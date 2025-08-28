Urząd miasta szuka ludzi. Na jakie stanowiska urzędnicze można aplikować?

Trwają nabory na stanowiska urzędnicze w strukturach urzędu miasta oraz w poszczególnych urzędach dzielnic. Oferty skierowane są do kandydatów o różnych kwalifikacjach i specjalizacjach.



Urząd miasta proponuje kandydatom stabilne zatrudnienie na umowę o pracę. Kusi też dodatkiem stażowym (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę), trzynastym wynagrodzeniem, dofinansowaniem do zakupu okularów korekcyjnych, szeroką ofertą świadczeń socjalnych oraz zapomogami i pożyczkami na cele mieszkaniowe.

Poszukiwani specjaliści od inwestycji i remontów

Najwięcej ofert dotyczy pracy w działach inwestycji i remontów, obejmujących różne poziomy stanowisk – od inspektora do głównego specjalisty. Przykładowo w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe na inspektorów ds. inwestycji i remontów czekają cztery etaty, Ursus poszukuje głównego specjalisty w tym zakresie, a Wilanów – starszego inspektora.

Urzędnik na takim stanowisku bierze udział w procedurach przetargowych mających na celu wybór wykonawców prac projektowych, robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia. Do jego obowiązków należy nadzór nad realizacją zadań, ocena przebiegu prac oraz analizowanie ryzyka związanego z inwestycją. Ponadto wykonuje on okresowe sprawozdania dotyczące realizacji zadań i wydatkowania środków finansowych. Odpowiada także za rozliczenie zadania inwestycyjnego oraz przekazywanie wytworzonych środków trwałych odpowiednim jednostkom organizacyjnym. W okresie gwarancji i rękojmi egzekwuje zobowiązania umowne.

Urzędnik musi znać przepisy prawa oraz zagadnienia niezbędne do realizacji inwestycji. W szczególności wymagana jest znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.