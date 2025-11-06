10.8°C
Życie Warszawy

Nowe Identyfikatory Strefy Mieszkańca w Dzielnicy Ochota – rusza nabór wniosków

Publikacja: 06.11.2025 17:15

Urząd Dzielnicy Ochota przy ul. Grójecka 17A jest jednym z tych miejsc, gdzie można złożyć wniosek o

Urząd Dzielnicy Ochota przy ul. Grójecka 17A jest jednym z tych miejsc, gdzie można złożyć wniosek o Identyfikator Strefy Mieszkańca

Foto: mat. pras.

M.B.
W związku z wejściem w życie nowej uchwały Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dotyczącej utworzenia Stref Mieszkańca, rozpoczął się nabór wniosków na nowe identyfikatory Strefy Mieszkańca Ochota.

Uchwała reguluje zasady korzystania z miejsc parkingowych na wyznaczonych obszarach dzielnicy oraz określa nowy Regulamin Strefy Mieszkańca.

Jak złożyć wniosek o identyfikator Strefy Mieszkańca Ochota?

Wnioski o wydanie identyfikatora można składać zarówno elektronicznie, jak i osobiście.

1. Wniosek elektroniczny

2. Wniosek złożony osobiście

Dokumenty można złożyć w następujących punktach:

  • Urząd Dzielnicy Ochota – ul. Grójecka 17A,
  • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN Ochota) – ul. Białobrzeska 11.

Dodatkowe informacje oraz pomoc merytoryczną można uzyskać pod numerami telefonów 575 006 750 oraz 575 006 560, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:30.

Kto może ubiegać się o identyfikator Strefy Mieszkańca?

Zgodnie z regulaminem, dostęp do wjazdu i parkowania w ramach Strefy Mieszkańca Ochota może zostać przyznany przez ZGN następującym osobom lub podmiotom:

  • właścicielom lub użytkownikom lokali mieszkalnych,
  • administratorom nieruchomości,
  • konserwatorom, firmom remontowo-budowlanym,
  • innym podmiotom realizującym istotne usługi społeczne na rzecz mieszkańców dzielnicy.

Wnioskodawcy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu odbioru identyfikatora przez pracowników ZGN Ochota.

Jakie dokumenty należy przygotować przy odbiorze identyfikatora?

Przy odbiorze identyfikatora Strefy Mieszkańca Ochota konieczne jest przedstawienie:

1. dokumentów potwierdzających status właściciela, użytkownika lub administratora lokalu,

2. dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego tytułu do dysponowania pojazdem,

3. dokumentów potwierdzających świadczenie istotnych usług społecznych,

4. dokumentu tożsamości osoby odbierającej identyfikator,

5. pełnomocnictwa – jeśli identyfikator odbiera inna osoba niż wnioskodawca.

W momencie odbioru nowego identyfikatora należy zwrócić poprzedni dokument.

Ważna informacja dla mieszkańców – wydanie identyfikatora jest bezpłatne.

Strefa Mieszkańca Ochota – co warto wiedzieć?

Wprowadzenie Strefy Mieszkańca ma na celu uporządkowanie parkowania na osiedlach i ulicach Ochoty, zwiększenie dostępności miejsc dla mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Nowe zasady obowiązują zgodnie z uchwałą Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

