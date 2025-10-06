Trzy małe sajmiri w zoo. Stołeczne stado liczy teraz 14 małpek

Rodzina sajmiri wiewiórczych powiększyła się o trzy maluchy – urodzone kolejno 6 lipca, 25 lipca i 4 września. Na razie ich płeć pozostaje tajemnicą.



Jedną z mam została samiczka o oryginalnym imieniu Złodziejka. Skąd taki przydomek? Ponieważ chętnie podkrada młode innym samicom. Obecnie grupa sajmiri w stołecznym zoo liczy 14 osobników, a przewodzi im jedyny dorosły samiec w stadzie.

Reklama Reklama

Jak żyją sajmiri wiewiórcze?

Zwierzęta te w naturze zamieszkują część wilgotnych lasów Ameryki Południowej. Prowadzą nadrzewny tryb życia, a na ziemię schodzą rzadko: najczęściej po to, by napić się wody.

Sajmiri wiewiórcze wyróżniają się sporą zręcznością i potrafią wykonywać bardzo długie skoki. To głośne i towarzyskie małpki, żyjące w dużych stadach. Są też bardzo ciekawskie i mają radosne usposobienie, co czyni je jednymi z bardziej lubianych mieszkańców ogrodu zoologicznego.

Sajmiri to inteligentne, wszystkożerne małpy z Ameryki Południowej. Są jednymi z najbardziej inteligentnych naczelnych, posiadającymi największy mózg w stosunku do masy ciała spośród wszystkich naczelnych. Żyją w dużych grupach, często wspólnie z kapucynkami.