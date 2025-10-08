Na Saską Kępę z Agnieszką Osiecką w rocznicę urodzin. Pójdź na spacer śladami poetki

Mieszkanie przy Dąbrowieckiej. Co z rzeczami Osieckiej?

To jednak wspomniane już dwupokojowe mieszkanie na parterze przy Dąbrowieckiej 25 stało się tym najbardziej kojarzonym z Agnieszką Osiecką – mieszkała w nim ze swoją matką przez niemal całe swoje życie. Wyprowadzała się z niego kilkukrotnie, jednak ostatecznie zawsze wracała. Dzisiaj na budynku znajduje się tablica, która przedstawia zeszyt i wieczne pióro oraz słynny cytat: „To był maj, pachniała Saska Kępa…”. Samo mieszkanie poetki nie zachowało jednak kadrów z przeszłości. Jak wynika z informacji przekazanych nam przez Karolinę Felberg, autorkę książki o Agnieszce Osieckiej, właściciele mieszkania przy Dąbrowieckiej zmieniali się – poprzedni zrobił remont, który zmienił układ mieszkania, obecny bywa w mieszkaniu rzadko, bo na stałe mieszka za granicą.

W 2012 roku zbiory z pokoju przy Dąbrowieckiej sukcesywnie zaczęły trafiać do Biblioteki Narodowej. Wówczas odbyła się nawet z tej okazji okolicznościowa wystawa. Czy dzisiaj można je obejrzeć? Biblioteka Narodowa w wypowiedzi dla „Życia Warszawy” informuje, że zdigitalizowane obiekty z archiwum Agnieszki Osieckiej dostępne są w Polona.pl i w tym momencie archiwum nie jest eksponowane fizycznie w żadnym miejscu. Opracowany został katalog rękopisów z archiwum Agnieszki Osieckiej.

Szkoły, do których chodziła Osiecka

Krocząc śladami poetki, warto wstąpić na ulicę Saską. Pod numerem 101 znajduje się budynek, w którym kiedyś znajdowała się szkoła podstawowa. To w niej uczyła się Osiecka. Z kolei przy ul. Obrońców 31 mieściło się od 1945 do 1964 roku XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, którego była absolwentką. W listopadzie 2022 roku z inicjatywy „Fundacji Okularnicy” oraz Agaty Passent, córki artystki, na budynku dawnego liceum zawisła tablica upamiętniająca to miejsce. Do szkoły tej uczęszczała między innymi Magdalena Zawadzka czy Maria Szabłowska.

Ulubione miejsca Agnieszki Osieckiej na Saskiej Kępie

Życie Agnieszki Osieckiej nie kręciło się oczywiście tylko między miejscem jej zamieszkania i szkołami. Jej ulubioną kawiarnią na Saskiej Kępie była Cafe Sax, która znajdowała się przy ul. Francuskiej 31. Poetka spędzała w niej długie godziny i zapisywała na serwetkach przychodzące jej go głowy piosenki oraz wiersze. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się pizzeria Pezzo.

Na przeciwko dawnej Cafe Sax mieści się z kolei mały i niepozorny punkt fotograficzny przy ul. Francuskiej 31, który działa niezmiennie do dzisiaj. Tam Osiecka nie tylko wywoływała robione przez siebie fotografie, lecz także pozowała do własnych portretów. W witrynie można zobaczyć niektóre z nich.

Między innymi z Jeremim Przyborą Agnieszka Osiecka spotykała się w innym lubianym przez siebie miejscu – kawiarence Sułtan. Znajdowała się przy ul. Obrońców 12A i nie przetrwała do dzisiaj – aktualnie zlokalizowana jest tam restauracja Maska.

Pomnik Agnieszki Osieckiej Foto: Adrian Grycuk

Saska Kępa upamiętniła Osiecką

Spacerując po Saskiej Kępie śladami Osieckiej, możemy nie tylko odwiedzić miejsca, w których bywała, lecz także zobaczyć, jak upamiętnił ją ten zakątek miasta. Oprócz pamiątkowych tablic warto zwrócić uwagę na rzeźbę z jej wizerunkiem. Agnieszka Osiecka siedząca przy kawiarnianym stoliku znajduje się na rogu ulicy Francuskiej przecinającej się z ulicą Obrońców. Autorką rzeźby jest Teresa Pastuszka-Kowalska.

Na budynku przy ul. Francuskiej 33 w 2023 roku odsłonięto mural przedstawiający Agnieszkę Osiecką całą w bzach. Odpowiedzialnymi za to dzieło są Marta Piróg i Marek Grela. Spacerując po Francuskiej, przy której pozostało tyle śladów poetki, warto zadrzeć nieco głowę i zobaczyć jej podobiznę zostawioną na murze.