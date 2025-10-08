Tor Kolarski „Orzeł” zabytkiem? Konserwator podjął decyzję

Zrujnowany tor kolarski zajmuje spory teren wśród nowych osiedli na Kamionku
W czwartek, 9 października, o tej decyzji zostaną oficjalnie poinformowane strony postępowania.
– To finał długiego procesu – powiedział w audycji „Jest sprawa” na antenie Polskiego Radia RDC Marcin Dawidowicz. – Oczywiście taka decyzja to z jednej strony proces mentalny, ale z drugiej po prostu dokument, który musi zostać wydany i trafić do stron postępowania. W związku z tym taki dokument został już opracowany. Nanosimy ostatnie poprawki redaktorskie i jutro decyzja zostanie już prawdopodobnie przekazana do wysyłki – powiedział Dawidowicz.
Konserwator zaznaczył, że kolejny ruch jest po stronie zaangażowanych w sprawę stron postępowania. – Tak jak każdą decyzję administracyjną, tak również tę można zaskarżyć, złożyć odwołanie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Minister bada tutaj poprawność przeprowadzenia procedury. Natomiast w najgorszym wypadku takie postępowanie wraca do podobnego rozpatrzenia ze wskazaniem jakichś ewentualnie kwestii, które wymagają uściślenia bądź poprawienia – dodał.
Odwołanie od decyzji zapowiedziała już Dorota Lamcha z Towarzystwa Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa. – Ludzie chcą tam mieć park, a nie tor kolarski ani żaden obiekt taki stricte sportowy, tylko właśnie rekreację, ponieważ jest 20 tysięcy nowych mieszkańców okolicy – zauważyła.
Z decyzją konserwatora nie zgadza się również rzecznik Pragi-Południe Andrzej Opala. – Nie podoba się i nie będzie się podobał z różnych względów. Ja tylko przypomnę, że my od 2016 roku walczyliśmy o odzyskanie tego terenu ze stadionem, torem, halą i skwerem obok – powiedział.
Decyzję o wpisie do rejestru zabytków pozytywnie zaś skomentował Kuba Czajkowski z Miasto jest Nasze. – My jako Miasto jest Nasze chcemy, żeby ten teren został otwarty, bo on jest od wielu, wielu lat zamknięty. Został zamknięty w 1997 roku. Ostatnie zawody kolarskie odbyły się tam w 1993 roku i to były mistrzostwa Polski orlików – przypomniał.
Historia Toru Kolarskiego „Orzeł” na Pradze-Południe sięga początku lat 70. XX wieku. Tor został otwarty 6 maja 1972 roku przy ulicy Podskarbińskiej 11 i zaprojektowany przez Janusza Antoniego Kalbarczyka jako nowoczesny obiekt o betonowej nawierzchni długości 333 metrów. Powstał przy dużym wsparciu Polskich Zakładów Optycznych oraz zaangażowaniu dziennikarza sportowego Janusza Strzałkowskiego, który był głównym pomysłodawcą przedsięwzięcia. Obok toru istniały udogodnienia takie jak hotel, sale sportowe, siłownia, sauna oraz gabinety odnowy biologicznej.
W latach 70. i 80. tor był ważnym miejscem dla polskiego kolarstwa torowego, odbywały się na nim m.in. Mistrzostwa Europy Juniorów, Wielka Nagroda Polski oraz Mistrzostwa Polski. Trenowali tam czołowi kolarze, w tym Czesław Lang, Mirosław Jurek i Szymon Kornacki. Niestety od początku lat 90. tor zaczął popadać w ruinę i został wyłączony z eksploatacji, częściowo z powodu zmieniających się standardów w kolarstwie torowym, które wymagały nowocześniejszych, drewnianych torów zamkniętych.