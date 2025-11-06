Nowe Identyfikatory Strefy Mieszkańca w Dzielnicy Ochota – rusza nabór wniosków

Urząd Dzielnicy Ochota przy ul. Grójecka 17A jest jednym z tych miejsc, gdzie można złożyć wniosek o Identyfikator Strefy Mieszkańca
Uchwała reguluje zasady korzystania z miejsc parkingowych na wyznaczonych obszarach dzielnicy oraz określa nowy Regulamin Strefy Mieszkańca.
Wnioski o wydanie identyfikatora można składać zarówno elektronicznie, jak i osobiście.
Dokumenty można złożyć w następujących punktach:
Dodatkowe informacje oraz pomoc merytoryczną można uzyskać pod numerami telefonów 575 006 750 oraz 575 006 560, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30.
Zgodnie z regulaminem, dostęp do wjazdu i parkowania w ramach Strefy Mieszkańca Ochota może zostać przyznany przez ZGN następującym osobom lub podmiotom:
Wnioskodawcy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu odbioru identyfikatora przez pracowników ZGN Ochota.
Przy odbiorze identyfikatora Strefy Mieszkańca Ochota konieczne jest przedstawienie:
1. dokumentów potwierdzających status właściciela, użytkownika lub administratora lokalu,
2. dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego tytułu do dysponowania pojazdem,
3. dokumentów potwierdzających świadczenie istotnych usług społecznych,
4. dokumentu tożsamości osoby odbierającej identyfikator,
5. pełnomocnictwa – jeśli identyfikator odbiera inna osoba niż wnioskodawca.
W momencie odbioru nowego identyfikatora należy zwrócić poprzedni dokument.
Ważna informacja dla mieszkańców – wydanie identyfikatora jest bezpłatne.
Wprowadzenie Strefy Mieszkańca ma na celu uporządkowanie parkowania na osiedlach i ulicach Ochoty, zwiększenie dostępności miejsc dla mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Nowe zasady obowiązują zgodnie z uchwałą Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.