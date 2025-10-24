Tylko szczupli przejadą. Budowa tunelu pod Dworcem Zachodnim

Organizacja ruchu w Alejach Jerozolimskich nad stropem budowanego tunelu znó ulegnie zmianie. Na zdjęciu: sytuacja drogowa z czerwca 2025 roku
Budowa tunelu tramwajowego pod kluczową arterią komunikacyjną stolicy wkracza w fazę prac w osi i w pobliżu jezdni, co wymusza wprowadzenie zawężenia pasów ruchu.
Mimo utrudnień, wykonawca zapewnia zachowanie przejezdności i utrzymanie ciągłości ruchu. Przy Dworcu Zachodnim w obu kierunkach drogowcy utrzymali dwa pasy ruchu ogólnodostępne oraz buspas.
Co istotne, z buspasa będą mogły korzystać również pojazdy uprzywilejowane (karetki, policja, straż miejska), a także motocykle i pojazdy MTON (Miejskie Taksa Osobowe na Trasie).
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zakazu wjazdu w Aleje Jerozolimskie od strony alei Prymasa Tysiąclecia dla wszystkich pojazdów, których szerokość przekracza 2 metry. Ograniczenie to ma ułatwić i usprawnić prowadzenie skomplikowanych prac budowlanych.
Wyjątki od zakazu: Zakaz ten nie będzie dotyczył pojazdów komunikacji miejskiej (autobusów) oraz pojazdów zaangażowanych w budowę tunelu.
Władze miasta apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie Dworca Zachodniego, stosowanie się do nowego oznakowania oraz, w miarę możliwości, wybieranie alternatywnych tras przejazdu. Nowy etap prac jest kluczowy dla finalizacji jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Warszawie, która ma usprawnić połączenie Ochoty i Woli z centrum miasta.