Warszawskie PSZOK-i i MPSZOK-i. Czy trzeba jechać na drugi koniec miasta, żeby zgodnie z prawem wyrzucić stary t-shirt?

PSZOK-i oraz MPSZOK-i przyjmują m.in. odzież i tekstylia
Zgodnie z prawem do PSZOK-ów, ewentualnie MPSZOK-ów powinniśmy oddawać śmieci, których nie wolno wrzucać ani do odpadów zmieszanych, ani do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów znajdujących się każdej altance.
W Warszawie znajdują się w cztery PSZOK-i:
Każdy z nich pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 11-19 i w soboty w godz. 9-17. W dni ustawowo wolne od pracy oraz Wigilię (która od 2025 r. również będzie dniem wolnym) i sobotę Wielkanocną PSZOK-i są zamknięte. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami osobowymi lub samochodami osobowymi z przyczepą lekką (furgonetki nie są wpuszczane). Do punktów można przywozić wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Za ich przyjęcie PSZOK-i nie pobierają opłat.
Przykładem odpadu który powinien być objęty selektywną zbiórką odpadów są ubrania i inne tekstylia. Od początku 2025 r. nie można wyrzucać ich do kontenera z odpadami zmieszanymi. Docelowo powinny trafić do PSZOK-u lub innego miejsca, w którym selektywna zbiórka jest przeprowadzana (niektóre samorządy wystawiają do tego celu specjalne pojemniki w wybranych punktach miasta czy gminy). W Warszawie takich punktów nie ma, ale na oznacza to, że ze starymi ubraniami trzeba jeździć aż na drugi koniec miasta. Można skorzystać ze zbiórek prowadzonych w punktach mobilnych (MPSZOK).
MPSZOK-i czynne są w każdej dzielnicy dwa razy w tygodniu (w środy i soboty), niekiedy w kilku różnych lokalizacjach, po 1,5 godziny w każdej. Najnowszy harmonogram funkcjonowania MPSZOK-ów obowiązuje od 16 sierpnia br. Samochody w których odbywa się zbiórka zwykle podstawiane są w takie miejsca jak parkingu przy urzędach dzielnic czy parkingi przy pętlach autobusowych.
MSZPOK nie przyjmuje: niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, opon, materiałów zawierających azbest, odpadów remontowo–budowlanych, odpadów wielkogabarytowych, dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania.
Do MPSZOK-u można oddać m.in. wspomniane już tekstylia, mały sprzęt AGD i RTV, tusze i tonery do drukarek, akumulatory i baterie, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz gaśnice z gospodarstw domowych, rozpuszczalniki, farby i opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne.
Pełną listę odpadów które można oddać do PSZOK i MPSZOK można znaleźć na stronie https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1.