Życie Warszawy

Zoo dziękuje za żołędzie i orzechy włoskie, wciąż czeka na orzechy laskowe

Publikacja: 04.10.2025 11:20

Bogata w składniki odżywcze dieta w okresie jesienno-zimowym to podstawa dobrej kondycji podopieczny

Bogata w składniki odżywcze dieta w okresie jesienno-zimowym to podstawa dobrej kondycji podopiecznych stołecznego ogrodu

Foto: mat. pras.

M.B.
Sukces zbiórki żołędzi i orzechów włoskich dla warszawskiego zoo. Dzięki zaangażowaniu darczyńców udało się zebrać już wystarczającą ilość tych smakołyków. Akcja jednak trwa nadal, ponieważ magazyny świecą pustkami, jeśli chodzi o orzechy laskowe.

Warszawskie zoo z radością informuje, że tegoroczna zbiórka żołędzi oraz orzechów włoskich spotkała się z fenomenalnym odzewem. Ogromne zaangażowanie mieszkańców i darczyńców sprawiło, że udało się zabezpieczyć wystarczającą ilość tych darów, które będą stanowić ważny element diety zwierząt. Pracownicy ogrodu zoologicznego składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy już włączyli się w akcję.

Potrzebne orzechy laskowe: Każdy kilogram na wagę złota

Chociaż zbiórka żołędzi i orzechów włoskich zakończyła się sukcesem, braki wciąż dotyczą orzechów laskowych. Niestety, dotychczasowa ilość jest znacznie niższa od zakładanej, a zapasy są kluczowe dla prawidłowego żywienia wielu mieszkańców ogrodu. Zoo pilnie prosi o dalsze wsparcie, podkreślając, że każdy dostarczony kilogram orzechów laskowych jest niezwykle cenny i stanowi realną pomoc.

Jak i gdzie dostarczać dary dla zwierząt?

Aby włączyć się do akcji, wystarczy dostarczyć orzechy laskowe do specjalnie przygotowanych punktów. Dary można składać codziennie w godz. 7-19.

Punkty przyjęć znajdują się przy wejściach do ZOO:

  • przy ulicy Ratuszowej,
  • przy Moście Gdańskim.
Ważne wymogi sanitarne dla bezpieczeństwa zwierząt

Pracownicy zoo przypominają o podstawowych zasadach dotyczących jakości przekazywanych darów. Aby orzechy były bezpieczne i zdrowe dla zwierząt, muszą spełniać trzy kluczowe kryteria:

  1. Zdrowe: Bez śladów pleśni, zgnilizny czy uszkodzeń.
  2. Suche: Bez wilgoci, która mogłaby sprzyjać rozwojowi pleśni.
  3. Czyste: Oczyszczone z ziemi i innych zanieczyszczeń.

Pomóż nakarmić mieszkańców warszawskiego zoo

Warszawski ogród zoologiczny zaprasza do kontynuowania zbiórki orzechów laskowych. Pomoc jest nieoceniona i ma bezpośredni wpływ na dobrostan i zdrowie podopiecznych zoo. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

