Życie Warszawy

Skontrolują czystość i zlecą robienie porządku. ZOM szuka nowych pracowników

Publikacja: 14.09.2025 09:00

ZOM poszukuje także osób, które wzmocnią terenowe grupy porządkowe.

Foto: Zarząd Oczyszczania Miasta

Pracowników, którzy dołączą do zespołu odpowiedzialnego za organizację sprzątania stolicy poszukuje Zarząd Oczyszczania Miasta.

„To szansa na stabilne zatrudnienie oraz pracę, która daję satysfakcję i realny wpływ na to, jak komfortowo żyje się warszawiakom” – zachęca instytucja.

Praca biurowa w Zarządzie Oczyszczania Miasta

ZOM rekrutuje specjalistów na stanowiska biurowe do siedziby w centrum miasta, czyli w Al. Jerozolimskich 11/19. Zadania pracowników merytorycznych dotyczą m.in. organizacji, kontrolowania i rozliczania prac porządkowych, które realizują zewnętrzni wykonawcy.

Podinspektor w Dziale Eksploatacji będzie zajmował się zadaniami, które dotyczą utrzymania 13 tys. koszy na śmieci, a w Dziale Oczyszczania za zlecanie mycia i zamiatania chodników oraz przystanków. Natomiast w Dziale Oczyszczania Mechanicznego będzie zajmował się tym wszystkim, co dotyczy sprzątania ulic przez zamiatarki, zmywarki, a zimą - pługoposypywarki.

Praca w terenowych grupach porządkowych

ZOM prowadzi również nabór do Działu Kontroli, którego pracownicy, we współpracy ze Strażą Miejską, monitorują porządek oraz bezpieczeństwo infrastruktury. Kontrolerzy ZOM reagują także na zgłoszenia, które warszawiacy przekazują do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.

Poszukuje także osób, które wzmocnią terenowe grupy porządkowe. To brygady, które pojawiają się tam, gdzie trzeba sprzątnąć rozbite szkło, oczyścić wiatę z pseudograffiti czy usunąć błoto z chodnika po ulewie. To wymagająca, fizyczna praca, w zmiennych warunkach pogodowych. Pracownicy sekcji porządkowych mają zapewnioną odzież roboczą, narzędzia, transport, wodę, posiłki regeneracyjne i odpowiednie przerwy.

Osoby zainteresowane pracą w Zarządzie Oczyszczania Miasta mogą śledzić aktualne oferty zatrudnienia na stronie https://zom.waw.pl/o-nas/praca. Publikowane są tam informacje dotyczące poszczególnych stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zakresu obowiązków.

ZOM nie jest jedyną instytucją, która poszukuje pracowników. Chętnych do pracy szukają m.in. Miejskie Zakłady Autobusowe, Metro Warszawskie czy urząd miasta.

