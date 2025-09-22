16.5°C
Życie Warszawy

Warszawa, a jednak... egzotycznie. Na ten spacer nie trzeba daleko jechać

Publikacja: 22.09.2025 14:30

Ogród Botaniczny w Powsinie

Ogród Botaniczny w Powsinie

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Wizyta w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie to dobry pomysł o każdej porze roku. Jesienią wciąż jest tam pięknie. Warto wybrać się tam na długi spacer w otoczeniu przyrody. To malownicze miejsce znajduje się na obrzeżach Warszawy.

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie w kolorach jesieni ma wyjątkowy urok. Na zwiedzających czeka tam także Oranżeria, w której można podziwiać egzotyczne gatunki roślin, kwitnące o różnych porach roku.  

Dlaczego warto wybrać się do Ogrodu Botanicznego w Powsinie?

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie to raj dla spragnionych kontaktu z naturą. Jest położony na ogromnej przestrzeni 40 hektarów, na której można podziwiać najróżniejsze gatunki roślin występujących w naszym kraju, a także okazy z najdalszych zakątków świata. Przechodząc przez bramę Ogrodu możemy pójść dowolną ścieżką i błądzić alejkami odkrywając kolejne piękne zakątki. Na taki spacer wśród zieleni warto zarezerwować sobie przynajmniej kilka godzin. To świetna propozycja spędzenia czasu dla rodzin z dziećmi.

Obowiązkowym punktem do odwiedzenia jest tamtejsza Oranżeria, która posiada największą kolekcję roślin cytrusowych w Polsce oraz całe mnóstwo innej egzotycznej roślinności, która mieści się na 2 tys. m kw. powierzchni. Miłośnikom przyrody to miejsce gwarantuje niezapomniane wrażenia, a fani fotografowania będą tu mieli duże pole do popisu. Na terenie ogrodu znajduje się także kawiarnia.

W okresie jesienno-zimowym kwitną tu różne odmiany kamelii japońskich. Podziwiać można również oleandry, hibiskusy czy hortensje, a także egzotyczne odmiany storczyków. 

Jesień w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

W październiku Ogród Botaniczny w Powsinie przyciąga kolorami jesieni. Drzewa i krzewy przybierają wszystkie odcienie czerwieni, żółci i pomarańczy. A wiele gatunków zachowuje zieleń nawet w czasie zimy. Można tu podziwiać lasy japońskie i kanadyjskie, których liście wczesną jesienią mienią się purpurowymi, różowymi, a nawet fioletowymi barwami.

W pięknie zaaranżowanych ogrodach można wciąż podziwiać jesienne kwiaty. Zwiedzający mogą także zajrzeć do sadu, w którym dojrzewają pigwy i aronie. W październiku zobaczymy tu również kolorowe owoce rokitnika, różnych odmian jarzębiny i dereni. Obserwować można też wiele gatunków ptaków.

Ogród Botaniczny w Powsinie

Ogród Botaniczny w Powsinie

Foto: Adobe Stock

Egzotyczne rośliny w Oranżerii

W Oranżerii Ogrodu Botanicznego w Powsinie zgromadzono około 1500 egzotycznych gatunków roślin. Wśród nich największą w Polsce kolekcję roślin cytrusowych liczącą 32 ich odmiany. Obok cytryn, limonek i pomarańczy są też tak nietypowe okazy jak pomele, kalamondyny czy muraje. Można je tu oglądać przez cały rok. Zobaczymy również drzewa figowe, oliwne, bananowce, a także rosnące ananasy, bambusy, bawełnę, kawowce i krzewy herbaciane.

W okresie jesienno-zimowym kwitną tu różne odmiany kamelii japońskich. Podziwiać można również oleandry, hibiskusy czy hortensje, a także egzotyczne odmiany storczyków. Znajdziemy tu imponujących rozmiarów kaktusy, aloesy i drzewiaste paprocie. Warto też odszukać owadożerne dzbaneczniki. Oranżeria może się również poszczycić niezwykle rzadkimi gatunkami roślin, jak Wollemia nobilis.

Ogród Botaniczny w Powsinie

Ogród Botaniczny w Powsinie

Foto: Adobe Stock

Ogród Botaniczny w Powsinie. Dojazd, godziny otwarcia i cennik

Wycieczka do Powsina to tylko kilkanaście kilometrów drogi z centrum Warszawy. Ogród znajduje się na obrzeżach miasta, w otoczeniu Lasu Kabackiego, przy ul. Prawdziwka 2. Można się tu wybrać autem, komunikacją miejską (linia 139), jak również rowerem.

Ogród Botaniczny PAN w Powsinie jest otwarty codziennie, przez cały rok z wyjątkiem 1 listopada, 24 i 31 grudnia, od godz. 9 do 19 (ostatnie wejście o godz. 18). Bilet normalny w okresie wrzesień-październik kosztuje 25 zł, ulgowy – 20 zł. Wstęp dla dzieci do 3 lat i osób powyżej 75 lat kosztuje złotówkę. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

