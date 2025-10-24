Tylko szczupli przejadą. Budowa tunelu pod Dworcem Zachodnim

W związku z kolejnym etapem budowy tunelu pod Alejami Jerozolimskimi w rejonie Dworca Zachodniego, kierowcy muszą przygotować się na istotne zmiany. Od soboty, 24 października, w stronę centrum obowiązywać będzie ograniczenie szerokości pojazdów do 2 metrów.



Budowa tunelu tramwajowego pod kluczową arterią komunikacyjną stolicy wkracza w fazę prac w osi i w pobliżu jezdni, co wymusza wprowadzenie zawężenia pasów ruchu.

Zwężenie pasów i priorytet dla komunikacji miejskiej

Mimo utrudnień, wykonawca zapewnia zachowanie przejezdności i utrzymanie ciągłości ruchu. Przy Dworcu Zachodnim w obu kierunkach drogowcy utrzymali dwa pasy ruchu ogólnodostępne oraz buspas.

Co istotne, z buspasa będą mogły korzystać również pojazdy uprzywilejowane (karetki, policja, straż miejska), a także motocykle i pojazdy MTON (Miejskie Taksa Osobowe na Trasie).

Zakaz dla szerokich pojazdów w kierunku centrum

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zakazu wjazdu w Aleje Jerozolimskie od strony alei Prymasa Tysiąclecia dla wszystkich pojazdów, których szerokość przekracza 2 metry. Ograniczenie to ma ułatwić i usprawnić prowadzenie skomplikowanych prac budowlanych.