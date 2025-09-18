Jesień w Warszawie. Te miejsca warto odwiedzić

Jesień w Warszawie nie musi być ponura i szara. W stolicy znajdzie się sporo ciekawych atrakcji, w tym także na świeżym powietrzu. Nie zabraknie propozycji dla miłośników spacerów, natury i odkrywania historii stolicy. Które miejsca warto odwiedzić?



Jesień to bardzo dobry moment, aby odwiedzić Warszawę. Stolica w tym czasie jest naprawdę magiczna, m.in. za sprawą przebarwiających się liści. Gdzie warto się udać?

Reklama Reklama

Spacer po warszawskiej Pradze i Saskiej Kępie

Warszawska Praga Północ to dzielnica inna niż wszystkie. Osoby, które mają ochotę poczuć klimat przedwojennej stolicy, zdecydowanie powinny zaplanować spacer w tym miejscu. To świetny kierunek dla wszystkich, którzy lubią nieoczywiste atrakcje. Odrapane kamienice, artystyczne instalacje, dawne zakłady przemysłowe i charakterystyczne maryjne kapliczki na podwórkach tworzą kolorowy i urokliwy miszmasz. Większość kapliczek powstała w czasie II Wojny Światowej. W dawnych czasach były to miejsca spotkań i wspólnych modlitw. Spacer po dzielnicy jest też sposobem na ucieczkę od miejskiego zgiełku. Można mieć tu wrażenie, jakby czas na chwilę się zatrzymał.

Przechadzka po Pradze Północ to okazja do zobaczenia architektury z XIX wieku, okresu międzywojnia oraz zabytkowych kamienic. Najstarszą częścią dzielnicy jest tzw. Stara Praga. W okolicach Placu Wileńskiego znajduje się sporej wielkości cerkiew zbudowana w latach 1867–1869. Na Starej Pradze odnajdziemy też Pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej oraz charakterystyczny budynek z tęczową elewacją, czyli dawny dom towarowy, a obecnie siedziba urzędu skarbowego. Podczas spaceru po dzielnicy warto odwiedzić Bazar Różyckiego. To słynne targowisko zostało otwarte w 1882 roku, a część straganów działa do dziś. Na uwagę zasługuje również Centrum Praskie Koneser, które stanowi przykład udanej rewitalizacji obiektu przemysłowego. Dawniej produkowano tu wódkę. Dziś na terenie Konesera znajdują się restauracje, sklepy, wystawy oraz Muzeum Polskiej Wódki.

Podczas spaceru warto zahaczyć również o Saską Kępę, osiedle w dzielnicy Praga–Południe. Jeszcze w XVIII wieku król August III Sas urządzał tu polowania, a obecnie uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Warszawie pełne urokliwych zaułków i zielonych parków. Najbardziej znany jest Park Skaryszewski będący jednym z największych w stolicy. To idealne miejsce na jesienny spacer i piknik. Saska Kępa jest również świetnym wyborem dla miłośników gastronomii. Najwięcej restauracji i klimatycznych kawiarni znajduje się przy bardzo popularnej ul. Francuskiej. Osoby zainteresowane architekturą mogą przespacerować się ul. Katowicką, gdzie można znaleźć perły awangardy międzywojennej. Przykładem ciekawej architektury jest też Kolonia Łaskiego, czyli zespół zabytkowych domów wzniesionych w 1926 r. na wzór tradycyjnych dworków.

Darmowe zwiedzanie rezydencji królewskich

W listopadzie odbywa się akcja zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki której można za darmo zwiedzić najbardziej znane polskie rezydencje królewskie. W zeszłym roku odbyła się 13. edycja tego wydarzenia. Wzięły w nim udział