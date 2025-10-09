Przeszkody w rewitalizacji Fortu Bema. Miasto nie rozpocznie inwestycji

Warszawa wstrzymuje inwestycje na terenie Fortu Bema. Decyzja ratusza stanowi odpowiedź na apel radnych o pilną rewitalizację historycznego obiektu. Jako główne przeszkody urzędnicy wskazują brak spójnej koncepcji remontu i wciąż procedowany plan zagospodarowania przestrzennego.



Jak informowało „Życie Warszawy”, miejscy radni zaapelowali do władz stolicy o rewitalizację terenów w Forcie Bema. Inicjatywa zakładała przekształcenie historycznej budowli w nowoczesną przestrzeń rekreacyjną i kulturalną, dostępną dla wszystkich.

Stanowisko władz miasta stawia pod znakiem zapytania szybkie rozpoczęcie dużej, długoterminowej metamorfozy Fortu Bema. Urzędnicy jasno wskazują, że wstrzymują działania inwestycyjne w postaci projektowania i doprowadzania kluczowej infrastruktury. Powodem jest niewypracowana ostateczna koncepcja funkcjonowania fortu oraz trwające prace planistyczne.

Priorytetem konserwacja

Mimo wstrzymania prac inwestycyjnych o charakterze rozwojowym, Urząd Dzielnicy Bemowo podkreśla, że działania zmierzające do zachowania historycznych walorów Fortu Bema są traktowane priorytetowo. Wbrew opiniom o stagnacji, na terenie fortu prowadzone są zaawansowane prace, które mają charakter nie tylko porządkowy, ale także konserwatorski, renowacyjny i zabezpieczający.