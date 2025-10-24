Współczesne, zaawansowane technologicznie liczniki energii elektrycznej automatycznie przekazują odczytywane dane do operatora sieci. Dzięki temu możliwe będzie wystawianie faktury bez potrzeby wizyt inkasentów, na kwotę, która dokładnie odpowiada energii pobranej i oddanej do sieci. Jest to jednakże uzależnione również od sposobu rozliczenia określonego w umowie ze sprzedawcą. Cały proces pozyskiwania i przechowywania danych jest właściwie zabezpieczony pod względem cyberbezpieczeństwa.
Jak podkreśla Stoen Operator, odpowiedzialny za montaż liczników zdalnego odczytu (LZO) w stolicy, bezpieczeństwo w procesie realizacji projektu jest kluczowe. Urządzenia, które pojawiają się w naszych domach spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa cyfrowego. Już na etapie przetargów Stoen Operator bada w laboratorium próbki urządzeń, które są oferowane przez potencjalnych dostawców. Specjaliści sprawdzają je pod kątem funkcjonalnym, metrologii i cyberbezpieczeństwa.
Co istotne, inteligentne liczniki nie przesyłają informacji o tym, jakie urządzenia w danym mieszkaniu, czy domu są w określonej chwili użytkowane. Bardzo ważne jest to, że dane, które zbierają, są zabezpieczone przed dostępem osób innych niż mieszkańcy i pracownicy firmy. Komunikacja, która odbywa się pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury inteligentnego opomiarowania jest szyfrowana. Stosuje się tu takie same technologie jak np. w bankowości internetowej. Ponadto Stoen Operator planuje dalsze regularne analizy cyberbezpieczeństwa urządzeń i systemów, także pod względem potencjalnych ataków hakerskich. Nie ma zatem żadnych obaw o bezpieczeństwo danych.
- Bardzo nam zależy, żeby mieszkańcy Warszawy dobrze zrozumieli ogólną zasadę działania nowych liczników energii. Dzięki temu będą lepiej przygotowani na nowe możliwości, które już pojawiają się na rynku. Chodzi tu o dostęp do najbardziej do nich dopasowanych taryf czy wgląd w szczegółowe dane w podziale na porę dnia czy nawet godziny, które będzie możliwe wraz z uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Dlatego od dłuższego czasu przygotowujemy materiały edukacyjne, w których staramy się przekazać podstawowe informacje na temat tych inteligentnych mierników – mówi Jakub Tomczak, dyrektor Pionu Zarządzania Pomiarami Stoen Operator.
W energetyce faktycznie zachodzi wiele zmian i wymagają one coraz lepszego zrozumienia wielu procesów. W związku z tym firma na swojej stronie umieściła informacyjno-edukacyjną sekcję poświęconą licznikom zdalnego odczytu.
Obowiązek i informacja
Wymiana tradycyjnych liczników na nowoczesne wynika z prawa unijnego. Jest ona w pełni bezpłatna, a koszty pokrywa operator systemu dystrybucyjnego, czyli Stoen Operator. Do 4 lipca 2031 roku już wszyscy w całej Polsce będą korzystać z takich urządzeń.
Okres montażu został podzielony na kilka etapów, a te tzw. kamienie milowe warszawska firma prowadzi zgodnie z przyjętym przez siebie harmonogramem i realizuje przed terminem.
W przystępny i zrozumiały sposób wyjaśnia również swoim klientom zasady działania inteligentnych mierników. Tym razem Stoen Operator przygotował dynamiczną animację, która pokazuje najważniejsze tematy związane z licznikami. Utrzymana w cyfrowej stylistyce, podkreśla dążenia firmy do osiągania coraz wyższego stopnia unowocześnienia systemów i rozwiązań, które Stoen Operator oferuje swoim klientom i z których sam korzysta.
- Wiemy, że dobrze jest prezentować treści w różny sposób – podkreśla Jakub Tomczak. Poza tekstami i treściami na stronie internetowej sięgnęliśmy również po skondensowaną formę infografiki. Dla bardziej wtajemniczonych w tematy energetyczne mamy również ulotkę z większą ilością informacji. Ale w ramach naszej kampanii stosujemy również formaty dynamiczne czy współpracujemy z influencerami. W taki sposób poprzez platformy społecznościowe, media tradycyjne czy internet możemy docierać do bardzo szerokiego grona odbiorców.
Energetyka coraz bardziej ekologiczna
Pozornie może się wydawać, że nowoczesne liczniki niewiele mają wspólnego z ochroną środowiska. To jednak mylne podejście. Wykorzystanie w tym sektorze nowoczesnych technologii wspiera rozwój stabilnej i efektywnie działającej sieci energetycznej. A taka infrastruktura pozwala podłączać coraz więcej zielonych źródeł energii i umożliwia ładowanie e-samochodów.
Co więcej, LZO pośrednio przyczyniają się także do obniżenia poziomu emisji CO2. Te nowoczesne urządzenia pozwalają lepiej kontrolować zużycie prądu, a także zmniejszyć koszty środowiskowe związane z serwisowaniem czy okresowymi odczytami u każdego użytkownika. Ogranicza to ilość przejechanych kilometrów przez pracowników Stoen Operator a tym samym przyczynia się do ochrony środowiska oraz powietrza w stolicy.
Potwierdzeniem prośrodowiskowych korzyści wymiany liczników może być fakt, że cały program jest współfinansowany z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU-ETS (Funduszu Modernizacyjnego).
Materiał Promocyjny