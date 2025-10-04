Zoo dziękuje za żołędzie i orzechy włoskie, wciąż czeka na orzechy laskowe

Sukces zbiórki żołędzi i orzechów włoskich dla warszawskiego zoo. Dzięki zaangażowaniu darczyńców udało się zebrać już wystarczającą ilość tych smakołyków. Akcja jednak trwa nadal, ponieważ magazyny świecą pustkami, jeśli chodzi o orzechy laskowe.



Warszawskie zoo z radością informuje, że tegoroczna zbiórka żołędzi oraz orzechów włoskich spotkała się z fenomenalnym odzewem. Ogromne zaangażowanie mieszkańców i darczyńców sprawiło, że udało się zabezpieczyć wystarczającą ilość tych darów, które będą stanowić ważny element diety zwierząt. Pracownicy ogrodu zoologicznego składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy już włączyli się w akcję.

Reklama Reklama

Potrzebne orzechy laskowe: Każdy kilogram na wagę złota

Chociaż zbiórka żołędzi i orzechów włoskich zakończyła się sukcesem, braki wciąż dotyczą orzechów laskowych. Niestety, dotychczasowa ilość jest znacznie niższa od zakładanej, a zapasy są kluczowe dla prawidłowego żywienia wielu mieszkańców ogrodu. Zoo pilnie prosi o dalsze wsparcie, podkreślając, że każdy dostarczony kilogram orzechów laskowych jest niezwykle cenny i stanowi realną pomoc.

Jak i gdzie dostarczać dary dla zwierząt?

Aby włączyć się do akcji, wystarczy dostarczyć orzechy laskowe do specjalnie przygotowanych punktów. Dary można składać codziennie w godz. 7-19.

Punkty przyjęć znajdują się przy wejściach do ZOO: