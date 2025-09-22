Jesień w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie

W październiku Ogród Botaniczny w Powsinie przyciąga kolorami jesieni. Drzewa i krzewy przybierają wszystkie odcienie czerwieni, żółci i pomarańczy. A wiele gatunków zachowuje zieleń nawet w czasie zimy. Można tu podziwiać lasy japońskie i kanadyjskie, których liście wczesną jesienią mienią się purpurowymi, różowymi, a nawet fioletowymi barwami.

W pięknie zaaranżowanych ogrodach można wciąż podziwiać jesienne kwiaty. Zwiedzający mogą także zajrzeć do sadu, w którym dojrzewają pigwy i aronie. W październiku zobaczymy tu również kolorowe owoce rokitnika, różnych odmian jarzębiny i dereni. Obserwować można też wiele gatunków ptaków.

Ogród Botaniczny w Powsinie Foto: Adobe Stock

Egzotyczne rośliny w Oranżerii

W Oranżerii Ogrodu Botanicznego w Powsinie zgromadzono około 1500 egzotycznych gatunków roślin. Wśród nich największą w Polsce kolekcję roślin cytrusowych liczącą 32 ich odmiany. Obok cytryn, limonek i pomarańczy są też tak nietypowe okazy jak pomele, kalamondyny czy muraje. Można je tu oglądać przez cały rok. Zobaczymy również drzewa figowe, oliwne, bananowce, a także rosnące ananasy, bambusy, bawełnę, kawowce i krzewy herbaciane.

W okresie jesienno-zimowym kwitną tu różne odmiany kamelii japońskich. Podziwiać można również oleandry, hibiskusy czy hortensje, a także egzotyczne odmiany storczyków. Znajdziemy tu imponujących rozmiarów kaktusy, aloesy i drzewiaste paprocie. Warto też odszukać owadożerne dzbaneczniki. Oranżeria może się również poszczycić niezwykle rzadkimi gatunkami roślin, jak Wollemia nobilis.

Ogród Botaniczny w Powsinie Foto: Adobe Stock

Ogród Botaniczny w Powsinie. Dojazd, godziny otwarcia i cennik

Wycieczka do Powsina to tylko kilkanaście kilometrów drogi z centrum Warszawy. Ogród znajduje się na obrzeżach miasta, w otoczeniu Lasu Kabackiego, przy ul. Prawdziwka 2. Można się tu wybrać autem, komunikacją miejską (linia 139), jak również rowerem.

Ogród Botaniczny PAN w Powsinie jest otwarty codziennie, przez cały rok z wyjątkiem 1 listopada, 24 i 31 grudnia, od godz. 9 do 19 (ostatnie wejście o godz. 18). Bilet normalny w okresie wrzesień-październik kosztuje 25 zł, ulgowy – 20 zł. Wstęp dla dzieci do 3 lat i osób powyżej 75 lat kosztuje złotówkę.