Fort Bema czeka na wielką metamorfozę. Zabytek może stać się sercem Bemowa

Radni apelują o rewitalizację terenów Fortu Bema
Warszawskie forty, będące pamiątkami po Twierdzy Warszawa z XIX wieku, przechodzą w ostatnich latach transformację. Przykłady udanych rewitalizacji, jak Fort Mokotów, przekształcony w centrum kreatywnego biznesu, czy Fort Służew, który stał się przestrzenią komercyjno-rekreacyjną, pokazują, jak historyczne obiekty mogą zyskać nowe, współczesne funkcje.
Niestety, ten pomyślny trend omijał dotychczas Fort Bema, jeden z najlepiej zachowanych obiektów obronnych w stolicy. Mimo, że fort został wpisany do rejestru zabytków i należy do miasta, a zarządza nim dzielnica, od wielu lat pozostaje w dużej mierze niezagospodarowany. Prowadzone na jego terenie prace mają wyłącznie charakter porządkowy, co nie pozwala na pełne wykorzystanie jego potencjału.
Sytuacja ta może wkrótce się zmienić. Zarówno radni miejscy, jak i dzielnicowi, podjęli wspólne działania, aby nadać fortowi nowe życie. Radni m.st. Warszawy: Jarosław Szostakowski, Magdalena Gogol i Jarosław Jóźwiak, skierowali interpelację do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zwrócili się z prośbą o rozpoczęcie konkretnych działań, które umożliwią rewitalizację.
Wśród postulatów znalazły się: doprowadzenie na teren fortu niezbędnych przyłączy, przygotowanie szczegółowej dokumentacji projektowej oraz niezbędnych ekspertyz, wykonanie prac zabezpieczających, opracowanie harmonogramu robót oraz uruchomienie prac samodzielnie bądź w partnerstwie.
Inicjatywa radnych miejskich została wzmocniona przez działanie radnych Koalicji Obywatelskiej Dzielnicy Bemowo. W dokumencie skierowanym do burmistrza dzielnicy, Grzegorza Kuca, podkreślili oni, że Fort Bema jest „jednym z kluczowych punktów na mapie Bemowa” i posiada „ogromny potencjał”. Ich głównym celem jest podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na kolejne etapy rewitalizacji.
Jednogłośny apel radnych z obu szczebli administracji jest sygnałem, że temat rewitalizacji Fortu Bema zyskuje na znaczeniu i ma szansę na szybkie przejście od planów do realizacji. Połączenie sił radnych miejskich i dzielnicowych zwiększa prawdopodobieństwo, że historyczny zabytek zostanie wreszcie w pełni zagospodarowany.
Dla mieszkańców Warszawy oznacza to realną perspektywę, że Fort Bema stanie się nie tylko zadbanym obiektem o wartości historycznej i przyrodniczej, ale również nowoczesną przestrzenią rekreacyjną i integracyjną. Może on dołączyć do grona miejsc, które funkcjonalnie łączą przeszłość z teraźniejszością.