Z Okęcia do 131 miast. Rusza nowy sezon na lotniskach

Leeds (Ryanair, pierwszy rejs 27 października 2025, 2 loty w tyg.);

Porto (Ryanair, pierwszy rejs 26 października 2025, 2 loty w tyg.);

Sewilli (Ryanair, pierwszy rejs 29 października 2025, 2 loty w tyg.);

Agadiru (nowy kierunek, Wizz Air, pierwszy rejs 27 października 2025, 2 loty w tyg.).

Oznacza to, że część z rejsów będzie obsługiwana przez więcej niż jednego przewoźnika na trasie (Marrakesz – PLL LOT i Wizz Air, Malaga – PLL LOT, Ryanair i Wizz Air, Leeds, Porto oraz Sewilla – Ryanair i Wizz Air).

Więcej rejsów dalekodystansowych na Lotnisku Chopina

W porównaniu z zimą 2024/25 PLL LOT zdecydował się zwiększyć liczbę lotów (do 6 tygodniowo) do stolicy Korei Południowej – Seulu. Niewątpliwym sukcesem okazało się również nowe połączenie Etihad Airways. Od połowy listopada, narodowy przewoźnik Zjednoczonych Emiratów Arabskich zagości na Lotnisku Chopina 5 razy w tygodniu. Wraz z końcem tego samego miesiąca, na pokładzie tej linii będzie można polecieć do Abu Zabi niemalże codziennie (poza wtorkami). Qatar Airways wprowadziły zmianę w typie samolotu na trasie Warszawa – Dauha. Zamiast Boeingów 787/789 na trasie operować będą Airbusy A332/A333. Dzięki temu miesięczna liczba oferowanych miejsc w bieżącym sezonie wzrośnie o 1 650 w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

W sezonie zimowym utrzymanych zostanie wiele tras uruchomionych w okresie letnim. Wśród najchętniej wybieranych połączeń znajdą się loty Wizz Air do Bukaresztu (BBU), Londynu-Gatwick (LGW) i Dortmundu (DTM). Eurowings będzie kontynuować obsługę połączenia do Düsseldorfu (DUS) do stycznia 2026 roku. PLL LOT zaoferują rejsy do Salonik (SGK) oraz na Maltę (MLA), natomiast Ryanair utrzyma loty do Pizy (PSA), Tirany (TIA) i Malagi (AGP).

74 połączenia z lotniska w Gdańsku

Zmiany czekają nie tylko lotnisko w Warszawie. Port Lotniczy Gdańsk w zimowej siatce zaproponuje pasażerom 74 połączenia do 21 krajów, w tym na trzy polskie lotniska, realizowane przez dziewięciu przewoźników.

Najbardziej oczekiwane jest nowe połączenie do Stambułu, miasta wielu kultur, położonego na styku Europy i Azji. Od 14 stycznia 2026 loty do Turcji, cztery razy w tygodniu, będzie realizował polski przewoźnik narodowy PLL LOT.

Z bogatą ofertą nowych połączeń od sezonu zimowego startuje linia lotnicza Wizz Air. Poleci z Gdańska do stolicy Hiszpanii Madrytu, do Katanii na włoskiej Sycylii, do stolicy Rumunii Bukaresztu i do słowackiego Popradu, świetnego kierunku na narty.

– Oferujemy naszym pasażerom wiele ciekawych połączeń. Najbardziej atrakcyjny będzie zapewne Stambuł, kierunek turystyczny, ale także strategiczne centrum biznesowe, kulturalne i logistyczne, nowe okno na świat. Cieszymy się, że możemy zaoferować zupełnie nowe kierunki z Gdańska do Madrytu, Katanii, Bukaresztu i Popradu. Już dziś linie zapowiadają nowe połączenia także w siatce letniej, przyszłość wygląda więc optymistycznie – mówi Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Linie lotnicze w sezonie zimowym nadal oferują pasażerom loty z Gdańska do miejsc z ciepłym lub łagodnym klimatem, na Cypr, Maltę, Teneryfę i Maderę oraz do wielu miast we Włoszech i Hiszpanii. Dla miłośników city breaków linie mają ofertę lotów m.in. do Londynu, Paryża, Rzymu, Amsterdamu, Pragi, Sztokholmu i Edynburga.

W grudniu, drugi rok z rzędu, do Gdańska powróci linia Jet2.com, która będzie realizowała połączenia z Manchesteru, Birmingham, a w tym roku także z Newcastle. To oferta kierowana m.in. do miłośników jarmarków świątecznych, w tym Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gdańsku, najlepszego jarmarku w Europie w 2025 roku.

Trzy nowe trasy Ryanaira z Katowic i sześć z Wrocławia

linia Ryanair ogłosiła, że w trakcie sezonu „Zima 2025/2026” trzy mające bazę w Pyrzowicach Boeingi 737 obsłużą 15 kierunków, w tym trzy trasy, które po raz pierwszy będą dostępne zimą, tj. Budapeszt, Brukselę-Charleroi oraz Trapani.

W ramach rozkładu zimowego Ryanair połączy katowickie lotnisko z:

Belgią ( Bruksela-Charlero i);

i); Cyprem ( Pafos );

); Grecją ( Ateny );

); Hiszpanią ( Alicante );

); Irlandią (Dublin);

Maltą;

Norwegią (Oslo-Gardermoen );

); Wielką Brytanią ( Londyn-Stansted, Manchester );

); Węgrami ( Budapeszt );

); Włochami (Katania, Mediolan-Bergamo, Reggio Calabria, Rzym-Fiumicino, Trapani).

Z kolei do zimowego rozkładu 2025/2026 z Wrocławia linia Ryanair dodała 6 nowości: