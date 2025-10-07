11.4°C
Życie Warszawy

Będzie można oddać używaną odzież. Co tydzień w innym miejscu w Warszawie. Harmonogram zbiórek

Publikacja: 07.10.2025 15:45

Na terenie Warszawy przeprowadzane są cykliczne, mobilne zbiórki używanej odzieży

Foto: Biuro Gospodarowania Odpadami m.st. Warszawy

Katarzyna Pryga
Od początku roku obowiązują nowe zasady utylizacji zużytych tekstyliów. Mieszkańcy Warszawy mogą oddać niepotrzebne ubrania m.in. w zbiórkach organizowanych w poszczególnych dzielnicach. Gdzie odbędą się najbliższe zbiórki? Co można oddać?

Aktualny harmonogram zbiórek został opracowany przez Urząd m.st. Warszawy we współpracy z firmą Texland.PL.

Co można oddać do mobilnej zbiórki tekstyliów?

Warszawa prowadzi selektywne zbiórki odzieży i tekstyliów, które można ponownie wykorzystać. W wyznaczonych miejscach zbiórek podjeżdża pojazd, w którym będzie można zostawić używane tekstylia. Co istotne, przed przyjęciem pakunku zostanie sprawdzony stan ubrań. W trakcie zbiórek są przyjmowane tylko rzeczy czyste i niezniszczone. Na miejsce zbiórki można przynieść m.in.: używaną odzież, koce, pościel, zasłony oraz używane obuwie (sparowane).

Zbiórka nie obejmuje rzeczy zniszczonych, niesparowanych lub brudnych. Nie zostaną również przyjęte używane tekstylia wielkogabarytowe np. dywany lub materace. Odzież i tekstylia zebrane w trakcie akcji zostaną ponownie wykorzystane. Jak podaje organizator, ubrania trafią do potrzebujących lub do punktów recyklingu.

Harmonogram zbiórek odzieży używanej w Warszawie 

Najbliższa zbiórka odzieży i tekstyliów używanych odbędzie się w sobotę 11 października w godz. 8-13. Zbiórka zostanie przeprowadzona w dwóch miejscach – na Bemowie (ul. Powstańców Śląskich 70) i w dzielnicy Wesoła (parking Urzędu Dzielnicy, ul. Praskiego Pułku 33).

Kolejne zbiórki w sezonie jesienno-zimowym zaplanowano na:

  • 18 października – Wilanów: dziedziniec Urzędu, ul. Klimczaka 2
  • 25 października – Śródmieście: obok parkingu przy ul. Myśliwieckiej 4A
  • 8 listopada – Mokotów: parking przy ul. Blacharskiej 1, róg al. Lotników 16
  • 15 listopada – Bielany: parking Urzędu Dzielnicy Bielany
  • 15 listopada – Rembertów: parking przy Urzędzie Dzielnicy
  • 22 listopada – Praga-Południe: parking Urzędu, ul. Grochowska 274
  • 22 listopada – Wola: parking przy ul. Dzielnej, róg ul. Smoczej
  • 29 listopada – Ochota: parking Urzędu Dzielnicy, ul. Pawińskiego 30
  • 6 grudnia – Ursus: przy Urzędzie Dzielnicy, Plac Czerwca 1976 r.
  • 13 grudnia – Żoliborz: parking na tyłach Urzędu Dzielnicy, ul. Słowackiego 6/8
  • 20 grudnia – Włochy: przy al. Krakowskiej 244/246/248, naprzeciwko ul. Sabały nr 21

Wszystkie zbiórki odbywają się w soboty, w godz. 8-13.

Gdzie oddawać używaną odzież w Warszawie?

Stołeczny urząd miasta przypomina, że od początku 2025 r. używanych lub zniszczonych tekstyliów nie można wyrzucać do odpadów zmieszanych. Zbiórką tego typu materiałów na terenie Warszawy zajmują się m.in. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i punkty mobilne (MPSZOK). Używana odzież jest także zbierana przez niektóre organizacje i sklepy charytatywne. Alternatywą dla oddania odzieży (w dobrym stanie) może być również skorzystanie z lokalnych lub dzielnicowych wyprzedaży garażowych (te są regularnie organizowane m.in. na Ursynowie).

