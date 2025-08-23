Lotnisko Chopina. Ruch pasażerski rośnie, kończy się przepustowość

Mimo kończącej się przepustowości, Lotnisko Chopina w Warszawie utrzymuje wysokie tempo wzrostu. W lipcu stołeczny port odprawił rekordową liczbę pasażerów – dokładnie 2434095 osób.



Jak informuje lotnisko, wzrost względem zeszłego roku wyniósł 12,5 proc. Według danych ACI (Airports Council International), organizacji zrzeszającej porty lotnicze na całym świecie, Lotnisko Chopina jest w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie.

Reklama Reklama

Lotnisko Chopina: ruch pasażerski rośnie rekordowo

– Łącznie od początku roku z naszego portu skorzystało 13453955 osób, czyli dokładnie o 13 proc. więcej niż w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2024 roku. Współczynnik wypełnienia samolotów, tzw. load factor w lipcu bieżącego roku był na najwyższym poziomie i wyniósł 86,4 proc. – mówi Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych.

Utrzymuje się tendencja rozwoju przewoźników niskokosztowych – ich udział w przewozach wzrósł o 1 punkt procentowy rok do roku, kosztem przewoźników tradycyjnych i wyniósł 26 proc. Udział czarterów pozostaje niezmiennie na poziomie 14 proc. Z kolei, odsetek pasażerów transferowych to 23 proc. wszystkich podróżnych. Liczba wszystkich operacji lotniczych w minionym miesiącu wyniosła 19017.

W ciągu pierwszych siedmu miesięcy tego roku pasażerowie zdecydowanie częściej wybierali rejsy międzynarodowe (12510171) niż krajowe (943784)

– Zgodnie z najnowszymi danymi prezentowanymi przez ACI Europe, polskie lotniska osiągnęły prawie 3,5-krotny wzrost liczby odprawionych pasażerów względem portów znajdujących się w obszarze EU+. Polska z wynikiem +14,9 proc. jest jednym z liderów rozwoju w naszym regionie. Cieszy nas to niezmiernie, ponieważ pokazuje rosnące znaczenie naszego kraju oraz Grupy Kapitałowej PPL, która posiada udziały 19 polskich lotnisk i firm z branży lotniczej – mówi Adam Sanocki, członek zarządu PPL ds. Strategii i Marketingu.