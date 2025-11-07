Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) pracująca na Lotnisku Chopina udaremniła próbę przemytu niemal czterdziestu kilogramów marihuany o szacunkowej wartości rynkowej przekraczającej 1,9 miliona złotych.



Narkotyki ukryte były w dwóch walizkach należących do dwudziestosześcioletniej obywatelki Szwecji, która przyleciała z Bangkoku i została zatrzymana przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w Warszawie.

Reklama Reklama

Kontrola celno-skarbowa i odkrycie narkotyków

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie skierowali do kontroli obywatelkę Szwecji, która przyleciała rejsem z Bangkoku i wybrała przejście „nic do zgłoszenia”. Podczas kontroli w dwóch walizkach podróżnej znaleziono cztery foliowe, hermetycznie zamknięte próżniowo pakiety zawierające susz roślinny.

Wstępne badanie narkotestem wykazało, że zabezpieczona substancja to marihuana. Wynik ten został następnie potwierdzony przez Laboratorium Celno-Skarbowe w Otwocku. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli prawie czterdzieści kilogramów narkotyków.

Zarzuty i areszt dla obywatelki Szwecji

Zatrzymana podróżna tłumaczyła się funkcjonariuszom, że nie wiedziała o zawartości walizek i została poproszona przez kogoś o ich przewiezienie.