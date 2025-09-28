105 rowerów zyskało drugie życie. Rekordowa zbiórka w Wola Parku wsparła Otwarty Warsztat Rowerowy

Wola Park i Stowarzyszenie Mierz Wysoko po raz kolejny udowodniły, że rower może zyskać drugie życie. Podczas letniej zbiórki zebrano 105 jednośladów, które zostaną przeznaczone na cele społeczne. Akcja, która spotkała się z ogromnym entuzjazmem mieszkańców, wspiera lokalną społeczność i promuje ideę zrównoważonego rozwoju.



W trzech letnich weekendach mieszkańcy Warszawy mieli okazję przekazać swoje używane rowery oraz akcesoria rowerowe, aby wesprzeć działania Otwartego Warsztatu Rowerowego. W zamian uczestnicy otrzymywali karty podarunkowe o wartości 50 zł do wykorzystania w centrum handlowym Wola Park. Łącznie zebrano 105 rowerów, za które Wola Park przekazał klientom 5250 zł w kartach podarunkowych.

Rekordowe rezultaty zbiórki i drugi obieg rowerów

Zbiórka rowerów zakończyła się rekordowym wynikiem. Spośród 105 zebranych jednośladów, 27 udało się naprawić, a 45 rozebrano na części, które posłużą do napraw innych rowerów. Pozostałe 33 rowery zostały zutylizowane. Największą liczbę rowerów, bo aż 69, zebrano w trakcie ostatniego wakacyjnego weekendu, w sierpniu.

Głosy organizatorów o zaangażowaniu i pomocy

Emilia Szenderłata, reprezentująca Otwarty Warsztat Rowerowy i Stowarzyszenie Mierz Wysoko, podkreśliła, że dzięki tej współpracy udaje się ratować rowery przed złomowaniem i dawać im drugie życie. Zaznaczyła również, że część jednośladów trafia do osób, które naprawdę ich potrzebują – od uchodźców po dzieci, które marzą o własnym rowerze. Dodała, że zaangażowanie mieszkańców Woli daje organizacji ogromną motywację do dalszej pracy.