Będzie można oddać używaną odzież. Co tydzień w innym miejscu w Warszawie. Harmonogram zbiórek

Na terenie Warszawy przeprowadzane są cykliczne, mobilne zbiórki używanej odzieży
Aktualny harmonogram zbiórek został opracowany przez Urząd m.st. Warszawy we współpracy z firmą Texland.PL.
Warszawa prowadzi selektywne zbiórki odzieży i tekstyliów, które można ponownie wykorzystać. W wyznaczonych miejscach zbiórek podjeżdża pojazd, w którym będzie można zostawić używane tekstylia. Co istotne, przed przyjęciem pakunku zostanie sprawdzony stan ubrań. W trakcie zbiórek są przyjmowane tylko rzeczy czyste i niezniszczone. Na miejsce zbiórki można przynieść m.in.: używaną odzież, koce, pościel, zasłony oraz używane obuwie (sparowane).
Zbiórka nie obejmuje rzeczy zniszczonych, niesparowanych lub brudnych. Nie zostaną również przyjęte używane tekstylia wielkogabarytowe np. dywany lub materace. Odzież i tekstylia zebrane w trakcie akcji zostaną ponownie wykorzystane. Jak podaje organizator, ubrania trafią do potrzebujących lub do punktów recyklingu.
Najbliższa zbiórka odzieży i tekstyliów używanych odbędzie się w sobotę 11 października w godz. 8-13. Zbiórka zostanie przeprowadzona w dwóch miejscach – na Bemowie (ul. Powstańców Śląskich 70) i w dzielnicy Wesoła (parking Urzędu Dzielnicy, ul. Praskiego Pułku 33).
Kolejne zbiórki w sezonie jesienno-zimowym zaplanowano na:
Wszystkie zbiórki odbywają się w soboty, w godz. 8-13.
Stołeczny urząd miasta przypomina, że od początku 2025 r. używanych lub zniszczonych tekstyliów nie można wyrzucać do odpadów zmieszanych. Zbiórką tego typu materiałów na terenie Warszawy zajmują się m.in. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i punkty mobilne (MPSZOK). Używana odzież jest także zbierana przez niektóre organizacje i sklepy charytatywne. Alternatywą dla oddania odzieży (w dobrym stanie) może być również skorzystanie z lokalnych lub dzielnicowych wyprzedaży garażowych (te są regularnie organizowane m.in. na Ursynowie).