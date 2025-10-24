Już w niemal połowie warszawskich domów działają już nowoczesne liczniki energii. To urządzenia, które niosą wiele korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dla Stoen Operator, który w stolicy dostarcza prąd.



Współczesne, zaawansowane technologicznie liczniki energii elektrycznej automatycznie przekazują odczytywane dane do operatora sieci. Dzięki temu możliwe będzie wystawianie faktury bez potrzeby wizyt inkasentów, na kwotę, która dokładnie odpowiada energii pobranej i oddanej do sieci. Jest to jednakże uzależnione również od sposobu rozliczenia określonego w umowie ze sprzedawcą. Cały proces pozyskiwania i przechowywania danych jest właściwie zabezpieczony pod względem cyberbezpieczeństwa.

Jak podkreśla Stoen Operator, odpowiedzialny za montaż liczników zdalnego odczytu (LZO) w stolicy, bezpieczeństwo w procesie realizacji projektu jest kluczowe. Urządzenia, które pojawiają się w naszych domach spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa cyfrowego. Już na etapie przetargów Stoen Operator bada w laboratorium próbki urządzeń, które są oferowane przez potencjalnych dostawców. Specjaliści sprawdzają je pod kątem funkcjonalnym, metrologii i cyberbezpieczeństwa.

Co istotne, inteligentne liczniki nie przesyłają informacji o tym, jakie urządzenia w danym mieszkaniu, czy domu są w określonej chwili użytkowane. Bardzo ważne jest to, że dane, które zbierają, są zabezpieczone przed dostępem osób innych niż mieszkańcy i pracownicy firmy. Komunikacja, która odbywa się pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury inteligentnego opomiarowania jest szyfrowana. Stosuje się tu takie same technologie jak np. w bankowości internetowej. Ponadto Stoen Operator planuje dalsze regularne analizy cyberbezpieczeństwa urządzeń i systemów, także pod względem potencjalnych ataków hakerskich. Nie ma zatem żadnych obaw o bezpieczeństwo danych.

- Bardzo nam zależy, żeby mieszkańcy Warszawy dobrze zrozumieli ogólną zasadę działania nowych liczników energii. Dzięki temu będą lepiej przygotowani na nowe możliwości, które już pojawiają się na rynku. Chodzi tu o dostęp do najbardziej do nich dopasowanych taryf czy wgląd w szczegółowe dane w podziale na porę dnia czy nawet godziny, które będzie możliwe wraz z uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Dlatego od dłuższego czasu przygotowujemy materiały edukacyjne, w których staramy się przekazać podstawowe informacje na temat tych inteligentnych mierników – mówi Jakub Tomczak, dyrektor Pionu Zarządzania Pomiarami Stoen Operator.

W energetyce faktycznie zachodzi wiele zmian i wymagają one coraz lepszego zrozumienia wielu procesów. W związku z tym firma na swojej stronie umieściła informacyjno-edukacyjną sekcję poświęconą licznikom zdalnego odczytu.

Obowiązek i informacja

Wymiana tradycyjnych liczników na nowoczesne wynika z prawa unijnego. Jest ona w pełni bezpłatna, a koszty pokrywa operator systemu dystrybucyjnego, czyli Stoen Operator. Do 4 lipca 2031 roku już wszyscy w całej Polsce będą korzystać z takich urządzeń.

Okres montażu został podzielony na kilka etapów, a te tzw. kamienie milowe warszawska firma prowadzi zgodnie z przyjętym przez siebie harmonogramem i realizuje przed terminem.

W przystępny i zrozumiały sposób wyjaśnia również swoim klientom zasady działania inteligentnych mierników. Tym razem Stoen Operator przygotował dynamiczną animację, która pokazuje najważniejsze tematy związane z licznikami. Utrzymana w cyfrowej stylistyce, podkreśla dążenia firmy do osiągania coraz wyższego stopnia unowocześnienia systemów i rozwiązań, które Stoen Operator oferuje swoim klientom i z których sam korzysta.

- Wiemy, że dobrze jest prezentować treści w różny sposób – podkreśla Jakub Tomczak. Poza tekstami i treściami na stronie internetowej sięgnęliśmy również po skondensowaną formę infografiki. Dla bardziej wtajemniczonych w tematy energetyczne mamy również ulotkę z większą ilością informacji. Ale w ramach naszej kampanii stosujemy również formaty dynamiczne czy współpracujemy z influencerami. W taki sposób poprzez platformy społecznościowe, media tradycyjne czy internet możemy docierać do bardzo szerokiego grona odbiorców.

Foto: Mat. Parnera

Energetyka coraz bardziej ekologiczna

Pozornie może się wydawać, że nowoczesne liczniki niewiele mają wspólnego z ochroną środowiska. To jednak mylne podejście. Wykorzystanie w tym sektorze nowoczesnych technologii wspiera rozwój stabilnej i efektywnie działającej sieci energetycznej. A taka infrastruktura pozwala podłączać coraz więcej zielonych źródeł energii i umożliwia ładowanie e-samochodów.

Co więcej, LZO pośrednio przyczyniają się także do obniżenia poziomu emisji CO2. Te nowoczesne urządzenia pozwalają lepiej kontrolować zużycie prądu, a także zmniejszyć koszty środowiskowe związane z serwisowaniem czy okresowymi odczytami u każdego użytkownika. Ogranicza to ilość przejechanych kilometrów przez pracowników Stoen Operator a tym samym przyczynia się do ochrony środowiska oraz powietrza w stolicy.

Potwierdzeniem prośrodowiskowych korzyści wymiany liczników może być fakt, że cały program jest współfinansowany z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU-ETS (Funduszu Modernizacyjnego).

