażerów transferowych to 23 proc. wszystkich podróżnych. Liczba wszystkich operacji lotniczych w minionym miesiącu wyniosła 19017.
– Zgodnie z najnowszymi danymi prezentowanymi przez ACI Europe, polskie lotniska osiągnęły prawie 3,5-krotny wzrost liczby odprawionych pasażerów względem portów znajdujących się w obszarze EU+. Polska z wynikiem +14,9 proc. jest jednym z liderów rozwoju w naszym regionie. Cieszy nas to niezmiernie, ponieważ pokazuje rosnące znaczenie naszego kraju oraz Grupy Kapitałowej PPL, która posiada udziały 19 polskich lotnisk i firm z branży lotniczej – mówi Adam Sanocki, członek zarządu PPL ds. Strategii i Marketingu.
W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku pasażerowie zdecydowanie częściej wybierali rejsy międzynarodowe (12510171) niż krajowe (943784). Nieco mniejsza dysproporcja była w przypadku podróży w ramach strefy Schengen (8869614) i poza Schengen (4584341). W ruchu rozkładowym pasażerowie najchętniej wybierali Hiszpanię, Włochy i Niemcy, choć w przypadku najczęściej wybieranych miast lista układa się zupełnie inaczej. Niezmiennie króluje tu Londyn, Paryż i Amsterdam. W przypadku czarterów – nie ma niespodzianki. Listę otwiera Egipt, następnie Turcja i Grecja, a z miast – Antalya, Marsa Alam i Hurghada.
Tonaż odprawionego cargo był najwyższy w historii lotniska i po raz pierwszy przekroczył poziom 12 tys. ton – dokładnie 12443,7 tony. Łącznie od początku roku w porcie odprawiono 75645,8 tony cargo, o 19 proc. więcej niż w 2024 r.
Ponad 50 tysięcy pasażerów skorzystało już w tym roku z Lotniska Warszawa-Radom. Dla podróżnych przygotowano konkurencyjne parkingi, a sierpień upłynie pod znakiem rodzinnych wydarzeń i lotniczych atrakcji we Flyporcie by Baltona.
W lipcu 2025 roku Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło 18068 pasażerów, a od początku roku z usług portu skorzystało już ponad 50 tys. osób. Choć w porównaniu do lipca 2024 roku, gdy lotnisko obsłużyło 21241 pasażerów, odnotowano spadek o 15 procent, wynik ten Polskie Porty Lotnicze uznają jako satysfakcjonujący, zwłaszcza w kontekście działań związanych z rozwojem siatki połączeń do aktualnych warunków rynkowych. W tegorocznym sezonie letnim pasażerowie mogą polecieć z Radomia m.in. do Hiszpanii, Grecji, Włoch, Turcji, Albanii i na Cypr.
Sierpień na Lotnisku Warszawa-Radom to czas atrakcji dla rodzin. Można wziąć udział w wakacyjnych warsztatach lotniczych we Flyporcie by Baltona. W ramach wydarzenia uczestnicy mogą zdobywać pieczątki za wykonane zadania i odebrać Dyplom Odlotowego Odkrywcy.
Przykładowo 28 i 29 sierpnia odbywać się tam będą Dni Lotnictwa – eksperymenty z powietrzem, kreatywne warsztaty oraz odkrywanie trasy legendarnego przelotu Żwirki i Wigury.