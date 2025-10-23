Chcesz opowiadać jak mistrzowie? Zapisz się na weekendowe zajęcia ze storytellingu

Już w najbliższy weekeend na Bielanach odbędą się dwudniowe warsztaty ze storytellingu. W ramach spotkań zaplanowano cztery zajęcia z kreatywnego opowiadania słowem i obrazem. W niedzielę obowiązuje wstęp wolny.



Kreatywne warsztaty na Bielanach odbywają się w ramach projektu „Bielańska Akademia Umiejętności”. W przypadku zajęć sobotnich wymagane są zapisy (liczba miejsc jest ograniczona).

Warsztaty storytellingu. Zajęcia w sobotę 25 października

Na sobotę 25 października przewidziano dwa zajęcia w ramach warsztatów storytellingu:

W godz. 11-15 odbędą się warsztaty „Tworzenie słowem” (zajęcia dla osób dorosłych). Zajęcia poprowadzi Michał Malinowski, dyrektor Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. W trakcie spotkania uczestnicy będą pracować m.in. nad tworzeniem elementów opowieści. Poznają różne ćwiczenia narracyjne i rozwiną umiejętność pracy nad głosem.

W godz. 15:30-19:30 odbędzie się warsztat narracji wizualnej "Narysuj mi historię". Podczas zajęć uczestnicy będą pracować m.in. nad zasadami tworzenia storyboardu. Dowiedzą się również jak za pomocą przekazu wizualnego budować wciągające historie. O wysoką jakość zajęć zadba ilustrator Jakub Babczyński, autor cyklu komiksów „Charlie Cudak” i wykładowca Polskiej Jagiellońskiej Akademii Technicznej (PJATK).

Obydwa spotkania odbędą się w MAL przy ul. Kasprowicza 14. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach mogą się na nie zapisać m.in. przez portal strefazajec.pl.