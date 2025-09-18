Jesień w Warszawie. Te miejsca warto odwiedzić

Jesień to idealna pora na spacery po Warszawie
Jesień to bardzo dobry moment, aby odwiedzić Warszawę. Stolica w tym czasie jest naprawdę magiczna, m.in. za sprawą przebarwiających się liści. Gdzie warto się udać?
Warszawska Praga Północ to dzielnica inna niż wszystkie. Osoby, które mają ochotę poczuć klimat przedwojennej stolicy, zdecydowanie powinny zaplanować spacer w tym miejscu. To świetny kierunek dla wszystkich, którzy lubią nieoczywiste atrakcje. Odrapane kamienice, artystyczne instalacje, dawne zakłady przemysłowe i charakterystyczne maryjne kapliczki na podwórkach tworzą kolorowy i urokliwy miszmasz. Większość kapliczek powstała w czasie II Wojny Światowej. W dawnych czasach były to miejsca spotkań i wspólnych modlitw. Spacer po dzielnicy jest też sposobem na ucieczkę od miejskiego zgiełku. Można mieć tu wrażenie, jakby czas na chwilę się zatrzymał.
Przechadzka po Pradze Północ to okazja do zobaczenia architektury z XIX wieku, okresu międzywojnia oraz zabytkowych kamienic. Najstarszą częścią dzielnicy jest tzw. Stara Praga. W okolicach Placu Wileńskiego znajduje się sporej wielkości cerkiew zbudowana w latach 1867–1869. Na Starej Pradze odnajdziemy też Pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej oraz charakterystyczny budynek z tęczową elewacją, czyli dawny dom towarowy, a obecnie siedziba urzędu skarbowego. Podczas spaceru po dzielnicy warto odwiedzić Bazar Różyckiego. To słynne targowisko zostało otwarte w 1882 roku, a część straganów działa do dziś. Na uwagę zasługuje również Centrum Praskie Koneser, które stanowi przykład udanej rewitalizacji obiektu przemysłowego. Dawniej produkowano tu wódkę. Dziś na terenie Konesera znajdują się restauracje, sklepy, wystawy oraz Muzeum Polskiej Wódki.
Podczas spaceru warto zahaczyć również o Saską Kępę, osiedle w dzielnicy Praga–Południe. Jeszcze w XVIII wieku król August III Sas urządzał tu polowania, a obecnie uchodzi za jedno z najpiękniejszych miejsc w Warszawie pełne urokliwych zaułków i zielonych parków. Najbardziej znany jest Park Skaryszewski będący jednym z największych w stolicy. To idealne miejsce na jesienny spacer i piknik. Saska Kępa jest również świetnym wyborem dla miłośników gastronomii. Najwięcej restauracji i klimatycznych kawiarni znajduje się przy bardzo popularnej ul. Francuskiej. Osoby zainteresowane architekturą mogą przespacerować się ul. Katowicką, gdzie można znaleźć perły awangardy międzywojennej. Przykładem ciekawej architektury jest też Kolonia Łaskiego, czyli zespół zabytkowych domów wzniesionych w 1926 r. na wzór tradycyjnych dworków.
W listopadzie odbywa się akcja zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki której można za darmo zwiedzić najbardziej znane polskie rezydencje królewskie. W zeszłym roku odbyła się 13. edycja tego wydarzenia. Wzięły w nim udział
Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W trakcie wydarzenia królewskie rezydencje udostępniają nieodpłatnie większą część swoich zbiorów. W zeszłym roku każda z instytucji przygotowała również specjalny program warsztatów i spotkań edukacyjnych. Tegoroczna edycja nie została jeszcze ogłoszona, jednak warto śledzić oficjalne komunikaty na stronie ministerstwa.
Pałac w Wilanowie jest barokową perłą stolicy i zachował swój pierwotny wygląd mimo wojennej zawieruchy. Zamek Królewski to dawna siedziba władców Polski. Można tu podziwiać nie tylko rozległe apartamenty, ale również Salę Tronową i oryginalne obrazy Rembrandta oraz płótna Bernarda Bellotta. W Sali Senatorskiej uchwalono w 1791 roku Konstytucję 3 Maja. Warto też przespacerować się po Ogrodach Zamku Królewskiego, w których można odpocząć od zgiełku miasta. Muzeum Łazienki Królewskie to letnia rezydencja ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Akcja „Darmowy listopad” trwa z reguły cały miesiąc, dlatego jest to doskonała okazja, aby móc zwiedzić najważniejsze zabytki stolicy.
Warto wspomnieć, że w drugiej połowie października otoczenie Pałacu w Wilanowie przemienia się w Królewski Ogród Światła. Jest to jesienno–zimowa wystawa plenerowa, podczas której można podziwiać świetlne dekoracje nawiązujące do epoki Jana III Sobieskiego. Podczas zwiedzania rezydencji warto poczekać do zmroku, aby móc obejrzeć również ten znakomity świetlny spektakl. Kolorowe instalacje pojawiają się też zwyczajowo w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego (w zeszłym roku otwarcie odbyło się 9 listopada) oraz w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie (w zeszłym roku otwarcie od 24 października).
Na spacer po słynnych nekropoliach stolicy najlepiej wybrać się w listopadzie, w okolicach Wszystkich Świętych. W tym czasie panuje tam wyjątkowa atmosfera, a nagrobki są przyozdobione kwiatami i zniczami. Warto udać się zwłaszcza na Stare Powązki, czyli najstarszy i najsłynniejszy katolicki cmentarz Warszawy i poszukać nagrobków słynnych Polaków. Został on założony w 1790 roku według projektu architekta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na cmentarzu pochowano wielu zasłużonych Polaków i znanych artystów. Należy szukać ich m.in. na Alei Zasłużonych. W sąsiadujących Katakumbach znajdują się z kolei mogiły m.in. Czesława Niemena i Ireny Jarockiej. Na Starych Powązkach pochowani są też rodzice Fryderyka Chopina, Zbigniew Herbert, Krzysztof Kieślowski i Irena Sendlerowa. Warto wcześniej zapoznać się z planem cmentarza, bowiem zajmuje on aż 43 hektary.
Za Starymi Powązkami znajduje się Cmentarz Wojskowy, na którym pochowani są powstańcy warszawscy, ofiary zbrodni katyńskiej, ofiar katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku, a także harcerze Szarych Szeregów i Batalionu „Zośka”, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej. Spacer po Cmentarzu Powązkowskim to dobra okazja do podziwiania rzeźb wykonanych przez światowej sławy artystów. Wieczorem nekropolie są rozświetlone tysiącami zniczy, co tworzy niezwykły widok.