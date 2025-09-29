10.2°C
1025.7 hPa
Życie Warszawy

Nocna prohibicja. Sąsiedzi Śródmieścia obawiają się „alkoholowych pielgrzymek" po wprowadzeniu zakazu

Publikacja: 29.09.2025 07:40

Radni apelują o rozszerzenie pilotażowego programu nocnej prohibicji na kolejne dzielnice

Radni apelują o rozszerzenie pilotażowego programu nocnej prohibicji na kolejne dzielnice

Foto: Adobe Stock

Kacper Komaiszko
Po burzliwej „aferze alkoholowej" władze Warszawy ogłosiły nowy plan wprowadzenia nocnej prohibicji. Okazuje się jednak, że rozwiązanie problemów centrum może stworzyć nowe, nieprzewidziane wyzwania dla sąsiednich dzielnic.

Władze miasta, po ogromnej fali krytyki i politycznym konflikcie, zdecydowały się na dwuetapowe wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Prezydent Rafał Trzaskowski przyznał, że wcześniejsza dyskusja „nie przebiegła w sposób wzorcowy” i ogłosił nową strategię, która ma uwiarygodnić działania miasta i pokazać, że wsłuchano się w krytykę. Decyzja ta jest odpowiedzią na wolę mieszkańców, którzy w konsultacjach społecznych w zdecydowanej większości poparli wprowadzenie zakazu.

Polecane
Ogólnomiejski zakaz sprzedaży alkoholu nocą ma zostać wprowadzony w przyszłym roku
nocna prohibicja
Koalicja Obywatelska się poddaje. Trzaskowski ogłasza dwuetapowy plan po burzliwej "aferze alkoholowej"

Pilotaż w centrum, problemy na obrzeżach

Zgodnie z ogłoszonym planem, nocny zakaz sprzedaży alkoholu ma zostać wprowadzony już od listopada tego roku w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ. Władze miasta traktują to jako „pilotaż”, który ma posłużyć do przetestowania kompleksowego programu działań, obejmującego m.in. zwiększone patrole służb porządkowych. Docelowo, ogólnomiejski zakaz ma obowiązywać od 1 czerwca 2026 roku, a projekt uchwały obejmujący całą stolicę ma zostać przedłożony Radzie Warszawy wiosną przyszłego roku.

Wola bije na alarm

Tymczasem już teraz pojawiają się poważne obawy dotyczące negatywnych skutków ubocznych tego rozwiązania. Radna Woli, Dorota Makowiecka, wystosowała interpelację do burmistrza dzielnicy, Krzysztofa Strzałkowskiego, z prośbą o podjęcie kroków w celu włączenia Woli do programu pilotażowego. Radna argumentuje, że Wola, granicząca bezpośrednio ze Śródmieściem, jest narażona na „emigrację ludzi w nocy”, czyli mówiąc inaczej alkoholowe pielgrzymki imprezowiczów z centrum miasta spragnionych dalszej zabawy. W jej ocenie, osoby szukające alkoholu będą przemieszczać się ze Śródmieścia objętego zakazem na Wolę, gdzie wciąż będą mogły dokonać zakupu.

Polecane
Publikacja ma wyjaśniać, jak każdy mieszkaniec może włączyć się w walkę z hałasem w Warszawie
hałas
Poradnik Konfidenta dla każdego. Aktywiści wydali poradnik dla mieszkańców
Reklama
Reklama

W interpelacji przedstawiono szereg problemów, z którymi już teraz borykają się mieszkańcy, a które mogą się nasilić po wprowadzeniu zakazu w Śródmieściu. Radna wskazuje na nocne burdy, dewastację podwórek, pojawianie się pseudo graffiti oraz zaśmiecanie terenu licznymi butelkami po spożytym alkoholu. Zwraca uwagę, że mieszkańcy ponoszą wysokie koszty związane z niszczeniem elewacji budynków, a agresywne osoby pod wpływem alkoholu zagrażają ich bezpieczeństwu i spokojowi. Bez włączenia Woli do pilotażu, skala tych problemów może się drastycznie zwiększyć.

Problem, który dotyczy nie tylko Woli – efekt domina

Interpelacja radnej Makowieckiej jest sygnałem, że problem nie dotyczy wyłącznie jednej dzielnicy, a może wywołać efekt domina. Władze miasta, skupiając się na Śródmieściu i Pradze-Północ, muszą wziąć pod uwagę wszystkie dzielnice bezpośrednio sąsiadujące z obszarem objętym pilotażem. Oprócz Woli, są to: Mokotów, Ochota i Żoliborz (w przypadku Śródmieścia) oraz Praga-Południe, Targówek i Białołęka (w przypadku Pragi-Północ).

Polecane
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa inwestuje w szkolenia z pierwszej pomocy podczas spotkań z mieszkań
bezpieczeństwo
Warszawa utworzy Społeczną Sieć Kryzysową. Miasto uczy pierwszej pomocy

Pojawia się kluczowe pytanie, czy władze Warszawy mają plan działania na wypadek przeniesienia problemu z centrum na sąsiednie dzielnice. Czy do najbliższej sesji Rady, mającej uchwalić zakaz, zostaną przygotowane rozwiązania, które zminimalizują potencjalne negatywne skutki uboczne? Ostatecznie, jak podkreśla radna Makowiecka, celem jest realizacja woli mieszkańców i zapewnienie im bezpieczeństwa, a nie tylko przesunięcie problemu z jednego rejonu na drugi.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Ważnym wsparciem organizacyjnym akcji są strażacy z OSP Wesoła
ekologia

Miliony litrów z basenów trafiły na ulice

Od kilku dni maluchy dzielnie spacerują i harcują na wybiegu
zwierzę warszawskie

W zoo przybyło surykatek. Można je już odwiedzić

Ulica Płocka przy ulicy Wolskiej, widok w kierunku północnym
bezpieczeństwo

Progi zwalniające przeciw brawurze kierowców na Woli

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski przeszedł do historii jako największy maraton w dziejac
47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski

Rekord frekwencji i nowi Mistrzowie Polski

Jacht „Legia” opuścił port w Gdyni i trafi do podwarszawskiego muzeum
historia

Ostatni rejs „Legii”. Legendarny jacht Kuklińskiego trafił do muzeum w Otrębusach

Rodzice i ich dzieci nie chcą się zgodzić na eksmisję z remontowanej, ciężkim wysiłkiem społeczności
sport i rekreacja

Dramat klubu judo na Sadybie: 40 tysięcy długu i widmo eksmisji

Jednoślady trafią do osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego roweru
z perspektywy siodełka

Drugie życie 105 rowerów. Wsparcie dla Otwartego Warsztatu Rowerowego

Budynki z przeznaczeniem na sprzedaż, wykonywane były na zlecenie instytucji państwowych i firm pryw
zabytki

„Tani Dom Własny” wpisany do rejestru

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama