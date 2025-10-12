Jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Nad Balatonem? Ruszyły konsultacje społeczne

Na Gocławiu powstaje nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obejmuje on okolice jeziora Balaton i Parku nad Balatonem – jednego z ulubionych miejsc spacerów i odpoczynku mieszkańców.



Celem planu jest uporządkowanie przestrzeni, ochrona zieleni oraz wskazanie kierunków rozwoju tego terenu. Mieszkańcy mają teraz możliwość aktywnego udziału, zgłaszając swoje potrzeby i pomysły na kształt swojego otoczenia.

Co obejmuje plan dla rejonu Parku Nad Balatonem?

Plan miejscowy dotyczy obszaru o powierzchni około 21,5 hektara, położonego w południowo-wschodniej części Pragi-Południe i ograniczonego ulicami Jana Nowaka-Jeziorańskiego, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, gen. Romana Abrahama oraz Nasypową. Na tym terenie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń osiedlowa, fragment Kanału Gocławskiego oraz Park nad Balatonem wraz z jeziorem i terenami zielonymi.

Jezioro Balaton i okoliczne tereny zielone pełnią ważną funkcję rekreacyjną, sportową oraz przyrodniczą. Stanowią część korytarza ekologicznego Zakole Wawerskie, łączącego okoliczne parki i obszary chronione, takie jak Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”.

Plan ma uporządkować dotychczasowe zagospodarowanie oraz wyznaczyć zasady dalszego rozwoju, z uwzględnieniem ochrony przyrody, rozwoju terenów rekreacyjnych i sportowych oraz możliwości powstawania nowych obiektów użyteczności publicznej.