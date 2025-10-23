18.6°C
995.9 hPa
Życie Warszawy

Chcesz opowiadać jak mistrzowie? Zapisz się na weekendowe zajęcia ze storytellingu

Publikacja: 23.10.2025 13:30

25 i 26 października na Bielanach odbędą się warsztaty ze storytellingu

25 i 26 października na Bielanach odbędą się warsztaty ze storytellingu

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Już w najbliższy weekeend na Bielanach odbędą się dwudniowe warsztaty ze storytellingu. W ramach spotkań zaplanowano cztery zajęcia z kreatywnego opowiadania słowem i obrazem. W niedzielę obowiązuje wstęp wolny.

Kreatywne warsztaty na Bielanach odbywają się w ramach projektu „Bielańska Akademia Umiejętności”. W przypadku zajęć sobotnich wymagane są zapisy (liczba miejsc jest ograniczona).

Warsztaty storytellingu. Zajęcia w sobotę 25 października

Na sobotę 25 października przewidziano dwa zajęcia w ramach warsztatów storytellingu:

  • W godz. 11-15 odbędą się warsztaty „Tworzenie słowem” (zajęcia dla osób dorosłych). Zajęcia poprowadzi Michał Malinowski, dyrektor Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. W trakcie spotkania uczestnicy będą pracować m.in. nad tworzeniem elementów opowieści. Poznają różne ćwiczenia narracyjne i rozwiną umiejętność pracy nad głosem.
  • W godz. 15:30-19:30 odbędzie się warsztat narracji wizualnej "Narysuj mi historię". Podczas zajęć uczestnicy będą pracować m.in. nad zasadami tworzenia storyboardu. Dowiedzą się również jak za pomocą przekazu wizualnego budować wciągające historie. O wysoką jakość zajęć zadba ilustrator Jakub Babczyński, autor cyklu komiksów „Charlie Cudak” i wykładowca Polskiej Jagiellońskiej Akademii Technicznej (PJATK).

Obydwa spotkania odbędą się w MAL przy ul. Kasprowicza 14. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach mogą się na nie zapisać m.in. przez portal strefazajec.pl.

Reklama
Reklama

Ćwiczyć styl opowiadania i słuchania. Zajęcia w niedzielę 26 października

Zajęcia w ramach warsztatów storytellingu będą kontynuowane w niedzielę 26 października. Tego dnia spotkania odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Bielany (ul. Żeromskiego 29), w foyer Sali Posiedzeń Rady.

Na niedzielę zaplanowano:

  • Warsztat „Jak mówić o sobie dobrze” (wstęp wolny), który odbędzie się w godz. 10-14. Zajęcia poprowadzi dziennikarka Ola Więcka. Uczestnicy spotkania poznają m.in. zasady budowania marki osobistej. Nauczą się także zasad kreatywnego opowiadania o swojej pracy i pasjach.
  • Warsztaty „Wspólnota Opowieści” (wstęp wolny), które odbędą się w godz. 14:30-18:30. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o narracji, symbolach i emocjach. Warsztaty poprowadzi reżyserka teatralna i autorka dramatów – Joanna Grabowiecka.
Warsztaty storytellingowe

Warsztaty storytellingowe

Foto: https://bielany.um.warszawa.pl/

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

26 października w Arenie Ursynów odbędzie się rodzinny piknik w klimacie Halloween
niedziela

Ursynów zaprasza na „Strasznie fajny piknik”

Aktywna Warszawa zaprasza na spotkanie seniorów
sobota

Wyjątkowe „Słowiańskie Dziady” zapraszają. Bezpłatnie

Finanse na rozwój firmy. UrsynLab zaprasza na szkolenie
czwartek

Finanse na rozwój firmy. UrsynLab zaprasza na szkolenie

Od 22 do 26 października Cinemaforum w warszawskim Kinomuzeum
środa-niedziela

Najlepsze filmy krótkometrażowe z całego świata. 24. Cinemaforum

„Magiczny Botaniczny" już od 8 listopada w Ogrodzie Botanicznym UW
od 8 listopada

„Weź bąbelka na światełka!" Już wkrótce w Ogrodzie Botanicznym UW

Od 16 do 26 października Dom Spotkań z Historią zaprasza na Festiwal Bohaterek
od czwartku

„Kobietom się to po prostu należy". Już dziś rusza wyjątkowy festiwal

Biblioteka MDM
piątek

Noc Bibliotek pod hasłem „Do dzieła!”

Uczestnicy nocnego spaceru przejdą przez ciemny i spokojny ogród zoo, by następnie wejść do Willi Ża
piątek

Warszawskie zoo zaprasza na Noc Dziadów w Willi Żabińskich

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama