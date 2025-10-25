11.6°C
Życie Warszawy

Ochota zaprasza do teatru. Rusza dystrybucja zaproszeń na spektakl „Ciemny Grylaż”

Publikacja: 25.10.2025 12:30

Spektakl „Ciemny Grylaż” to pełna intrygi i tajemnic opowieść, łącząca elementy komedii z dramatem p

Spektakl „Ciemny Grylaż” to pełna intrygi i tajemnic opowieść, łącząca elementy komedii z dramatem psychologicznym.

Foto: Och-Teatr

Spektakl „Ciemny Grylaż”﻿ odbędzie się 9 listopada o godz. 17 w Och-Teatrze przy ulicy Grójeckiej 65 w ramach cyklu „Wieczory z Teatrem”. Mieszkańcy Ochoty mogą otrzymać bezpłatne zaproszenia na to wydarzenie.

Spektakl „Ciemny Grylaż” to pełna intrygi i tajemnic opowieść, łącząca elementy komedii z dramatem psychologicznym. Przedstawienie porusza ważne tematy społeczne, jednocześnie zachowując lekkość i humor, które angażują widzów na wielu poziomach.

﻿Jak zdobyć zaproszenia na spektakl „Ciemny Grylaż”?﻿

Bezpłatne zaproszenia będzie można odebrać osobiście 3 listopada w Miejscu Aktywności Lokalnej (MAL) przy ulicy Grójeckiej 109, w godz. 16:30-18, aż do wyczerpania puli. Każda osoba będzie mogła otrzymać maksymalnie dwa zaproszenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie będzie możliwości rezerwacji telefonicznej.

Ewa Ewart – reżyserka filmu dokumentalnego „Bez retuszu”
Film Ewy Ewart w Domu Kultury Kadr

Dodatkowo od 27 do 28 października 2025 roku od godz. 9 mieszkańcy będą mogli zarezerwować zaproszenia elektronicznie poprzez formularz online dostępny na stronie dzielnicy. Liczy się kolejność zgłoszeń – zaproszenia otrzyma pierwszych 90 osób, które poprawnie wypełnią formularz. Odbiór zaproszeń będzie możliwy w terminie i miejscu wskazanym w mailu potwierdzającym rezerwację.

Zaproszenia tylko dla mieszkańców Ochoty

O zaproszenia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 16 lat. Przy odbiorze zaproszenia konieczne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego zameldowanie lub zamieszkanie na terenie dzielnicy Ochota.

Spektakl „Ciemny Grylaż”﻿ odbędzie się 9 listopada o godz. 17 w Och-Teatrze przy ulicy Grójeckiej 65.

W weekend w Warszawie odbędzie się wiele wydarzeń sportowych
Taniec uliczny, Strasznie Fajny Piknik i sport

Cykl „Wieczory z Teatrem"﻿ to inicjatywa Urzędu Dzielnicy Ochota, której celem jest promowanie lokalnej sztuki teatralnej oraz umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości przedstawień.

