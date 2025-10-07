Będzie można oddać używaną odzież. Co tydzień w innym miejscu w Warszawie. Harmonogram zbiórek

Od początku roku obowiązują nowe zasady utylizacji zużytych tekstyliów. Mieszkańcy Warszawy mogą oddać niepotrzebne ubrania m.in. w zbiórkach organizowanych w poszczególnych dzielnicach. Gdzie odbędą się najbliższe zbiórki? Co można oddać?



Aktualny harmonogram zbiórek został opracowany przez Urząd m.st. Warszawy we współpracy z firmą Texland.PL.

Co można oddać do mobilnej zbiórki tekstyliów?

Warszawa prowadzi selektywne zbiórki odzieży i tekstyliów, które można ponownie wykorzystać. W wyznaczonych miejscach zbiórek podjeżdża pojazd, w którym będzie można zostawić używane tekstylia. Co istotne, przed przyjęciem pakunku zostanie sprawdzony stan ubrań. W trakcie zbiórek są przyjmowane tylko rzeczy czyste i niezniszczone. Na miejsce zbiórki można przynieść m.in.: używaną odzież, koce, pościel, zasłony oraz używane obuwie (sparowane).

Zbiórka nie obejmuje rzeczy zniszczonych, niesparowanych lub brudnych. Nie zostaną również przyjęte używane tekstylia wielkogabarytowe np. dywany lub materace. Odzież i tekstylia zebrane w trakcie akcji zostaną ponownie wykorzystane. Jak podaje organizator, ubrania trafią do potrzebujących lub do punktów recyklingu.

Harmonogram zbiórek odzieży używanej w Warszawie

Najbliższa zbiórka odzieży i tekstyliów używanych odbędzie się w sobotę 11 października w godz. 8-13. Zbiórka zostanie przeprowadzona w dwóch miejscach – na Bemowie (ul. Powstańców Śląskich 70) i w dzielnicy Wesoła (parking Urzędu Dzielnicy, ul. Praskiego Pułku 33).