Tańsze bilety do zoo. Rusza sezon jesienno-zimowy

Od 1 października stołeczne zoo wprowadziło jesienno-zimowy cennik, obniżając tym samym ceny biletów. To doskonała wiadomość dla wszystkich miłośników zwierząt i jesiennych spacerów wśród nich.



Odwiedzanie stołecznego ogrodu zoologicznego jest teraz tańsze. Sprawdź, ile zapłacisz za bilety normalne, ulgowe oraz rodzinne, i do kiedy obowiązują nowe stawki.

Jesienne cięcie cen w warszawskim zoo

Wraz z nadejściem jesienno-zimowego sezonu w stołecznym ZOO nastąpiły zmiany, które ucieszą portfele odwiedzających. Ceny biletów spadły, umożliwiając tańsze zwiedzanie i podziwianie zwierząt w nowej, jesiennej scenerii. Nowy cennik obowiązuje od 1 października.

Nowe ceny biletów – ile za wejście do zoo?

Zoo Warszawa przedstawiło szczegółowe stawki, z uwzględnieniem ulg dla mieszkańców Warszawy:

Bilet normalny: 25 zł.

Bilet normalny z Kartą Warszawiaka: 20 zł.

Bilet ulgowy: 20 zł (dla dzieci od 3 lat, uczniów, studentów do 26 lat, emerytów i rencistów do 75. roku życia z ważną legitymacją).

Bilet ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka: 15 zł.

Taniej również dla rodzin: Zniżki na bilety rodzinne

Osobne zniżki dotyczą biletów rodzinnych (minimum 3 osoby – maksymalnie 2 dorosłych + dzieci do lat 16):