Tańsze bilety do zoo. Rusza sezon jesienno-zimowy

W związku z nadejściem sezonu jezienno-zimowego ceny biletów w stołecznym ogrodzie zoologicznym tradycyjnie spadły
Odwiedzanie stołecznego ogrodu zoologicznego jest teraz tańsze. Sprawdź, ile zapłacisz za bilety normalne, ulgowe oraz rodzinne, i do kiedy obowiązują nowe stawki.
Wraz z nadejściem jesienno-zimowego sezonu w stołecznym ZOO nastąpiły zmiany, które ucieszą portfele odwiedzających. Ceny biletów spadły, umożliwiając tańsze zwiedzanie i podziwianie zwierząt w nowej, jesiennej scenerii. Nowy cennik obowiązuje od 1 października.
Zoo Warszawa przedstawiło szczegółowe stawki, z uwzględnieniem ulg dla mieszkańców Warszawy:
Osobne zniżki dotyczą biletów rodzinnych (minimum 3 osoby – maksymalnie 2 dorosłych + dzieci do lat 16):
W październiku ogród zoologiczny zaprasza odwiedzających codziennie, 7 dni w tygodniu, w godz. 9-17. Należy pamiętać, że kasy oraz Punkt Obsługi Klienta zamykane są godzinę wcześniej, czyli o godz. 16.
To idealny moment, by skorzystać z niższych cen i zobaczyć zwierzaki w jesiennej atmosferze!