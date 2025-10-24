10.4°C
Życie Warszawy

Taniec uliczny, Strasznie Fajny Piknik i sportowe wydarzenia – propozycje na weekend

Publikacja: 24.10.2025 10:30

W weekend w Warszawie odbędzie się wiele wydarzeń sportowych

W weekend w Warszawie odbędzie się wiele wydarzeń sportowych

Foto: UM Warszawa

rbi
W nadchodzący weekend w Warszawie będzie można wybierać spośród spektakli dla dzieci, koncertów, imprez sportowych i klimatycznych wydarzeń halloweenowych.

W Wilanowie odbędzie się ekologiczny spektakl dla dzieci „Bukiet Talentów”, barwna, muzyczna opowieść o przyjaźni i przyrodzie. Wydarzenie zaplanowano na sobotę, 25 października, o godz. 12.00 w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy. Wstęp będzie bezpłatny, obowiązują wejściówki. Miłośnicy muzyki klasycznej będą mogli wysłuchać Koncertu Nadzwyczajnego na Mokotowie. W sobotni wieczór, 25 października o godz. 19.00, w kościele św. Michała Archanioła zabrzmią dzieła W.A. Mozarta w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Częstochowskiej.

Z kolei w Wesołej w niedzielę, 26 października o godz. 18, wystąpi Artur Andrus z recitalem kabaretowym. Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki.

Horrory doskonale wpisują się w atmosferę Halloween. Na zdjęciu kadr z filmu "Lśnienie" Stanleya Kub
24 października, 31 października
Halloween w warszawskich kinach

Bemowo zaprasza najmłodszych na bajkowy spektakl „Na ulicy Dobrej Wróżki” (25 października, godz. 11, Scena Kocjana), a dorosłych na międzypokoleniową potańcówkę w rytmach tańca towarzyskiego (godz. 19, Ośrodek Michael). Na Bielanach odbędą się warsztaty dla dorosłych „Tworzenie Słowem”, czyli zajęcia storytellingu z Michałem Malinowskim (MAL Kasprowicza 14, 25 października, godz. 11-15).

Weekend ze sportem, literaturą i nauką w Warszawie

W Śródmieściu w Domu Literatury zaplanowano spotkanie czytelnicze z Agnieszką Garlicką, znaną jako „Pani z pszyry”. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 25 października, w godz. 11.00–13.00 w ramach cyklu #CzytanieRządzi. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach, rozmowach i zabawach wokół książki „Dziki poradnik przetrwania”.

We Włochach na najmłodszych w wieku 5–6 lat będą czekać warsztaty „Naukowe bańki” (25 października, godz. 11, Wypożyczalnia nr 17), podczas których dzieci dowiedzą się, jak powstają bańki mydlane i poeksperymentują z ich tworzeniem.

Wystawa "Kierunek Paryż. Polskie rzeźbiarki w pracowni Bourdelle’a", Królikarnia
do niedzieli
Pożegnanie wystawy w Królikarni

W Wilanowie od 24 do 26 października rozegrany zostanie turniej Central European Women’s League – Środkowoeuropejskiej Ligi Koszykówki Kobiet z udziałem drużyn z Polski i Słowacji (Centrum Sportu Wilanów).

Na Ursynowie w sobotę, 25 października o godz. 10, wystartują zawody pływackie „Foki na Start” dla przedszkolaków. W Wawrze zaplanowano aż dwa wydarzenia sportowo-rodzinne: Mistrzostwa Warszawy w Disc Golfie (25 października) oraz Mini Maraton Rodzinny - OSiR Wawer w niedzielę, 26 października o godz. 12 w Lasach Sobieskiego.

Miłośnicy rowerów spotkają się na Woli, gdzie w sobotę, 25 października o godz. 10, odbędzie się wyścig „Rowerem Po Woli” w Parku im. Księcia Janusza.

Na Targówku przez cały weekend kontynuowane będą bezpłatne zajęcia sportowe w ramach programu „Aktywnie na Targówku”

W Rembertowie tego samego dnia rozegrany zostanie Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy (SP nr 189, godz. 10-16). Na Pradze-Północ w niedzielę, 26 października, w godz. 10-16, odbędzie się Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej nr 30. Na Bielanach zaplanowano natomiast Turniej Szachowy „Szachy u Mickiewicza 2025”. Start rozgrywek o godz. 9.45 w Szkole Podstawowej nr 187.

Na Targówku przez cały weekend kontynuowane będą bezpłatne zajęcia sportowe w ramach programu „Aktywnie na Targówku”. W sobotę ogólnorozwojowe z elementami boksu, a w niedzielę zajęcia z koszykówki dla rodzin.

Strasznie Fajny Piknik i taniec uliczny

Na Ursynowie odbędzie się Strasznie Fajny Piknik z warsztatami i dyskoteką, a w Wawrze – Halloweenowa Imprezka dla Rodzin (WCK Filia Radość). Na uczestników czekają warsztaty plastyczne, konkurs na przebranie i występ taneczny do utworu „Thriller”.

26 października w Arenie Ursynów odbędzie się rodzinny piknik w klimacie Halloween
niedziela
Ursynów zaprasza na „Strasznie fajny piknik”

Miłośnicy tańca ulicznego mogą natomiast odwiedzić Białołękę, gdzie 24–25 października odbędzie się festiwal Warsaw Moves 2025 – Workshops, czyli warsztaty hip-hopowe prowadzone przez międzynarodowych instruktorów (SP nr 356).

