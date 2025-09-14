Skontrolują czystość i zlecą robienie porządku. ZOM szuka nowych pracowników

Pracowników, którzy dołączą do zespołu odpowiedzialnego za organizację sprzątania stolicy poszukuje Zarząd Oczyszczania Miasta.



„To szansa na stabilne zatrudnienie oraz pracę, która daję satysfakcję i realny wpływ na to, jak komfortowo żyje się warszawiakom” – zachęca instytucja.

Praca biurowa w Zarządzie Oczyszczania Miasta

ZOM rekrutuje specjalistów na stanowiska biurowe do siedziby w centrum miasta, czyli w Al. Jerozolimskich 11/19. Zadania pracowników merytorycznych dotyczą m.in. organizacji, kontrolowania i rozliczania prac porządkowych, które realizują zewnętrzni wykonawcy.

Podinspektor w Dziale Eksploatacji będzie zajmował się zadaniami, które dotyczą utrzymania 13 tys. koszy na śmieci, a w Dziale Oczyszczania za zlecanie mycia i zamiatania chodników oraz przystanków. Natomiast w Dziale Oczyszczania Mechanicznego będzie zajmował się tym wszystkim, co dotyczy sprzątania ulic przez zamiatarki, zmywarki, a zimą - pługoposypywarki.

Praca w terenowych grupach porządkowych

ZOM prowadzi również nabór do Działu Kontroli, którego pracownicy, we współpracy ze Strażą Miejską, monitorują porządek oraz bezpieczeństwo infrastruktury. Kontrolerzy ZOM reagują także na zgłoszenia, które warszawiacy przekazują do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.