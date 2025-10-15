Noc Dziadów w Willi Żabińskich to niezwykła okazja, by przeżyć magiczny wieczór pełen historii, legend i wspomnień w scenerii warszawskiego zoo.



Warszawskie zoo zaprasza na Noc Dziadów w Willi Żabińskich, która odbędzie się w piątek, 31 października o godz. 20 w hipopotamiarni.

Willa Żabińskich nocą

Wydarzenie inspirowane jest starosłowiańskim świętem Dziadów, które przypada w nocy z 31 października na 1 listopada. Według dawnych wierzeń, właśnie wtedy zaciera się granica między światem żywych a umarłych, a kontakt z duchami przodków staje się najłatwiejszy. Obchody miały przynieść zmarłym spokój, a żywym – pomyślność.

Uczestnicy nocnego spaceru przejdą przez ciemny i spokojny ogród zoo, by następnie wejść do Willi Żabińskich – domu pierwszego dyrektora warszawskiego ogrodu zoologicznego, doktora Jana Żabińskiego. To miejsce pełne historii i wspomnień o Antoninie i Janie Żabińskich, którzy pozostawili wyjątkowy testament moralny kolejnym pokoleniom. Mimo że minęło już ponad pół wieku od śmierci patronów zoo, ich obecność podczas nocnych odwiedzin jest dla gości niemal wyczuwalna.

Zapisy na Noc Dziadów w Willi Żabińskich

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń willi, w wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 25 osób. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 603 059 758.