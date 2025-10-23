26 października w Arenie Ursynów odbędzie się rodzinny piknik w klimacie Halloween
– Wszystkich mieszkańców Ursynowa, a zwłaszcza tych najmłodszych, zapraszam do udziału w tegorocznym „Strasznie Fajnym Pikniku”. To już piąta edycja imprezy. Oprócz znanych i lubianych atrakcji takich jak dmuchańce czy wycinanie lampionów z dyń tym razem czeka na Was dyskoteka, konkurs na najlepsze przebranie i wiele innych – mówi Jakub Berent, zastępca burmistrza Ursynowa. Podkreśla, że w tym roku na imprezę można będzie dojechać specjalnym, „strasznie fajnym autobusem”, który kursował będzie od stacji metra Imielin.
Plakat do piątej edycji „Strasznie Fajnego Pikniku" w Arenie Ursynów
Piknik odbędzie się w godz. 11-17, początek dyskoteki przewidziano na godz. 15. „Podczas imprezy będzie można m.in. wykonać i zabrać ze sobą do domu lampiony z dyni, pacynki, łapacze snów, halloweenowe slime’y i inne. «Strasznie fajny piknik» ma na celu integrację rodzin, poprzez wspólny udział w warsztatach i konkurencjach sprawnościowych, przedstawienie ciekawych, kreatywnych i konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Jesienny piknik pod dachem to także okazja do beztroskiej zabawy dla najmłodszych, bez względu na warunki pogodowe” – informują organizatorzy.
W godzinach trwania pikniku na parkingu przy Arenie Ursynów mogą wystąpić utrudnienia związane z dostępnością miejsc parkingowych.