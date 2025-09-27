Pałac w Nieborowie i ogrody w Arkadii. Pomysł na wycieczkę za miasto
Pełne przepychu wnętrza Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie i romantyczne alejki parku arkadyjskiego Heleny Radziwiłłowej to miejsca, które zdecydowanie warto zobaczyć. Są blisko Warszawy i w sam raz nadają się na sobotnią lub niedzielną wyprawę za miasto.
Przyjeżdżając do Nieborowa, najlepiej rozpocząć zwiedzanie od Pałacu Radziwiłłów. Duże wrażenie robią zarówno jego eleganckie, barokowe wnętrza, jak i otaczające go ogrody, które są pełne kolorów i różnorodnych form roślinności. Pałac ma długą i ciekawą historię. Powstał w XVII wieku, zaprojektował go holenderski architekt Tylman z Gameren na polecenie kardynała Michała Stefana Radziejowskiego. Na przestrzeni lat przechodził w ręce wielu arystokratów. Ostatecznie w XVIII wieku przejął go ród Radziwiłłów. Książę Michał Hieronim Radziwiłł zgromadził w nim kolekcję dzieł sztuki europejskich mistrzów i rozbudował wokół niego ogrody francuskie.
Dziełem życia jego żony Heleny był z kolei pobliski park romantyczny w stylu angielskim, który nazwała Arkadią. Pałac przetrwał obie wojny. W 1945 powstało w nim Muzeum w Nieborowie i Arkadii, które jest częścią Muzeum Narodowego w Warszawie. Można w nim obejrzeć m.in. kolekcje cennych obrazów, rzeźby, porcelany czy sreber.
Po wizycie w pałacu, warto wybrać się na spacer po otaczających go rozległych ogrodach w stylu francuskim, które liczą sobie kilkaset lat. Zostały założone w XVII wieku, a później rozbudowane. Czasy te pamiętają rosnące tu ponad 300-letnie platany. Po ogrodach przechadzać się można wzdłuż kwiatowych dywanów i bukszpanowych labiryntów. Koniecznie trzeba też przejść się lipową aleją pośród trawników o symetrycznych kształtach.
Na terenie ogrodu znajdują się też m.in. oranżerie, stajnia oraz budynek manufaktury, w której produkowane były bogato zdobione naczynia serwisowe i kafle wykonane w technice majoliki, czyli malowane barwnym szkliwem. Pracownia ceramiczna nadal tam działa. Manufakturę Manoliki można zwiedzić i kupić tam wyroby ceramiczne.
Park w Arkadii
Nieopodal Nieborowa znajduje się Arkadia. To miejsce pełne magii i baśniowego klimatu, którego założycielką była Helena Radziwiłłowa. Historia parku rozpoczęła się w 1778 roku i przez ponad 30 lat, aż do śmierci księżnej, był on stale rozwijany. Swój romantyczny park w stylu angielskich ogrodów nazwała Arkadią - znaną z literatury krainą wiecznego szczęścia. I rzeczywiście jest to niezwykle nastrojowe miejsce, pełne spokoju i sielankowej atmosfery.
Na ogromnym zielonym terenie, pośród urzekającej przyrody, nad arkadyjskim stawem wkomponowane są imponujące zabudowania takie jak przypominająca antyczne zabytki Świątynia Diany, Akwedukt, Dom Murgrabiego z Łukiem Greckim, Domek Gotycki czy Przybytek Arcykapłana. To miejsce wręcz stworzone do romantycznych spacerów.
Pałac w Nieborowie i Park w Arkadii znajdują się około 90 km od Warszawy, to niecałe półtorej godziny jazdy autem.
Muzeum jest dostępne dla zwiedzających codziennie. Do końca września ogrody w Nieborowie i Arkadii są otwarte od godz. 10 do 18, później do 16. Pałac można zwiedzać codziennie od godz. 10 do 16 (do końca września w piątki, soboty i niedziele jest czynny dłużej – do godz. 18)
Są różne opcje zakupu biletów wstępu. Bilet kompleksowy do Pałacu, ogrodów w Nieborowie i Arkadii oraz Manufaktury Majoliki kosztuje 62 zł (normalny) lub 46 zł (ulgowy), dla dzieci, młodzieży i studentów – 3 zł. Dzieci do lat 7 wchodzą bezpłatnie. Można też wykupić wstęp tylko do wybranych obiektów.
Muzeum znajduje się pod adresem: ul. Aleja Lipowa 35, Nieborów. Parkingi są bezpłatne. Dojazd samochodem z Warszawy trasą A2 (zjazd – węzeł Skierniewice, na rondzie 3 zjazd na Nieborów). Dojazd pociągiem: do Łowicza – następnie PKS-em w kierunku Skierniewic przez Arkadię, Nieborów, Bolimów lub do Skierniewic - następnie PKS-em w kierunku Łowicza przez Bolimów, Nieborów, Arkadię.