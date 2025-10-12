Jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Nad Balatonem? Ruszyły konsultacje społeczne

Plan ma uporządkować dotychczasowe zagospodarowanie rejonu Parku nad Balatonem oraz wyznaczyć zasady dalszego rozwoju
Celem planu jest uporządkowanie przestrzeni, ochrona zieleni oraz wskazanie kierunków rozwoju tego terenu. Mieszkańcy mają teraz możliwość aktywnego udziału, zgłaszając swoje potrzeby i pomysły na kształt swojego otoczenia.
Plan miejscowy dotyczy obszaru o powierzchni około 21,5 hektara, położonego w południowo-wschodniej części Pragi-Południe i ograniczonego ulicami Jana Nowaka-Jeziorańskiego, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, gen. Romana Abrahama oraz Nasypową. Na tym terenie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń osiedlowa, fragment Kanału Gocławskiego oraz Park nad Balatonem wraz z jeziorem i terenami zielonymi.
Jezioro Balaton i okoliczne tereny zielone pełnią ważną funkcję rekreacyjną, sportową oraz przyrodniczą. Stanowią część korytarza ekologicznego Zakole Wawerskie, łączącego okoliczne parki i obszary chronione, takie jak Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”.
Plan ma uporządkować dotychczasowe zagospodarowanie oraz wyznaczyć zasady dalszego rozwoju, z uwzględnieniem ochrony przyrody, rozwoju terenów rekreacyjnych i sportowych oraz możliwości powstawania nowych obiektów użyteczności publicznej.
Nowy dokument ma zapewnić zrównoważony rozwój tego fragmentu Gocławia, z dbałością o potrzeby mieszkańców, ochronę przestrzeni oraz zachowanie funkcji społecznych i rekreacyjnych.
Mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu planu, składając swoje wnioski do 30 października 2025 roku. Wnioski można zgłaszać elektronicznie, drogą mailową, pocztową lub osobiście. Każda opinia jest ważna, niezależnie od miejsca zamieszkania czy posiadania nieruchomości w obrębie planowanego obszaru. Wnioski rozpatrują urbaniści, architekci oraz władze miasta na etapie ustalania ostatecznego kształtu planu.
Aby zgłosić swoje propozycje, należy wypełnić formularz dostępny na stronie miasta. Mieszkańcy mogą również pomóc w informowaniu sąsiadów, drukując i wywieszając plakat promujący konsultacje.