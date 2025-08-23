17.6°C
1009.6 hPa
Życie Warszawy

Lotnisko Chopina. Ruch pasażerski rośnie, kończy się przepustowość

Publikacja: 23.08.2025 12:30

Jak informuje lotnisko, wzrost względem ubiegłego roku wyniósł 12,5 proc.

Jak informuje lotnisko, wzrost względem ubiegłego roku wyniósł 12,5 proc.

Foto: Filip Frydrykiewicz

rbi
Mimo kończącej się przepustowości, Lotnisko Chopina w Warszawie utrzymuje wysokie tempo wzrostu. W lipcu stołeczny port odprawił rekordową liczbę pasażerów – dokładnie 2434095 osób.

Jak informuje lotnisko, wzrost względem zeszłego roku wyniósł 12,5 proc. Według danych ACI (Airports Council International), organizacji zrzeszającej porty lotnicze na całym świecie, Lotnisko Chopina jest w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie.

Lotnisko Chopina: ruch pasażerski rośnie rekordowo

– Łącznie od początku roku z naszego portu skorzystało 13453955 osób, czyli dokładnie o 13 proc. więcej niż w ciągu pierwszych 7 miesięcy 2024 roku. Współczynnik wypełnienia samolotów, tzw. load factor w lipcu bieżącego roku był na najwyższym poziomie i wyniósł 86,4 proc. – mówi Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych.

Utrzymuje się tendencja rozwoju przewoźników niskokosztowych – ich udział w przewozach wzrósł o 1 punkt procentowy rok do roku, kosztem przewoźników tradycyjnych i wyniósł 26 proc. Udział czarterów pozostaje niezmiennie na poziomie 14 proc. Z kolei, odsetek pasażerów transferowych to 23 proc. wszystkich podróżnych. Liczba wszystkich operacji lotniczych w minionym miesiącu wyniosła 19017.

W ciągu pierwszych siedmu miesięcy tego roku pasażerowie zdecydowanie częściej wybierali rejsy międzynarodowe (12510171) niż krajowe (943784)

– Zgodnie z najnowszymi danymi prezentowanymi przez ACI Europe, polskie lotniska osiągnęły prawie 3,5-krotny wzrost liczby odprawionych pasażerów względem portów znajdujących się w obszarze EU+. Polska z wynikiem +14,9 proc. jest jednym z liderów rozwoju w naszym regionie. Cieszy nas to niezmiernie, ponieważ pokazuje rosnące znaczenie naszego kraju oraz Grupy Kapitałowej PPL, która posiada udziały 19 polskich lotnisk i firm z branży lotniczej – mówi Adam Sanocki, członek zarządu PPL ds. Strategii i Marketingu.

Reklama
Reklama

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku pasażerowie zdecydowanie częściej wybierali rejsy międzynarodowe (12510171) niż krajowe (943784). Nieco mniejsza dysproporcja była w przypadku podróży w ramach strefy Schengen (8869614) i poza Schengen (4584341). W ruchu rozkładowym pasażerowie najchętniej wybierali Hiszpanię, Włochy i Niemcy, choć w przypadku najczęściej wybieranych miast lista układa się zupełnie inaczej. Niezmiennie króluje tu Londyn, Paryż i Amsterdam. W przypadku czarterów – nie ma niespodzianki. Listę otwiera Egipt, następnie Turcja i Grecja, a z miast – Antalya, Marsa Alam i Hurghada.

Polecane
Lotnisko Chopina jest w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie
samolot
Okęcie w Top 5 Europy. Przepustowość na granicy, ale są kolejne rekordy

Tonaż odprawionego cargo był najwyższy w historii lotniska i po raz pierwszy przekroczył poziom 12 tys. ton – dokładnie 12443,7 tony. Łącznie od początku roku w porcie odprawiono 75645,8 tony cargo, o 19 proc. więcej niż w 2024 r.

Ponad 50 tys. pasażerów na Lotnisku Warszawa-Radom

Ponad 50 tysięcy pasażerów skorzystało już w tym roku z Lotniska Warszawa-Radom. Dla podróżnych przygotowano konkurencyjne parkingi, a sierpień upłynie pod znakiem rodzinnych wydarzeń i lotniczych atrakcji we Flyporcie by Baltona.

W lipcu 2025 roku Lotnisko Warszawa-Radom obsłużyło 18068 pasażerów, a od początku roku z usług portu skorzystało już ponad 50 tys. osób. Choć w porównaniu do lipca 2024 roku, gdy lotnisko obsłużyło 21241 pasażerów, odnotowano spadek o 15 procent, wynik ten Polskie Porty Lotnicze uznają jako satysfakcjonujący, zwłaszcza w kontekście działań związanych z rozwojem siatki połączeń do aktualnych warunków rynkowych. W tegorocznym sezonie letnim pasażerowie mogą polecieć z Radomia m.in. do Hiszpanii, Grecji, Włoch, Turcji, Albanii i na Cypr.

Polecane
Usługa LOT Stopover umożliwia zatrzymanie się w stolicy Polski na czas od 24 godzin do 8 dni
TURYSTYKA
Warszawa stolicą przesiadek? Nowa usługa PLL LOT
Reklama
Reklama

Sierpień na Lotnisku Warszawa-Radom to czas atrakcji dla rodzin. Można wziąć udział w wakacyjnych warsztatach lotniczych we Flyporcie by Baltona. W ramach wydarzenia uczestnicy mogą zdobywać pieczątki za wykonane zadania i odebrać Dyplom Odlotowego Odkrywcy.

Przykładowo 28 i 29 sierpnia odbywać się tam będą Dni Lotnictwa – eksperymenty z powietrzem, kreatywne warsztaty oraz odkrywanie trasy legendarnego przelotu Żwirki i Wigury.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W czasie wyścigu kolarskiego autobusy w Śródmieściu pojadą objazdami
Kolarska Bitwa Warszawska 2025

Ostatni etap rajdu w sercu stolicy. Utrudnienia i zmiany w ruchu

Ruszają spotkania dotyczące przebiegu OAW
drogi

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Spotkania od września

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada zmiany w komunikacji w związku z finałem Męskiego Grania na L
Męskie Granie w Warszawie

Zmiany w komunikacji. Autobusy i tramwaje na objazdach

Na Mazowszu pojawią sie nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Gdzie dokładnie?
bezpieczeństwo

Gdzie pojawią się fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości pod Warszawą

Mobilis do obsługi kontraktu musi zapewnić autobusy w standardzie warszawskim, w barwach Warszawskie
przetarg na usługi

Pięćdziesiąt nowych autobusów hybrydowych. Alkomat obowiązkowy!

W jednym miesiącu każdy Powstaniec będzie mógł wykorzystać maksymalnie bezpłatnych 20 kursów.
przetarg na usługi

Darmowe taksówki dla Powstańców Warszawskich

W najbliższy weekend drogowcy planują wykonać remonty nawierzchni kilku ulic
remonty

Utrudnienia w Wawrze, Wilanowie, Rembertowie i na Pradze-Północ

Nowy tunel drogowy niedaleko Warszawy otwarty dla ruchu
przebudowa

Nowy tunel opodal Warszawy otwarty. Pół roku przed terminem

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama