W najbliższą niedzielę, 26 października, w Arenie Ursynów przy ul. Pileckiego 122 odbędzie się piąta edycja ,,Strasznie fajnego pikniku”. W programie tej rodzinnej imprezy w halloweenowym klimacie znajdziemy m.in. warsztaty, konkursy oraz dyskotekę. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.



– Wszystkich mieszkańców Ursynowa, a zwłaszcza tych najmłodszych, zapraszam do udziału w tegorocznym „Strasznie Fajnym Pikniku”. To już piąta edycja imprezy. Oprócz znanych i lubianych atrakcji takich jak dmuchańce czy wycinanie lampionów z dyń tym razem czeka na Was dyskoteka, konkurs na najlepsze przebranie i wiele innych – mówi Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa. Podkreśla, że w tym roku na imprezę można będzie dojechać specjalnym, „strasznie fajnym autobusem”, który kursował będzie od stacji metra Imielin.

Reklama Reklama

Plakat do piątej edycji „Strasznie Fajnego Pikniku" w Arenie Ursynów Foto: Urząd Dzielnicy Ursynów

Piknik odbędzie się w godz. 11-17, początek dyskoteki przewidziano na godz. 15. „Podczas imprezy będzie można m.in. wykonać i zabrać ze sobą do domu lampiony z dyni, pacynki, łapacze snów, halloweenowe slime’y i inne. «Strasznie fajny piknik» ma na celu integrację rodzin, poprzez wspólny udział w warsztatach i konkurencjach sprawnościowych, przedstawienie ciekawych, kreatywnych i konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Jesienny piknik pod dachem to także okazja do beztroskiej zabawy dla najmłodszych, bez względu na warunki pogodowe” – informują organizatorzy.

W godzinach trwania pikniku na parkingu przy Arenie Ursynów mogą wystąpić utrudnienia związane z dostępnością miejsc parkingowych.