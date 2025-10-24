Taniec uliczny, Strasznie Fajny Piknik i sportowe wydarzenia – propozycje na weekend

We Włochach na najmłodszych w wieku 5–6 lat będą czekać warsztaty „Naukowe bańki” (25 października, godz. 11, Wypożyczalnia nr 17), podczas których dzieci dowiedzą się, jak powstają bańki mydlane i poeksperymentują z ich tworzeniem.

W Wilanowie od 24 do 26 października rozegrany zostanie turniej Central European Women’s League – Środkowoeuropejskiej Ligi Koszykówki Kobiet z udziałem drużyn z Polski i Słowacji (Centrum Sportu Wilanów).

Na Ursynowie w sobotę, 25 października o godz. 10, wystartują zawody pływackie „Foki na Start” dla przedszkolaków. W Wawrze zaplanowano aż dwa wydarzenia sportowo-rodzinne: Mistrzostwa Warszawy w Disc Golfie (25 października) oraz Mini Maraton Rodzinny - OSiR Wawer w niedzielę, 26 października o godz. 12 w Lasach Sobieskiego.

Miłośnicy rowerów spotkają się na Woli, gdzie w sobotę, 25 października o godz. 10, odbędzie się wyścig „Rowerem Po Woli” w Parku im. Księcia Janusza.

Na Targówku przez cały weekend kontynuowane będą bezpłatne zajęcia sportowe w ramach programu „Aktywnie na Targówku”

W Rembertowie tego samego dnia rozegrany zostanie Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy (SP nr 189, godz. 10-16). Na Pradze-Północ w niedzielę, 26 października, w godz. 10-16, odbędzie się Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej nr 30. Na Bielanach zaplanowano natomiast Turniej Szachowy „Szachy u Mickiewicza 2025”. Start rozgrywek o godz. 9.45 w Szkole Podstawowej nr 187.

Strasznie Fajny Piknik i taniec uliczny

Na Ursynowie odbędzie się Strasznie Fajny Piknik z warsztatami i dyskoteką, a w Wawrze – Halloweenowa Imprezka dla Rodzin (WCK Filia Radość). Na uczestników czekają warsztaty plastyczne, konkurs na przebranie i występ taneczny do utworu „Thriller”.

Miłośnicy tańca ulicznego mogą natomiast odwiedzić Białołękę, gdzie 24–25 października odbędzie się festiwal Warsaw Moves 2025 – Workshops, czyli warsztaty hip-hopowe prowadzone przez międzynarodowych instruktorów (SP nr 356).