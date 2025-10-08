Tor Kolarski „Orzeł” zabytkiem? Konserwator podjął decyzję

Tor Kolarski „Orzeł” na Pradze-Południe zostanie zabytkiem – taką decyzję podjął Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz. Aktywiści się cieszą, mieszkańcy i urzędnicy krytykują tę decyzję.



W czwartek, 9 października, o tej decyzji zostaną oficjalnie poinformowane strony postępowania.

Reklama Reklama

– To finał długiego procesu – powiedział w audycji „Jest sprawa” na antenie Polskiego Radia RDC Marcin Dawidowicz. – Oczywiście taka decyzja to z jednej strony proces mentalny, ale z drugiej po prostu dokument, który musi zostać wydany i trafić do stron postępowania. W związku z tym taki dokument został już opracowany. Nanosimy ostatnie poprawki redaktorskie i jutro decyzja zostanie już prawdopodobnie przekazana do wysyłki – powiedział Dawidowicz.

Konserwator zaznaczył, że kolejny ruch jest po stronie zaangażowanych w sprawę stron postępowania. – Tak jak każdą decyzję administracyjną, tak również tę można zaskarżyć, złożyć odwołanie do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Minister bada tutaj poprawność przeprowadzenia procedury. Natomiast w najgorszym wypadku takie postępowanie wraca do podobnego rozpatrzenia ze wskazaniem jakichś ewentualnie kwestii, które wymagają uściślenia bądź poprawienia – dodał.

Tor kolarski „Orzeł” zabytkiem

Odwołanie od decyzji zapowiedziała już Dorota Lamcha z Towarzystwa Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa. – Ludzie chcą tam mieć park, a nie tor kolarski ani żaden obiekt taki stricte sportowy, tylko właśnie rekreację, ponieważ jest 20 tysięcy nowych mieszkańców okolicy – zauważyła.