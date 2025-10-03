1.7°C
Tańsze bilety do zoo. Rusza sezon jesienno-zimowy

Publikacja: 03.10.2025 09:00

W związku z nadejściem sezonu jezienno-zimowego ceny biletów w stołecznym ogrodzie zoologicznym trad

W związku z nadejściem sezonu jezienno-zimowego ceny biletów w stołecznym ogrodzie zoologicznym tradycyjnie spadły

Foto: mat. pras.

M.B.
Od 1 października stołeczne zoo wprowadziło jesienno-zimowy cennik, obniżając tym samym ceny biletów. To doskonała wiadomość dla wszystkich miłośników zwierząt i jesiennych spacerów wśród nich.

Odwiedzanie stołecznego ogrodu zoologicznego jest teraz tańsze. Sprawdź, ile zapłacisz za bilety normalne, ulgowe oraz rodzinne, i do kiedy obowiązują nowe stawki.

Jesienne cięcie cen w warszawskim zoo

Wraz z nadejściem jesienno-zimowego sezonu w stołecznym ZOO nastąpiły zmiany, które ucieszą portfele odwiedzających. Ceny biletów spadły, umożliwiając tańsze zwiedzanie i podziwianie zwierząt w nowej, jesiennej scenerii. Nowy cennik obowiązuje od 1 października.

Nowe ceny biletów – ile za wejście do zoo?

Zoo Warszawa przedstawiło szczegółowe stawki, z uwzględnieniem ulg dla mieszkańców Warszawy:

  • Bilet normalny: 25 zł.
  • Bilet normalny z Kartą Warszawiaka: 20 zł.
  • Bilet ulgowy: 20 zł (dla dzieci od 3 lat, uczniów, studentów do 26 lat, emerytów i rencistów do 75. roku życia z ważną legitymacją).
  • Bilet ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka: 15 zł.

Taniej również dla rodzin: Zniżki na bilety rodzinne

Osobne zniżki dotyczą biletów rodzinnych (minimum 3 osoby – maksymalnie 2 dorosłych + dzieci do lat 16):

  • Bilet rodzinny: 20 zł za osobę.
  • Bilet rodzinny z Kartą Warszawiaka i Kartą Młodego Warszawiaka: 15 zł za osobę.

Godziny otwarcia ogrodu zoologicznego w październiku

W październiku ogród zoologiczny zaprasza odwiedzających codziennie, 7 dni w tygodniu, w godz. 9-17. Należy pamiętać, że kasy oraz Punkt Obsługi Klienta zamykane są godzinę wcześniej, czyli o godz. 16.

To idealny moment, by skorzystać z niższych cen i zobaczyć zwierzaki w jesiennej atmosferze!

