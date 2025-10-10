Auckley – nowa mieszkanka stołecznego zoo. Na razie nie myśli o „zamążpójściu”

Szacuje się, że w naturze żyje obecnie około 130 lampartów amurskich, co czyni ten gatunek jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem ssaków drapieżnych na świecie.
Od kilku dni Auckley wychodzi na jeden z wybiegów i początkowo była tym wydarzeniem mocno przejęta. Obecnie coraz lepiej się aklimatyzuje.
Lamparcica przyjechała do Polski z Yorkshire Wildlife Park w Wielkiej Brytanii. Po przybyciu spędzała czas w pomieszczeniach wewnętrznych, aby spokojnie dojść do siebie po długiej podróży i oswoić się z nowym otoczeniem oraz opiekunami.
Istnieje szansa, że w przyszłości Auckley dołączy do Zivona – samca, który przyjechał do warszawskiego zoo w 2023 roku. Zgodnie z zaleceniem koordynatora gatunku, stołeczny ogród uzyskał zgodę na przyjazd samicy oraz – w dalszej perspektywie – rozmnażanie lampartów amurskich.
Na razie jednak nie zostanie jeszcze przedstawiona Zivonowi. Lamparcica niedawno skończyła 2 lata, więc potrzebuje jeszcze trochę czasu na rozwój, zanim będzie miała możliwość poznania się z samcem.
Lampart amurski jest podgatunkiem lamparta plamistego. Występuje na Dalekim Wschodzie – w azjatyckiej części Rosji oraz północno-wschodnich Chinach. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych IUCN posiada status krytycznie zagrożonego wyginięciem. Warszawskie zoo jest jedynym w Polsce, które utrzymuje lamparty amurskie.