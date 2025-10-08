Blokował nocną prohibicję. Sam donosi o libacjach, bójkach i hałasie. Jaki ma cel?

Warszawski polityk, Jarosław Szostakowski przewodniczy, tej części radnych, którzy zablokowali ogólnomiejski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Tuż przed pamiętnymi obradami alarmował ratusz, że w mieście dzieje się to, co miała powstrzymać prohibicja: bójki, libacje i permanentny hałas. To nie jest niekonsekwencja, tylko polityczna gra.



Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej i radny z wieloletnim doświadczeniem, jest jedną z najbardziej wpływowych, choć często działających z tylnego siedzenia, postaci warszawskiej Platformy Obywatelskiej. Postrzegany jako „egzekutor” i sprawny samorządowiec, ponownie staje w centrum uwagi z powodu intrygującego paradoksu.

Mimo że postać Szostakowskiego była kluczowa w zablokowaniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całej stolicy, kilkanaście dni przed storpedowaniem projektów uchwał, złożył on interpelację alarmującą o uciążliwościach wynikających z nocnej sprzedaży alkoholu. Analiza sprawy i dokumentów sugeruje jednak, że to nietypowe zachowanie nie jest błędem, a świadomym politycznym i prawnym manewrem, mającym na celu uzasadnienie preferowanej przez niego strategii „chirurgicznej” w walce z problemami alkoholowymi.

Zablokował prohibicję, ale donosi o nocnych libacjach

We wrześniu Rada Warszawy miała zdecydować o wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie całego miasta. Propozycje w tej sprawie zgłaszał zarówno Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jak i kluby opozycyjne (Lewica i Miasto Jest Nasze). Jednak główną przeszkodą dla wprowadzenia całkowitej prohibicji okazał się sam klub rządzący – Koalicja Obywatelska.

Jarosław Szostakowski, jako lider klubu KO, był siłą sprawczą, która zablokowała ten pomysł. Przeforsował on rozwiązanie kompromisowe: ograniczenie ma zostać wprowadzone jedynie pilotażowo w dwóch centralnych dzielnicach: Śródmieściu i na Pradze-Północ. Argumentacja Szostakowskiego była spójna: problem dotyczy głównie centrum, a wprowadzenie zakazu na całym obszarze Warszawy byłoby nieuzasadnionym karaniem mieszkańców i przedsiębiorców w dzielnicach, gdzie problem nie występuje.