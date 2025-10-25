Ochota zaprasza do teatru. Rusza dystrybucja zaproszeń na spektakl „Ciemny Grylaż”

Spektakl „Ciemny Grylaż”﻿ odbędzie się 9 listopada o godz. 17 w Och-Teatrze przy ulicy Grójeckiej 65 w ramach cyklu „Wieczory z Teatrem”. Mieszkańcy Ochoty mogą otrzymać bezpłatne zaproszenia na to wydarzenie.



Spektakl „Ciemny Grylaż” to pełna intrygi i tajemnic opowieść, łącząca elementy komedii z dramatem psychologicznym. Przedstawienie porusza ważne tematy społeczne, jednocześnie zachowując lekkość i humor, które angażują widzów na wielu poziomach.

﻿Jak zdobyć zaproszenia na spektakl „Ciemny Grylaż”?﻿

Bezpłatne zaproszenia będzie można odebrać osobiście 3 listopada w Miejscu Aktywności Lokalnej (MAL) przy ulicy Grójeckiej 109, w godz. 16:30-18, aż do wyczerpania puli. Każda osoba będzie mogła otrzymać maksymalnie dwa zaproszenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie będzie możliwości rezerwacji telefonicznej.

Dodatkowo od 27 do 28 października 2025 roku od godz. 9 mieszkańcy będą mogli zarezerwować zaproszenia elektronicznie poprzez formularz online dostępny na stronie dzielnicy. Liczy się kolejność zgłoszeń – zaproszenia otrzyma pierwszych 90 osób, które poprawnie wypełnią formularz. Odbiór zaproszeń będzie możliwy w terminie i miejscu wskazanym w mailu potwierdzającym rezerwację.

Zaproszenia tylko dla mieszkańców Ochoty

O zaproszenia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 16 lat. Przy odbiorze zaproszenia konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub zamieszkanie na terenie dzielnicy Ochota.