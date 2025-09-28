105 rowerów zyskało drugie życie. Rekordowa zbiórka w Wola Parku wsparła Otwarty Warsztat Rowerowy

Jednoślady trafią do osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego roweru
W trzech letnich weekendach mieszkańcy Warszawy mieli okazję przekazać swoje używane rowery oraz akcesoria rowerowe, aby wesprzeć działania Otwartego Warsztatu Rowerowego. W zamian uczestnicy otrzymywali karty podarunkowe o wartości 50 zł do wykorzystania w centrum handlowym Wola Park. Łącznie zebrano 105 rowerów, za które Wola Park przekazał klientom 5250 zł w kartach podarunkowych.
Zbiórka rowerów zakończyła się rekordowym wynikiem. Spośród 105 zebranych jednośladów, 27 udało się naprawić, a 45 rozebrano na części, które posłużą do napraw innych rowerów. Pozostałe 33 rowery zostały zutylizowane. Największą liczbę rowerów, bo aż 69, zebrano w trakcie ostatniego wakacyjnego weekendu, w sierpniu.
Emilia Szenderłata, reprezentująca Otwarty Warsztat Rowerowy i Stowarzyszenie Mierz Wysoko, podkreśliła, że dzięki tej współpracy udaje się ratować rowery przed złomowaniem i dawać im drugie życie. Zaznaczyła również, że część jednośladów trafia do osób, które naprawdę ich potrzebują – od uchodźców po dzieci, które marzą o własnym rowerze. Dodała, że zaangażowanie mieszkańców Woli daje organizacji ogromną motywację do dalszej pracy.
Emilia Szkudlarek, Dyrektor Centrum Handlowego Wola Park, podkreśliła, że to kolejny raz, kiedy mieszkańcy Woli z entuzjazmem angażują się w projekt społeczny, którego częścią jest Wola Park. „Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mierz Wysoko cieszymy się, że możemy inspirować naszych klientów do udziału w tego typu inicjatywach. Pomaganie jest dla nas ważne, a jeszcze większą radość sprawia nam zachęcanie innych, by również włączali się w działania na rzecz lokalnej społeczności” – dodała.
Z 27 naprawionych rowerów 17 zostanie przeznaczonych na sprzedaż, a zyski zasilą działania społeczne Stowarzyszenia. Pozostałych 10 jednośladów trafi do osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego roweru, w tym do uchodźców, z którymi współpracują organizacje partnerskie: Fundacja Ocalenie, Fundacja dla Wolności i inicjatywa Chlebem i Solą.
Zbiórka w Wola Parku była również źródłem wielu sprawnych części rowerowych, które posłużą do zbudowania kolejnych rowerów z recyklingu. Udało się odzyskać m.in. 22 komplety kół, 15 korb, 20 kierownic, 15 przerzutek tylnych, 9 przerzutek przednich, około 30 klamek hamulcowych, 10 zacisków hamulca, 24 opony i 10 siodełek. Dochód ze sprzedaży używanych rowerów zostanie przeznaczony m.in. na prowadzenie Otwartego Warsztatu Rowerowego, gdzie każdy może bezpłatnie naprawić swój rower, samodzielnie lub z pomocą wolontariuszy.