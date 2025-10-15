Uczestnicy nocnego spaceru przejdą przez ciemny i spokojny ogród zoo, by następnie wejść do Willi Żabińskich
Warszawskie zoo zaprasza na Noc Dziadów w Willi Żabińskich, która odbędzie się w piątek, 31 października o godz. 20 w hipopotamiarni.
Wydarzenie inspirowane jest starosłowiańskim świętem Dziadów, które przypada w nocy z 31 października na 1 listopada. Według dawnych wierzeń, właśnie wtedy zaciera się granica między światem żywych a umarłych, a kontakt z duchami przodków staje się najłatwiejszy. Obchody miały przynieść zmarłym spokój, a żywym – pomyślność.
Uczestnicy nocnego spaceru przejdą przez ciemny i spokojny ogród zoo, by następnie wejść do Willi Żabińskich – domu pierwszego dyrektora warszawskiego ogrodu zoologicznego, doktora Jana Żabińskiego. To miejsce pełne historii i wspomnień o Antoninie i Janie Żabińskich, którzy pozostawili wyjątkowy testament moralny kolejnym pokoleniom. Mimo że minęło już ponad pół wieku od śmierci patronów zoo, ich obecność podczas nocnych odwiedzin jest dla gości niemal wyczuwalna.
Z uwagi na ograniczoną przestrzeń willi, w wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 25 osób. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 603 059 758.
Miejsce zbiórki to brama główna warszawskiego zoo przy ulicy Ratuszowej.