Życie Warszawy

Prawie 40 kg narkotyków w walizkach na Lotnisku Chopina

Publikacja: 07.11.2025 13:15

W bagażu jednej z turystek funkcjonariusze KAS odkryli ok. 40 kilogramów narkotyków

W bagażu jednej z turystek funkcjonariusze KAS odkryli ok. 40 kilogramów narkotyków

Foto: mat. pras.

M.B.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) pracująca na Lotnisku Chopina udaremniła próbę przemytu niemal czterdziestu kilogramów marihuany o szacunkowej wartości rynkowej przekraczającej 1,9 miliona złotych.

Narkotyki ukryte były w dwóch walizkach należących do dwudziestosześcioletniej obywatelki Szwecji, która przyleciała z Bangkoku i została zatrzymana przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w Warszawie.

Kontrola celno-skarbowa i odkrycie narkotyków

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie skierowali do kontroli obywatelkę Szwecji, która przyleciała rejsem z Bangkoku i wybrała przejście „nic do zgłoszenia”. Podczas kontroli w dwóch walizkach podróżnej znaleziono cztery foliowe, hermetycznie zamknięte próżniowo pakiety zawierające susz roślinny.

Wstępne badanie narkotestem wykazało, że zabezpieczona substancja to marihuana. Wynik ten został następnie potwierdzony przez Laboratorium Celno-Skarbowe w Otwocku. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli prawie czterdzieści kilogramów narkotyków.

Zarzuty i areszt dla obywatelki Szwecji

Zatrzymana podróżna tłumaczyła się funkcjonariuszom, że nie wiedziała o zawartości walizek i została poproszona przez kogoś o ich przewiezienie.

Kobieta usłyszała w prokuraturze zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na okres trzech miesięcy. Za popełnienie tego przestępstwa grozi jej surowa kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności od trzech do dwudziestu lat.

Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota.

