Życie Warszawy

Urząd miasta szuka ludzi. Na jakie stanowiska urzędnicze można aplikować?

Publikacja: 28.08.2025 07:50

Urząd miasta proponuje kandydatom stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

Urząd miasta proponuje kandydatom stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

Foto: WSP

rbi
Trwają nabory na stanowiska urzędnicze w strukturach urzędu miasta oraz w poszczególnych urzędach dzielnic. Oferty skierowane są do kandydatów o różnych kwalifikacjach i specjalizacjach.

Urząd miasta proponuje kandydatom stabilne zatrudnienie na umowę o pracę. Kusi też dodatkiem stażowym (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę), trzynastym wynagrodzeniem, dofinansowaniem do zakupu okularów korekcyjnych, szeroką ofertą świadczeń socjalnych oraz zapomogami i pożyczkami na cele mieszkaniowe.

Poszukiwani specjaliści od inwestycji i remontów

Najwięcej ofert dotyczy pracy w działach inwestycji i remontów, obejmujących różne poziomy stanowisk – od inspektora do głównego specjalisty. Przykładowo w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe na inspektorów ds. inwestycji i remontów czekają cztery etaty, Ursus poszukuje głównego specjalisty w tym zakresie, a Wilanów – starszego inspektora.

Urzędnik na takim stanowisku bierze udział w procedurach przetargowych mających na celu wybór wykonawców prac projektowych, robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia. Do jego obowiązków należy nadzór nad realizacją zadań, ocena przebiegu prac oraz analizowanie ryzyka związanego z inwestycją. Ponadto wykonuje on okresowe sprawozdania dotyczące realizacji zadań i wydatkowania środków finansowych. Odpowiada także za rozliczenie zadania inwestycyjnego oraz przekazywanie wytworzonych środków trwałych odpowiednim jednostkom organizacyjnym. W okresie gwarancji i rękojmi egzekwuje zobowiązania umowne.

Urzędnik musi znać przepisy prawa oraz zagadnienia niezbędne do realizacji inwestycji. W szczególności wymagana jest znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wolne stanowiska w urzędzie miasta w Warszawie

Pracowników szuka też miejskie Biuro Księgowości i Kontrasygnaty. Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zrealizowanych dochodów oraz pobranych środków przeznaczonych na wydatki. Ponadto zadaniem takiej osoby będzie kontrola i weryfikacja poprawności dokumentów finansowo-księgowych w obszarze księgowości podatkowej i niepodatkowej. Pracownik sporządza także sprawozdania statystyczne, budżetowe oraz finansowe, a także prowadzi kompleksową obsługę finansowo-księgową.

W ramach charakterystyki wykonywanej pracy, należy wprowadzać dokumenty księgowe do programu SAP oraz dekretować wyciągi bankowe dotyczące obsługiwanych dzielnic. Do obowiązków należy także ustalanie sald rozliczeniowych w poszczególnych dzielnicach i jednostkach. Pracownik współuczestniczy również w sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy.

Z kolei starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa będzie prowadził działania z zakresu zarządzania kryzysowego, ewakuacji mieszkańców oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Do obowiązków należy także monitorowanie i analizowanie zagrożeń oraz przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych i porozumień.

Do innych obowiązków należy planowanie środków finansowych na realizację zadań oraz przygotowanie i nadzorowanie projektów umów dotyczących finansowania oraz kontrola wydatkowania tych środków. Starszy inspektor sporządza również okresowe sprawozdania, raporty, analizy oraz odpowiada na pisma, interpelacje i wnioski o udzielenie informacji publicznej.

Szczegółowe wymagania na poszczególne stanowiska znajdują się w opisach ofert w Biuletynie Informacji Publicznej

Na stronie urzędu miasta pojawiły się też inne ogłoszenia. Przykładowo inspektora ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców poszukuje Biuro Geodezji i Katastru, inspektora ds. finansowo-księgowych – Urząd Dzielnicy Ursynów, a podinspektora ds. obsługi organizacyjnej – Biuro Spraw Dekretowych.

Szczegółowe wymagania na poszczególne stanowiska znajdują się w opisach ofert w Biuletynie Informacji Publicznej warszawskiego ratusza. Tam też znajdują się terminy i procedury wymagane przez urząd.

