Życie Warszawy

Warszawskie lotnisko w Top 5 Europy. Przepustowość na granicy, ale są kolejne rekordy

Publikacja: 18.08.2025 16:00

Lotnisko Chopina jest w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie

Foto: Lotnisko Chopina

Kacper Komaiszko
Lotnisko Chopina w Warszawie pomimo kończącej się przepustowości notuje kolejne rekordy. W lipcu stołeczny port odprawił największą w historii liczbę pasażerów, dzięki czemu znalazł się w czołówce najszybciej rozwijających się lotnisk na kontynencie.

Mimo wyzwań związanych z ograniczoną przepustowością Lotnisko Chopina wciąż pnie się w górę w rankingach europejskich. W lipcu 2025 roku warszawski port odprawił 2 434 095 pasażerów, co stanowi wzrost o 12,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Rekordowe wyniki plasują Lotnisko Chopina w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie, co potwierdzają dane ACI (Airports Council International).

Rok rekordów i wysoki „load factor”

Łączna liczba pasażerów obsłużonych od początku roku do końca lipca 2025 wyniosła 13 453 955, co przekłada się na imponujący, 13-procentowy wzrost względem analogicznego okresu w 2024 roku. Jak podkreśla Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych, współczynnik wypełnienia samolotów (tzw. load factor) w lipcu osiągnął najwyższy w historii poziom, wynosząc 86,4 proc. Ożywiony ruch lotniczy przełożył się również na liczbę operacji lotniczych – w minionym miesiącu na Lotnisku Chopina wykonano 19 017 startów i lądowań.

Zmiana w udziale przewoźników i preferencje pasażerów

Analiza danych pokazuje rosnącą popularność przewoźników niskokosztowych. Ich udział w przewozach wzrósł o 1 punkt procentowy rok do roku, osiągając 26 proc. Kosztem „tanich linii” zmalał udział przewoźników tradycyjnych, natomiast czartery utrzymały swój stały 14-procentowy udział. Pasażerowie transferowi stanowili 23 proc. wszystkich podróżnych.

Zarówno w lipcu, jak i w całym pierwszym półroczu 2025, dominowały rejsy międzynarodowe. Z lotów poza granice Polski skorzystało 12 510 171 osób, podczas gdy loty krajowe wybrało 943 784 pasażerów. Nieco mniejsza dysproporcja dotyczyła podróży w ramach strefy Schengen (8 869 614) i poza Schengen (4 584 341).

Najchętniej wybierane kierunki lotów

W ruchu rozkładowym najczęściej wybieranymi państwami były Hiszpania, Włochy i Niemcy, jednak w przypadku najpopularniejszych miast lista prezentuje się inaczej. Niezmiennie królują tu Londyn, Paryż i Amsterdam. Wśród lotów czarterowych pasażerowie najchętniej wybierali Egipt, Turcję i Grecję. Najpopularniejszymi miastami docelowymi w tej kategorii były zaś Antalya, Marsa Alam i Hurghada.

Polska liderem w Europie, a cargo bije rekordy

Dynamika wzrostu polskiego rynku lotniczego jest jednym z najwyższych w Europie. Zgodnie z danymi ACI Europe, polskie lotniska odnotowały prawie 3,5-krotny wzrost liczby odprawionych pasażerów w porównaniu do portów w obszarze EU+. Polska, z wynikiem +14,9 proc., jest jednym z liderów w regionie.

Nie tylko ruch pasażerski notuje rekordy. Po raz pierwszy w historii lotniska tonaż odprawionego cargo przekroczył 12 000 ton, osiągając w lipcu dokładnie 12 443,7 ton. Łącznie od początku roku w warszawskim porcie odprawiono 75 645,8 ton towarów, co oznacza wzrost o 19 proc. w porównaniu do 2024 roku.

