Zrujnowane koszary Fortu V Włochy odzyskane. Dzielnica ma ambitne plany. Powstaną restauracje i kawiarnie?

Władze dzielnicy oraz mieszkańcy dostrzegają ogromny potencjał w zabytkowych koszarach
W ubiegłym tygodniu, na terenie zabytkowego Fortu V we Włochach miało miejsce przejęcie nieruchomości, które zakończyło trwający latami spór. Dzielnica, z udziałem komornika i policji, odzyskała koszary, które przez długi czas były bezprawnie zajmowane przez jedną z fundacji.
Obiekt, będący historycznym sercem fortu, niestety znajdował się w opłakanym stanie. Odkryto ogromne ilości śmieci, a zaniedbania były widoczne na każdym kroku. Dominik Wymysłowski, wiceburmistrz dzielnicy Włochy, nie ukrywał rozgoryczenia, podkreślając, jak wiele pracy czeka samorząd, by uprzątnąć i przywrócić godny wygląd temu wyjątkowemu miejscu.
Mimo zniszczeń, władze dzielnicy oraz mieszkańcy dostrzegają ogromny potencjał w zabytkowych koszarach. W przestrzeni publicznej pojawiają się już liczne sugestie, by przeznaczyć odzyskane budynki na cele usługowe, takie jak kawiarnie i restauracje. Pomysły te spotykają się z aprobatą wiceburmistrza Wymysłowskiego, który podkreśla, że na razie priorytetem jest sprzątanie, ale w przyszłości koszary mogą stać się podobnym centrum życia społecznego, jakim jest obecnie Fort Służew na Mokotowie.
Ten przykład pokazuje, że historyczny obiekt można w nowoczesny sposób zaadaptować, tworząc w nim tętniące życiem lokale, kluby fitness czy przestrzenie biurowe. Ta wizja otwiera drogę do stworzenia w sercu Włoch miejsca, które będzie łączyć bogatą historię z nowymi funkcjami dla mieszkańców.
Odzyskanie koszar to kolejny, kluczowy etap w kompleksowej rewitalizacji Fortu V. Pierwsza faza projektu została zrealizowana w latach 2020-2022. Jej głównym celem było przekształcenie zdegradowanego terenu w nowoczesny park, przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznej symboliki.
W ramach prac ziemnych odtworzono historyczny kształt fortu, w tym najbardziej zniszczone fragmenty: otoczenie prawej kaponiery, schronów oraz fosę od strony ulicy Na Krańcu. Cały teren został też starannie zagospodarowany z myślą o aktywnościach dla mieszkańców. Na odnowionym dziedzińcu powstały siłownia plenerowa, stoliki do tenisa stołowego, plac zabaw oraz duża szachownica.
Nie zapomniano również o przestrzeniach do wypoczynku – mieszkańcy mogą korzystać z polany piknikowej wyposażonej w miejsca do grillowania, ogrodzonego wybiegu dla psów oraz drewnianej kładki z punktem widokowym. Całość wzbogaciły nowe nasadzenia: posadzono niemal 185 drzew oraz ponad 67 tysięcy krzewów i roślin okrywowych.
Historia Fortu V "Włochy" sięga lat 1883-1893, kiedy to obiekt został wybudowany jako jeden z fortów pierścienia zewnętrznego Twierdzy Warszawa. Jego głównym zadaniem była ochrona linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej oraz zachodnich podejść do miasta. Fort, typowy dla fortyfikacji rosyjskich z tamtego okresu, posiadał dwuwałowy układ i kaponiery, które zostały wysadzone po 1909 roku, w ramach likwidacji twierdzy.
Do dziś w najlepszym stanie zachowały się jego koszary szyjowe. Cały teren, zajmujący powierzchnię około 8,5 ha, jest wpisany do rejestru zabytków, co podkreśla jego niezaprzeczalną wartość historyczną. Dziś, dzięki dwuetapowej rewitalizacji, miejsce to staje się symbolem łączenia dziedzictwa przeszłości z potrzebami współczesnych warszawiaków.