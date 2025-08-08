Zrujnowane koszary Fortu V Włochy odzyskane. Dzielnica ma ambitne plany. Powstaną restauracje i kawiarnie?

Po latach zaniedbań Fort V we Włochach przechodzi metamorfozę. Dzielnica właśnie odzyskała koszary, które mają szansę stać się nowym centrum życia społecznego. To kolejny etap przemiany, która już wcześniej zamieniła zrujnowane wały w nowoczesny park rekreacyjny.



W ubiegłym tygodniu, na terenie zabytkowego Fortu V we Włochach miało miejsce przejęcie nieruchomości, które zakończyło trwający latami spór. Dzielnica, z udziałem komornika i policji, odzyskała koszary, które przez długi czas były bezprawnie zajmowane przez jedną z fundacji.

Obiekt, będący historycznym sercem fortu, niestety znajdował się w opłakanym stanie. Odkryto ogromne ilości śmieci, a zaniedbania były widoczne na każdym kroku. Dominik Wymysłowski, wiceburmistrz dzielnicy Włochy, nie ukrywał rozgoryczenia, podkreślając, jak wiele pracy czeka samorząd, by uprzątnąć i przywrócić godny wygląd temu wyjątkowemu miejscu.

Ambitne plany na przyszłość: Fort Służew jako inspiracja

Mimo zniszczeń, władze dzielnicy oraz mieszkańcy dostrzegają ogromny potencjał w zabytkowych koszarach. W przestrzeni publicznej pojawiają się już liczne sugestie, by przeznaczyć odzyskane budynki na cele usługowe, takie jak kawiarnie i restauracje. Pomysły te spotykają się z aprobatą wiceburmistrza Wymysłowskiego, który podkreśla, że na razie priorytetem jest sprzątanie, ale w przyszłości koszary mogą stać się podobnym centrum życia społecznego, jakim jest obecnie Fort Służew na Mokotowie.

Ten przykład pokazuje, że historyczny obiekt można w nowoczesny sposób zaadaptować, tworząc w nim tętniące życiem lokale, kluby fitness czy przestrzenie biurowe. Ta wizja otwiera drogę do stworzenia w sercu Włoch miejsca, które będzie łączyć bogatą historię z nowymi funkcjami dla mieszkańców.