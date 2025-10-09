12.6°C
1018.3 hPa
Życie Warszawy

Przeszkody w rewitalizacji Fortu Bema. Miasto nie rozpocznie inwestycji

Publikacja: 09.10.2025 11:15

Fort Bema będzie musiał poczekać na wielką metamorfozę

Fort Bema będzie musiał poczekać na wielką metamorfozę

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Warszawa wstrzymuje inwestycje na terenie Fortu Bema. Decyzja ratusza stanowi odpowiedź na apel radnych o pilną rewitalizację historycznego obiektu. Jako główne przeszkody urzędnicy wskazują brak spójnej koncepcji remontu i wciąż procedowany plan zagospodarowania przestrzennego.

Jak informowało „Życie Warszawy”, miejscy radni zaapelowali do władz stolicy o rewitalizację terenów w Forcie Bema. Inicjatywa zakładała przekształcenie historycznej budowli w nowoczesną przestrzeń rekreacyjną i kulturalną, dostępną dla wszystkich.

Stanowisko władz miasta stawia pod znakiem zapytania szybkie rozpoczęcie dużej, długoterminowej metamorfozy Fortu Bema. Urzędnicy jasno wskazują, że wstrzymują działania inwestycyjne w postaci projektowania i doprowadzania kluczowej infrastruktury. Powodem jest niewypracowana ostateczna koncepcja funkcjonowania fortu oraz trwające prace planistyczne.

Priorytetem konserwacja

Mimo wstrzymania prac inwestycyjnych o charakterze rozwojowym, Urząd Dzielnicy Bemowo podkreśla, że działania zmierzające do zachowania historycznych walorów Fortu Bema są traktowane priorytetowo. Wbrew opiniom o stagnacji, na terenie fortu prowadzone są zaawansowane prace, które mają charakter nie tylko porządkowy, ale także konserwatorski, renowacyjny i zabezpieczający.

Polecane
Radni apelują o rewitalizację terenów Fortu Bema
rewitalizacja
Fort Bema czeka na wielką metamorfozę
Reklama
Reklama

Dzięki uzyskaniu w 2023 roku promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o wartości 1,5 mln zł urząd mógł zrealizować szereg najpilniejszych zadań. Objęły one m.in.:

• Renowację mostu poprzez całkowitą wymianę drewnianej warstwy pokrycia.

• Instalację monitoringu wizyjnego.

• Zabezpieczenie i konserwację wrót schronu podwalni oraz częściowo wyrwanej barierki.

• Wycinkę zieleni inwazyjnej wrastającej w mury ceglane.

• Dalsze zabezpieczenie obiektów fortecznych przed dostaniem się do wewnątrz osób nieuprawnionych.

Reklama
Reklama

Planowany termin ostatecznego zakończenia tych prac jest przewidziany na koniec listopada 2025 roku.

Polecane
Pastorały przy ul. Karowej
przestrzeń miejska
Latarnie jak sprzed wojny zaświecą jaśniej i oszczędniej

Brak koncepcji i planu wstrzymuje inwestycje

Urząd Miasta stanowczo wskazał na przeszkody uniemożliwiające rozpoczęcie długoterminowych działań rewitalizacyjnych. Podkreślono, że nieustannie toczą się rozmowy o przyszłości terenu oraz próby wypracowania koncepcji dotyczącej charakteru dalszego funkcjonowania obiektów historycznych.

Kluczową barierą proceduralną są wciąż trwające prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla obszaru obejmującego otoczenie Fortu Bema. Jak zaznacza urząd, proces ten wydłuża proces decyzyjny, a także utrudnia niektóre działania, w tym przeprowadzenie podziałów geodezyjnych.

W konsekwencji, władze miejskie uznały za niecelowe prowadzenie kluczowych działań inwestycyjnych, o które wnioskowali radni. Odrzucone zostały na ten moment postulaty dotyczące:

• Doprowadzenia niezbędnych przyłączy na teren Fortu Bema.

Reklama
Reklama

• Przygotowania dokumentacji przedprojektowej z uwzględnieniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).

• Tworzenia koncepcji projektowej i niezbędnych ekspertyz.

• Opracowania harmonogramu robót.

Polecane
Zrujnowany tor kolarski zajmuje spory teren wśród nowych osiedli na Kamionku
zabytek
Tor Kolarski „Orzeł” zabytkiem? Konserwator podjął decyzję

Dzielnica poszukuje finansowania

Pomimo proceduralnego wstrzymania prac projektowych, Urząd Dzielnicy Bemowo nie rezygnuje z projektu w całości. Jak wielokrotnie podkreślano, analizowane są dalsze możliwości uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie robót budowlanych, remontowo-naprawczych lub prac konserwatorskich. Dzielnica będzie się koncentrować na pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ramach programów, których celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych.

Reklama
Reklama

Obecne stanowisko wskazuje, że Fort Bema będzie musiał poczekać na swoją wielką metamorfozę do czasu, aż zakończone zostaną prace nad MPZP i miasto wypracuje spójną wizję jego przyszłego funkcjonowania.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W Piasecznie 18-letni rowerzysta otrzymał mandat za rozmowę przez telefon i wjazd na przejście dla p
z perspektywy siodełka

Rowerzysta skupił się na telefonie zamiast na drodze. Wysoki mandat

W sieci znacząco wzrosła liczba nielegalnych ofert sprzedaży biletów na Konkurs Chopinowski
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Fałszywe bilety zalewają Konkurs Chopinowski. Organizatorzy ostrzegają przed oszustami

Projekt przewiduje nie tylko remont, ale też przebudowę i nadbudowę kamienicy
zabytek

Co z remontem Mokotowskiej 73? Jest pozwolenie na budowę. Przeszkodą opieszałość inwestora

Park Żerański w Warszawie na etapie budowy
przestrzeń miejska

Kiedy otwarcie Parku Żerańskiego? „Trwa proces odbiorów”

Do napaści na kierowcę autobusu doszło krótko po godzinie 20. Na zdjęciu: podejrzany o atak
bezpieczeństwo

Agresywny pasażer zaatakował kierowcę autobusu

Organizatorzy proszą, aby przyniesione zabawki były czyste, solidne i w dobrym stanie – dzikie koty
zwierzę warszawskie

Zbiórka piłek dla dzikich kotów z zoo

Kolizja z udziałem kierującego hulajnogą w Warszawie
bezpieczeństwo

Wjechał hulajnogą wprost pod koła. Jest nagranie

Radni Pragi-Północ za zakazem sprzedaży alkoholu po godzinie 22
nocna prohibicja

Radni Pragi-Północ za zakazem sprzedaży alkoholu po godzinie 22

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama