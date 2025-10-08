13.4°C
Życie Warszawy

Ten szlak może zostać Cudem Polski 2025. To zaledwie godzina drogi z Warszawy

Publikacja: 08.10.2025 13:30

Szlak Cztery Pory Roku nad Wkrą

Foto: Gmina Nasielsk, https://nasielsk.pl/pieszy-szlak-niebieski-cztery-pory-roku-nad-wkra.html

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Jeden z mazowieckich szlaków został nominowany do plebiscytu Cuda Polski 2025. Z Warszawy można dojechać do niego samochodem w około godzinę. To świetny pomysł na to, by wyrwać się z miasta na weekend.

„National Geographic Traveler” organizuje plebiscyt Cuda Polski 2025. Redakcja nominowała najciekawsze nieoczywiste miejsca z każdego województwa. Zwycięzcę drogą głosowania wybiorą internauci (oddać głos można do 13 października). Województwo mazowieckie reprezentuje Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, miasto Szydłowiec i Szlak Doliny Wkry. Ostatnie z wymienionych to doskonałe miejsce na weekendową ucieczkę ze stolicy.

Szlak nad Wkrą. Trasy wzdłuż rzeki

Cały Szlak nad Wkrą obejmuje wiele tras pieszych oraz rowerowych zlokalizowanych wzdłuż rzeki Wkry. Najwięcej atrakcji i zabytków znajduje się w gminie Pomiechówek. Miejsce to pozwala na kontakt z przyrodą, długie spacery, wędkowanie, pływanie kajakami, oglądanie zabytków i korzystanie z innych atrakcji, które ucieszą każdego miłośnika przyrody i historii.

„Cztery Pory Roku”. Najpiękniejszy szlak na Mazowszu

18-kilometrowy Szlak „Cztery Pory Roku” nad Wkrą jest uznawany za jeden z najpiękniejszych na Mazowszu. Nazwa nie kłamie – to miejsce idealnie pasuje do każdej pory roku i można się nim cieszyć równie dobrze wiosną i latem, jak i jesienią i zimą. 80 proc. ścieżek i drużek to tereny bezpieczne, prowadzące przez dzikie miejsca, gdzie nie spotkamy samochód i innych pojazdów.

Jak biegnie trasa? Rozpoczyna się od PKP Cieksyn i prowadzi przez Cieksyn, Lelewo, Zaborze i miejscowości gminy Pomiechówek – gdzie kończy się na PKP Pomiechówek. To długi spracer niebieskim szlakiem, który charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem, leśną scenerią i pięknymi nadrzecznymi łąkami. Na terenach nadzalewowych znajdują się też wydmy śródlądowe, a jeśli ktoś chce się zmęczyć – poczuje nogi podczas wchodzenia na odcinek szlaku z wysoką skarpą.

„Cztery Pory Roku” to również zabytki – przy trasie znajduje się na przykład kościół w Cieksynie, dworek oraz park w Lelewie czy pomnik upamiętniający Bitwę nad Wkrą w 1920 roku w Borkowie.

Nie tylko szlak. Park Dolina Wkry idealny dla miłośników aktywnego spędzania czasu

W gminie Pomiechówek otwarty został również Park „Dolina Wkry”, w którym można skorzystać ze ścieżek spacerowych, spaceru w koronach drzew czy chociażby obejrzeć park owadów. To miejsce ma obszar niemalże 10 hektarów i dla miłośników przyrody będzie najlepszym punktem wycieczki. Dostępne są tutaj też miejsca do obserwacji przyrody i zwierząt i elementy przyrodniczo-dydaktyczne. A to wszystko dostosowane także dla dzieci, co pozwala na spędzenie wartościowego czasu całą rodziną.

Warto wejść na wieżę widokową, by obserwować nie tylko teren, lecz także zamieszkujące go ptaki. Obowiązkowym punktem wycieczki powinien być też Park Owadów, w którym można zobaczyć rzeźby motyli, ważek czy komarów w skali nawet 50:1.

Jeśli atrakcji wciąż będzie mało, można skorzystać z parku linowego, który ma trzy zróżnicowane trasy o długości od 62 do 179 metrów – o różnych poziomach trudności, z przeszkodami takimi jak mostki, platformy czy drabinki.

