13.7°C
1025.1 hPa
Życie Warszawy

105 rowerów zyskało drugie życie. Rekordowa zbiórka w Wola Parku wsparła Otwarty Warsztat Rowerowy

Publikacja: 28.09.2025 09:30

Jednoślady trafią do osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego roweru

Jednoślady trafią do osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego roweru

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Wola Park i Stowarzyszenie Mierz Wysoko po raz kolejny udowodniły, że rower może zyskać drugie życie. Podczas letniej zbiórki zebrano 105 jednośladów, które zostaną przeznaczone na cele społeczne. Akcja, która spotkała się z ogromnym entuzjazmem mieszkańców, wspiera lokalną społeczność i promuje ideę zrównoważonego rozwoju.

W trzech letnich weekendach mieszkańcy Warszawy mieli okazję przekazać swoje używane rowery oraz akcesoria rowerowe, aby wesprzeć działania Otwartego Warsztatu Rowerowego. W zamian uczestnicy otrzymywali karty podarunkowe o wartości 50 zł do wykorzystania w centrum handlowym Wola Park. Łącznie zebrano 105 rowerów, za które Wola Park przekazał klientom 5250 zł w kartach podarunkowych.

Rekordowe rezultaty zbiórki i drugi obieg rowerów

Zbiórka rowerów zakończyła się rekordowym wynikiem. Spośród 105 zebranych jednośladów, 27 udało się naprawić, a 45 rozebrano na części, które posłużą do napraw innych rowerów. Pozostałe 33 rowery zostały zutylizowane. Największą liczbę rowerów, bo aż 69, zebrano w trakcie ostatniego wakacyjnego weekendu, w sierpniu.

Polecane
W warszawskim serwisie rowerowym każdy może samodzielnie naprawić swój pojazd
Z perspektywy siodełka
Otwarty Warsztat Rowerowy. Wsparcie dla warszawskich cyklistów

Głosy organizatorów o zaangażowaniu i pomocy

Emilia Szenderłata, reprezentująca Otwarty Warsztat Rowerowy i Stowarzyszenie Mierz Wysoko, podkreśliła, że dzięki tej współpracy udaje się ratować rowery przed złomowaniem i dawać im drugie życie. Zaznaczyła również, że część jednośladów trafia do osób, które naprawdę ich potrzebują – od uchodźców po dzieci, które marzą o własnym rowerze. Dodała, że zaangażowanie mieszkańców Woli daje organizacji ogromną motywację do dalszej pracy.

Polecane
Badacze z WAT zebrali i przeanalizowali ponad 18 gigabajtów informacji z warszawskiego systemu rower
innowacje
Koniec pustych stacji rowerów miejskich? Naukowcy z WAT mają sposób
Reklama
Reklama

Emilia Szkudlarek, Dyrektor Centrum Handlowego Wola Park, podkreśliła, że to kolejny raz, kiedy mieszkańcy Woli z entuzjazmem angażują się w projekt społeczny, którego częścią jest Wola Park. „Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mierz Wysoko cieszymy się, że możemy inspirować naszych klientów do udziału w tego typu inicjatywach. Pomaganie jest dla nas ważne, a jeszcze większą radość sprawia nam zachęcanie innych, by również włączali się w działania na rzecz lokalnej społeczności” – dodała.

Zebrano 105 rowerów, za które Wola Park przekazał klientom 5250 zł w kartach podarunkowych

Nowe życie dla rowerów i części

Z 27 naprawionych rowerów 17 zostanie przeznaczonych na sprzedaż, a zyski zasilą działania społeczne Stowarzyszenia. Pozostałych 10 jednośladów trafi do osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego roweru, w tym do uchodźców, z którymi współpracują organizacje partnerskie: Fundacja Ocalenie, Fundacja dla Wolności i inicjatywa Chlebem i Solą.

Zbiórka w Wola Parku była również źródłem wielu sprawnych części rowerowych, które posłużą do zbudowania kolejnych rowerów z recyklingu. Udało się odzyskać m.in. 22 komplety kół, 15 korb, 20 kierownic, 15 przerzutek tylnych, 9 przerzutek przednich, około 30 klamek hamulcowych, 10 zacisków hamulca, 24 opony i 10 siodełek. Dochód ze sprzedaży używanych rowerów zostanie przeznaczony m.in. na prowadzenie Otwartego Warsztatu Rowerowego, gdzie każdy może bezpłatnie naprawić swój rower, samodzielnie lub z pomocą wolontariuszy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Rodzice i ich dzieci nie chcą się zgodzić na eksmisję z remontowanej, ciężkim wysiłkiem społeczności
sport i rekreacja

Dramat klubu judo na Sadybie: 40 tysięcy długu i widmo eksmisji

Budynki z przeznaczeniem na sprzedaż, wykonywane były na zlecenie instytucji państwowych i firm pryw
zabytki

„Tani Dom Własny” wpisany do rejestru

Publikacja ma wyjaśniać, jak każdy mieszkaniec może włączyć się w walkę z hałasem w Warszawie
hałas

Poradnik Konfidenta dla każdego. Aktywiści wydali poradnik dla mieszkańców

W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy będą słyszeć syreny alarmowe - to tylko test systemu
Testy syren alarmowych

To nie jest realne zagrożenie, nie ma powodu do paniki

Pięć kotów z rodowodem Tramwajów Warszawskich czeka na swój stały dom
zwierzę warszawskie

Pięć kociąt z wolskiej zajezdni tramwajów czeka na nowy dom

24-letni Francuz został zatrzymany na szczycie Varso Tower po niebezpiecznej wspinaczce bez zabezpie
sporty ekstremalne

Mężczyzna wspiął się na szczyt Varso Tower. Akcja służb w centrum

Do zdarzenia doszło przy niezamieszkałym budynku na rogu ulic Miedzianej i Pańskiej na Woli
wandalizm

Złapali 28-letniego pseudografficiarza po pościgu

W bloku przy Krzyżanowskiego 44 wyłączono dostawy ciepłej wody na aż piętnaście dni
lokatorzy

Higieniczny horror mieszkańców bloku komunalnego na Woli

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama