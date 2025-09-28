Warszawskie PSZOK-i i MPSZOK-i. Czy trzeba jechać na drugi koniec miasta, żeby zgodnie z prawem wyrzucić stary t-shirt?

Na terenie Warszawy znajdują się cztery punkty selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). Oprócz nich w każdej dzielnicy dwa razy w tygodniu można korzystać z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów (MPSZOK). Warto o nich wiedzieć, bo mogą ułatwić życie. Gdzie się znajdują?



Zgodnie z prawem do PSZOK-ów, ewentualnie MPSZOK-ów powinniśmy oddawać śmieci, których nie wolno wrzucać ani do odpadów zmieszanych, ani do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów znajdujących się każdej altance.

Reklama Reklama

Gdzie w Warszawie znajdują się PSZOK-i?

W Warszawie znajdują się w cztery PSZOK-i:

przy ul. Płytowej 1 – Białołęka,

przy ul. Zawodzie 1 – Wilanów (nie przyjmuje odpadów zielonych),

przy ul. Tatarskiej 2/4 – Wola,

przy ul. Kampinoskiej 1 – Bielany.

Każdy z nich pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 11-19 i w soboty w godz. 9-17. W dni ustawowo wolne od pracy oraz Wigilię (która od 2025 r. również będzie dniem wolnym) i sobotę Wielkanocną PSZOK-i są zamknięte. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami osobowymi lub samochodami osobowymi z przyczepą lekką (furgonetki nie są wpuszczane). Do punktów można przywozić wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Za ich przyjęcie PSZOK-i nie pobierają opłat.

Gdzie w Warszawie znajdują się mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK)?

Przykładem odpadu który powinien być objęty selektywną zbiórką odpadów są ubrania i inne tekstylia. Od początku 2025 r. nie można wyrzucać ich do kontenera z odpadami zmieszanymi. Docelowo powinny trafić do PSZOK-u lub innego miejsca, w którym selektywna zbiórka jest przeprowadzana (niektóre samorządy wystawiają do tego celu specjalne pojemniki w wybranych punktach miasta czy gminy). W Warszawie takich punktów nie ma, ale na oznacza to, że ze starymi ubraniami trzeba jeździć aż na drugi koniec miasta. Można skorzystać ze zbiórek prowadzonych w punktach mobilnych (MPSZOK).