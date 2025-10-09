Przeszkody w rewitalizacji Fortu Bema. Miasto nie rozpocznie inwestycji

Fort Bema będzie musiał poczekać na wielką metamorfozę
Jak informowało „Życie Warszawy”, miejscy radni zaapelowali do władz stolicy o rewitalizację terenów w Forcie Bema. Inicjatywa zakładała przekształcenie historycznej budowli w nowoczesną przestrzeń rekreacyjną i kulturalną, dostępną dla wszystkich.
Stanowisko władz miasta stawia pod znakiem zapytania szybkie rozpoczęcie dużej, długoterminowej metamorfozy Fortu Bema. Urzędnicy jasno wskazują, że wstrzymują działania inwestycyjne w postaci projektowania i doprowadzania kluczowej infrastruktury. Powodem jest niewypracowana ostateczna koncepcja funkcjonowania fortu oraz trwające prace planistyczne.
Mimo wstrzymania prac inwestycyjnych o charakterze rozwojowym, Urząd Dzielnicy Bemowo podkreśla, że działania zmierzające do zachowania historycznych walorów Fortu Bema są traktowane priorytetowo. Wbrew opiniom o stagnacji, na terenie fortu prowadzone są zaawansowane prace, które mają charakter nie tylko porządkowy, ale także konserwatorski, renowacyjny i zabezpieczający.
Dzięki uzyskaniu w 2023 roku promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o wartości 1,5 mln zł urząd mógł zrealizować szereg najpilniejszych zadań. Objęły one m.in.:
• Renowację mostu poprzez całkowitą wymianę drewnianej warstwy pokrycia.
• Instalację monitoringu wizyjnego.
• Zabezpieczenie i konserwację wrót schronu podwalni oraz częściowo wyrwanej barierki.
• Wycinkę zieleni inwazyjnej wrastającej w mury ceglane.
• Dalsze zabezpieczenie obiektów fortecznych przed dostaniem się do wewnątrz osób nieuprawnionych.
Planowany termin ostatecznego zakończenia tych prac jest przewidziany na koniec listopada 2025 roku.
Urząd Miasta stanowczo wskazał na przeszkody uniemożliwiające rozpoczęcie długoterminowych działań rewitalizacyjnych. Podkreślono, że nieustannie toczą się rozmowy o przyszłości terenu oraz próby wypracowania koncepcji dotyczącej charakteru dalszego funkcjonowania obiektów historycznych.
Kluczową barierą proceduralną są wciąż trwające prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla obszaru obejmującego otoczenie Fortu Bema. Jak zaznacza urząd, proces ten wydłuża proces decyzyjny, a także utrudnia niektóre działania, w tym przeprowadzenie podziałów geodezyjnych.
W konsekwencji, władze miejskie uznały za niecelowe prowadzenie kluczowych działań inwestycyjnych, o które wnioskowali radni. Odrzucone zostały na ten moment postulaty dotyczące:
• Doprowadzenia niezbędnych przyłączy na teren Fortu Bema.
• Przygotowania dokumentacji przedprojektowej z uwzględnieniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).
• Tworzenia koncepcji projektowej i niezbędnych ekspertyz.
• Opracowania harmonogramu robót.
Pomimo proceduralnego wstrzymania prac projektowych, Urząd Dzielnicy Bemowo nie rezygnuje z projektu w całości. Jak wielokrotnie podkreślano, analizowane są dalsze możliwości uzyskania dofinansowania na przeprowadzenie robót budowlanych, remontowo-naprawczych lub prac konserwatorskich. Dzielnica będzie się koncentrować na pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ramach programów, których celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych.
Obecne stanowisko wskazuje, że Fort Bema będzie musiał poczekać na swoją wielką metamorfozę do czasu, aż zakończone zostaną prace nad MPZP i miasto wypracuje spójną wizję jego przyszłego funkcjonowania.