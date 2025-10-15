10°C
1023.5 hPa
Życie Warszawy

Warszawskie zoo zaprasza na Noc Dziadów w Willi Żabińskich

Publikacja: 15.10.2025 13:00

Uczestnicy nocnego spaceru przejdą przez ciemny i spokojny ogród zoo, by następnie wejść do Willi Ża

Uczestnicy nocnego spaceru przejdą przez ciemny i spokojny ogród zoo, by następnie wejść do Willi Żabińskich

Foto: Anna Karczewska/Warszawskie zoo

rbi
Noc Dziadów w Willi Żabińskich to niezwykła okazja, by przeżyć magiczny wieczór pełen historii, legend i wspomnień w scenerii warszawskiego zoo.

Warszawskie zoo zaprasza na Noc Dziadów w Willi Żabińskich, która odbędzie się w piątek, 31 października o godz. 20 w hipopotamiarni.

Willa Żabińskich nocą

Wydarzenie inspirowane jest starosłowiańskim świętem Dziadów, które przypada w nocy z 31 października na 1 listopada. Według dawnych wierzeń, właśnie wtedy zaciera się granica między światem żywych a umarłych, a kontakt z duchami przodków staje się najłatwiejszy. Obchody miały przynieść zmarłym spokój, a żywym – pomyślność.

Polecane
Szacuje się, że w naturze żyje obecnie około 130 lampartów amurskich, co czyni ten gatunek jednym z
zwierzę warszawskie
Auckley – nowa mieszkanka stołecznego zoo

Uczestnicy nocnego spaceru przejdą przez ciemny i spokojny ogród zoo, by następnie wejść do Willi Żabińskich – domu pierwszego dyrektora warszawskiego ogrodu zoologicznego, doktora Jana Żabińskiego. To miejsce pełne historii i wspomnień o Antoninie i Janie Żabińskich, którzy pozostawili wyjątkowy testament moralny kolejnym pokoleniom. Mimo że minęło już ponad pół wieku od śmierci patronów zoo, ich obecność podczas nocnych odwiedzin jest dla gości niemal wyczuwalna.

Zapisy na Noc Dziadów w Willi Żabińskich

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń willi, w wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 25 osób. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 603 059 758.

Reklama
Reklama

Miejsce zbiórki to brama główna warszawskiego zoo przy ulicy Ratuszowej.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Królewski Ogród Światła w Wilanowie, poprzednie edycje
sobota-niedziela

Królewski Festiwal Światła startuje w Wilanowie

Tydzień Seniora na Ursynowie / zdjęcie ilustracyjne
poniedziałek-sobota

Wycieczki, koncerty i spotkanie z aktorką z „M jak miłość”. Dla seniorów

U prawie 90 wystawców 14. Nocy w Instytucie Lotnictwa można będzie m.in. zobaczyć symulatory lotów,
piątek

14. Noc w Instytucie Lotnictwa. Gość specjalny – polski astronauta

Każda edycja akcji gromadzi setki warszawiaków: rodzin, przyjaciół i spacerowiczów, którzy chcą pozn
niedziela

Finał akcji „Adoptuj warszawiaka”

W niedzielę 12 października ulice Wawra wypełnią się uczestnikami 7. Biegu z Radością, łączącego spo
„Życie Warszawy” poleca

Aktywny weekend w Warszawie? To możliwe mimo kiepskiej pogody

W niedzielę 12 października kolejna Falenicka Giełda Staroci
niedziela

W Falenicy znów do kupienia „niepowtarzalne starocie”

Festiwal Koreański już w ten weekend w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
sobota-niedziela

W PKiN będzie można spróbować „michy szczęścia”

Kapliczki to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów praskiego pejzażu
spacer

Warszawa poza utartym szlakiem

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama