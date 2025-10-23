Chcesz opowiadać jak mistrzowie? Zapisz się na weekendowe zajęcia ze storytellingu

25 i 26 października na Bielanach odbędą się warsztaty ze storytellingu
Kreatywne warsztaty na Bielanach odbywają się w ramach projektu „Bielańska Akademia Umiejętności”. W przypadku zajęć sobotnich wymagane są zapisy (liczba miejsc jest ograniczona).
Na sobotę 25 października przewidziano dwa zajęcia w ramach warsztatów storytellingu:
Obydwa spotkania odbędą się w MAL przy ul. Kasprowicza 14. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach mogą się na nie zapisać m.in. przez portal strefazajec.pl.
Zajęcia w ramach warsztatów storytellingu będą kontynuowane w niedzielę 26 października. Tego dnia spotkania odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Bielany (ul. Żeromskiego 29), w foyer Sali Posiedzeń Rady.
Na niedzielę zaplanowano:
Warsztaty storytellingowe