Linie lotnicze Wizz Air ogłosiły nowe połączenie z warszawskiego Lotniska Chopina. Już w przyszłym roku będzie można polecieć na Słowację, a konkretnie do Bratysławy. To jeden z elementów działań firmy mających na celu rozwój siatki połączeń z Polski.



Najnowsze trasa będzie obsługiwana pięć razy w tygodniu – we wtorki, środy, czwartki, soboty i niedziele. Pierwszy lot jest zaplanowany na 29 marca 2026 roku. Bilety są już dostępne w sprzedaży.

Z Warszawy do Bratysławy w nieco ponad godzinę

Lot z Warszawy do Bratysławy potrwa 1 h 15 minut, zaś powrotny 5 minut krócej. Stolica Słowacji jest bardzo dobrym kierunkiem na krótki city break. Oferuje nie tylko ciekawe zabytki, m.in. słynny Zamek Bratysławski i secesyjną perełkę, jaką jest Modrý kostolík (Niebieski kościół), ale również łatwy dostęp do winnic Małych Karpat. Ponadto w Bratysławie i okolicach znajduje się wiele tras rowerowych.

„Dzisiejszym ogłoszeniem dajemy podróżnym z Warszawy nowe możliwości podróży do serca Europy Środkowej. Bratysława to tętniące życiem, gościnne miasto, które łączy kulturę, historię i relaks w idealnych proporcjach. Nowa trasa dodatkowo rozwija naszą siatkę w Polsce, oferując pasażerom jeszcze więcej okazji do odkrywania Europy przy wygodnym rozkładzie i przystępnych taryfach Wizz Air. Rośniemy z dnia na dzień, a entuzjazm, jaki otrzymujemy od polskich pasażerów, motywuje nas do dalszej ekspansji i poszerzania oferty podróży w regionie” – powiedział Salvatore Gabriele Imperiale, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air (jego wypowiedź cytuje rynek-lotniczy.pl).

Jak czytamy na stronie Wizz Air, od stycznia do października 2025 r., zrealizował on do i z Polski ponad 50 tys. lotów, przewożąc ponad 11 mln pasażerów, co stanowi niemal 20-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r.