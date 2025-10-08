Zbiórka piłek dla dzikich kotów z zoo

Od 8 do 31 października wszyscy miłośnicy zwierząt mogą wziąć udział w zbiórce piłek dla mieszkańców stołecznego zoo.



Mieszkające w zoo lwy, lamparty amurskie, irbisy śnieżne, gepardy i serwale zapraszają do wsparcia ich codziennej aktywności. Piłki stanowią kluczowy element wzbogacania życia zwierząt poprzez stymulację ruchową i umysłową.

Piłki dla dzikich kotów w zoo

Dla tych dzikich kotów zabawa piłką to nie tylko rozrywka, ale również sposób na rozwijanie instynktów łowieckich oraz utrzymanie kondycji fizycznej. Piłki pomagają im naśladować w naturalnym środowisku polowania i tropienia zdobyczy, pozwalając ćwiczyć refleks, koordynację oraz siłę mięśni.

Warszawskie zoo zbiera piłki do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz piłkę ręczną. Organizatorzy proszą, aby przyniesione zabawki były czyste, solidne i w dobrym stanie – dzikie koty mają mocne pazury i potrzebują trwałych zabawek, które wytrzymają ich energiczne zabawy, przynajmniej przez jakiś czas, zanim ulegną zupełnej destrukcji.

Gdzie zostawiać piłki dla dzikich kotów?

Piłki można zostawiać codziennie w godz. 7-19 przy wejściach od ulicy Ratuszowej oraz od Mostu Gdańskiego.