Życie Warszawy

Auckley – nowa mieszkanka stołecznego zoo. Na razie nie myśli o „zamążpójściu”

Publikacja: 10.10.2025 16:30

Szacuje się, że w naturze żyje obecnie około 130 lampartów amurskich, co czyni ten gatunek jednym z

Szacuje się, że w naturze żyje obecnie około 130 lampartów amurskich, co czyni ten gatunek jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem ssaków drapieżnych na świecie.

Foto: Marta Tomczyk/Warszawskie zoo

Do stołecznego ogrodu zoologicznego przyjechała nowa mieszkanka. To samica lamparta amurskiego o imieniu Auckley, która przyjechała z Wielkiej Brytanii

Od kilku dni Auckley wychodzi na jeden z wybiegów i początkowo była tym wydarzeniem mocno przejęta. Obecnie coraz lepiej się aklimatyzuje.

Lamparcica nie pozna jeszcze kolegi

Lamparcica przyjechała do Polski z Yorkshire Wildlife Park w Wielkiej Brytanii. Po przybyciu spędzała czas w pomieszczeniach wewnętrznych, aby spokojnie dojść do siebie po długiej podróży i oswoić się z nowym otoczeniem oraz opiekunami.

Istnieje szansa, że w przyszłości Auckley dołączy do Zivona – samca, który przyjechał do warszawskiego zoo w 2023 roku. Zgodnie z zaleceniem koordynatora gatunku, stołeczny ogród uzyskał zgodę na przyjazd samicy oraz – w dalszej perspektywie – rozmnażanie lampartów amurskich.

Na razie jednak nie zostanie jeszcze przedstawiona Zivonowi. Lamparcica niedawno skończyła 2 lata, więc potrzebuje jeszcze trochę czasu na rozwój, zanim będzie miała możliwość poznania się z samcem.

Tylko 130 lampartów amurskich na całym świecie

Szacuje się, że w naturze żyje obecnie około 130 lampartów amurskich, co czyni ten gatunek jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem ssaków drapieżnych na świecie.

Lampart amurski jest podgatunkiem lamparta plamistego. Występuje na Dalekim Wschodzie – w azjatyckiej części Rosji oraz północno-wschodnich Chinach. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych IUCN posiada status krytycznie zagrożonego wyginięciem. Warszawskie zoo jest jedynym w Polsce, które utrzymuje lamparty amurskie.

