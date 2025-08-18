Warszawskie lotnisko w Top 5 Europy. Przepustowość na granicy, ale są kolejne rekordy

Lotnisko Chopina w Warszawie pomimo kończącej się przepustowości notuje kolejne rekordy. W lipcu stołeczny port odprawił największą w historii liczbę pasażerów, dzięki czemu znalazł się w czołówce najszybciej rozwijających się lotnisk na kontynencie.



Mimo wyzwań związanych z ograniczoną przepustowością Lotnisko Chopina wciąż pnie się w górę w rankingach europejskich. W lipcu 2025 roku warszawski port odprawił 2 434 095 pasażerów, co stanowi wzrost o 12,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Rekordowe wyniki plasują Lotnisko Chopina w pierwszej piątce najszybciej rozwijających się dużych portów w Europie, co potwierdzają dane ACI (Airports Council International).

Reklama

Rok rekordów i wysoki „load factor”

Łączna liczba pasażerów obsłużonych od początku roku do końca lipca 2025 wyniosła 13 453 955, co przekłada się na imponujący, 13-procentowy wzrost względem analogicznego okresu w 2024 roku. Jak podkreśla Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych, współczynnik wypełnienia samolotów (tzw. load factor) w lipcu osiągnął najwyższy w historii poziom, wynosząc 86,4 proc. Ożywiony ruch lotniczy przełożył się również na liczbę operacji lotniczych – w minionym miesiącu na Lotnisku Chopina wykonano 19 017 startów i lądowań.

Zmiana w udziale przewoźników i preferencje pasażerów

Analiza danych pokazuje rosnącą popularność przewoźników niskokosztowych. Ich udział w przewozach wzrósł o 1 punkt procentowy rok do roku, osiągając 26 proc. Kosztem „tanich linii” zmalał udział przewoźników tradycyjnych, natomiast czartery utrzymały swój stały 14-procentowy udział. Pasażerowie transferowi stanowili 23 proc. wszystkich podróżnych.