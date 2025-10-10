Auckley – nowa mieszkanka stołecznego zoo. Na razie nie myśli o „zamążpójściu”

Do stołecznego ogrodu zoologicznego przyjechała nowa mieszkanka. To samica lamparta amurskiego o imieniu Auckley, która przyjechała z Wielkiej Brytanii



Od kilku dni Auckley wychodzi na jeden z wybiegów i początkowo była tym wydarzeniem mocno przejęta. Obecnie coraz lepiej się aklimatyzuje.



Lamparcica nie pozna jeszcze kolegi

Lamparcica przyjechała do Polski z Yorkshire Wildlife Park w Wielkiej Brytanii. Po przybyciu spędzała czas w pomieszczeniach wewnętrznych, aby spokojnie dojść do siebie po długiej podróży i oswoić się z nowym otoczeniem oraz opiekunami.

Istnieje szansa, że w przyszłości Auckley dołączy do Zivona – samca, który przyjechał do warszawskiego zoo w 2023 roku. Zgodnie z zaleceniem koordynatora gatunku, stołeczny ogród uzyskał zgodę na przyjazd samicy oraz – w dalszej perspektywie – rozmnażanie lampartów amurskich.

Na razie jednak nie zostanie jeszcze przedstawiona Zivonowi. Lamparcica niedawno skończyła 2 lata, więc potrzebuje jeszcze trochę czasu na rozwój, zanim będzie miała możliwość poznania się z samcem.