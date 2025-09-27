Wystarczy trochę ponad godzina drogi z Warszawy, by poczuć się jak w innej epoce. XVII-wieczny Pałac Radziwiłłów w Nieborowie i otaczające go ogrody mają niepowtarzalny urok i zachwycają do dziś. Jeśli szukacie pomysłu na spędzenie dnia poza miastem, zdecydowanie warto się tam wybrać.



Pełne przepychu wnętrza Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie i romantyczne alejki parku arkadyjskiego Heleny Radziwiłłowej to miejsca, które zdecydowanie warto zobaczyć. Są blisko Warszawy i w sam raz nadają się na sobotnią lub niedzielną wyprawę za miasto.

Pałac w Nieborowie. Czym przyciąga odwiedzających?

Przyjeżdżając do Nieborowa, najlepiej rozpocząć zwiedzanie od Pałacu Radziwiłłów. Duże wrażenie robią zarówno jego eleganckie, barokowe wnętrza, jak i otaczające go ogrody, które są pełne kolorów i różnorodnych form roślinności. Pałac ma długą i ciekawą historię. Powstał w XVII wieku, zaprojektował go holenderski architekt Tylman z Gameren na polecenie kardynała Michała Stefana Radziejowskiego. Na przestrzeni lat przechodził w ręce wielu arystokratów. Ostatecznie w XVIII wieku przejął go ród Radziwiłłów. Książę Michał Hieronim Radziwiłł zgromadził w nim kolekcję dzieł sztuki europejskich mistrzów i rozbudował wokół niego ogrody francuskie.

Dziełem życia jego żony Heleny był z kolei pobliski park romantyczny w stylu angielskim, który nazwała Arkadią. Pałac przetrwał obie wojny. W 1945 powstało w nim Muzeum w Nieborowie i Arkadii, które jest częścią Muzeum Narodowego w Warszawie. Można w nim obejrzeć m.in. kolekcje cennych obrazów, rzeźby, porcelany czy sreber.

Ogrody francuskie przy Pałacu w Nieborowie. Co w nich znajdziemy?

Po wizycie w pałacu, warto wybrać się na spacer po otaczających go rozległych ogrodach w stylu francuskim, które liczą sobie kilkaset lat. Zostały założone w XVII wieku, a później rozbudowane. Czasy te pamiętają rosnące tu ponad 300-letnie platany. Po ogrodach przechadzać się można wzdłuż kwiatowych dywanów i bukszpanowych labiryntów. Koniecznie trzeba też przejść się lipową aleją pośród trawników o symetrycznych kształtach.

Na terenie ogrodu znajdują się też m.in. oranżerie, stajnia oraz budynek manufaktury, w której produkowane były bogato zdobione naczynia serwisowe i kafle wykonane w technice majoliki, czyli malowane barwnym szkliwem. Pracownia ceramiczna nadal tam działa. Manufakturę Manoliki można zwiedzić i kupić tam wyroby ceramiczne.