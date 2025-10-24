10.4°C
995.8 hPa
Życie Warszawy

Tylko szczupli przejadą. Budowa tunelu pod Dworcem Zachodnim

Publikacja: 24.10.2025 08:30

Organizacja ruchu w Alejach Jerozolimskich nad stropem budowanego tunelu znó ulegnie zmianie. Na zdj

Organizacja ruchu w Alejach Jerozolimskich nad stropem budowanego tunelu znó ulegnie zmianie. Na zdjęciu: sytuacja drogowa z czerwca 2025 roku

Foto: UM Warszawa

M.B.
W związku z kolejnym etapem budowy tunelu pod Alejami Jerozolimskimi w rejonie Dworca Zachodniego, kierowcy muszą przygotować się na istotne zmiany. Od soboty, 24 października, w stronę centrum obowiązywać będzie ograniczenie szerokości pojazdów do 2 metrów.

Budowa tunelu tramwajowego pod kluczową arterią komunikacyjną stolicy wkracza w fazę prac w osi i w pobliżu jezdni, co wymusza wprowadzenie zawężenia pasów ruchu.

Zwężenie pasów i priorytet dla komunikacji miejskiej

Mimo utrudnień, wykonawca zapewnia zachowanie przejezdności i utrzymanie ciągłości ruchu. Przy Dworcu Zachodnim w obu kierunkach drogowcy utrzymali dwa pasy ruchu ogólnodostępne oraz buspas.

Co istotne, z buspasa będą mogły korzystać również pojazdy uprzywilejowane (karetki, policja, straż miejska), a także motocykle i pojazdy MTON (Miejskie Taksa Osobowe na Trasie).

Zakaz dla szerokich pojazdów w kierunku centrum

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zakazu wjazdu w Aleje Jerozolimskie od strony alei Prymasa Tysiąclecia dla wszystkich pojazdów, których szerokość przekracza 2 metry. Ograniczenie to ma ułatwić i usprawnić prowadzenie skomplikowanych prac budowlanych.

Reklama
Reklama

Wyjątki od zakazu: Zakaz ten nie będzie dotyczył pojazdów komunikacji miejskiej (autobusów) oraz pojazdów zaangażowanych w budowę tunelu.

Polecane
Tunel tramwajowy prowadzący pod Dworzec Zachodni od strony Ochoty powstaje pod Parkiem Pięciu Sióstr
przetarg
Trasa tramwaju do Dworca Zachodniego z Woli coraz bliżej

Władze miasta apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie Dworca Zachodniego, stosowanie się do nowego oznakowania oraz, w miarę możliwości, wybieranie alternatywnych tras przejazdu. Nowy etap prac jest kluczowy dla finalizacji jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Warszawie, która ma usprawnić połączenie Ochoty i Woli z centrum miasta.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Rondo powstało na wysokości osiedla „Zielone Zacisze” przy ul. św. Wincentego 110.
organizacja ruchu

Nowe rondo na ul. św. Wincentego. Pomoże autom z pobliskich parkingów?

Deptak rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską a kończy przy Miodowej.
przestrzeń miejska

Koniec deptaka na Krakowskim Przedmieściu

Prowadzone prace przy sieci wod-kan wymuszają zamknięcie przejazdu ulicą Posagu 7 Panien w weekend
przebudowa

Ulica Posag 7 Panien nieprzejezdna w weekend

Zimowy rozkład połączeń na polskich lotniskach oferuje dużo nowości
samolot

Z Okęcia do 131 miast. Rusza nowy sezon na lotniskach

Trzy ulice z nowym asfaltem. Cel to 40 km odnowionych dróg
przebudowa

Trzy ulice z nowym asfaltem. Cel to 40 km odnowionych dróg

W maju 2026 r. LOT otworzy bezpośrednie rejsy lotniczne do miasta Ałmaty w Kazachstanie
samolot

Nowy kierunek LOT z Warszawy. Bilety już w sprzedaży

Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna
remont

Ciąg dalszy utrudnień w Alei Krakowskiej

Hybrydowy autobus tureckiej marki Otokar na warszawskich ulicach
transport kołowy

Wybrano firmę do obsługi linii z nowoczesnym taborem

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama