Nadchodzi chłodny weekend w stolicy. Będzie padał śnieg
To będzie pierwszy tej jesieni tak chłodny weekend w stolicy. Zgodnie z najnowszą prognozą IMGW, temperatura w dzień w sobotę wyniesie nieco powyżej zera stopni, ale odczuwalnie będzie dużo chłodniej. W nocy oraz w niedzielę w ciągu dnia lekko przymrozi.
Od piątkowego popołudnia temperatura będzie systematycznie spadać. Późnym wieczorem termometry pokażą w Warszawie około zera stopni. Temperatura odczuwalna wyniesie jednak -3 stopnie. Przez całe popołudnie i wieczór będzie pochmurnie, ale nie powinno padać.
Najzimniej zrobi się ranem – temperatura wyniesie wtedy -2 stopnie, przy czym odczuwalna sięgnie nawet -5 stopni. Wiatr będzie umiarkowany.
W sobotę w ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do ok. 0,5 stopnia Celsjusza, towarzyszyć nam jednak będzie odczucie chłodu do -3 stopni. Cały dzień będzie bardzo pochmurny, ale w samej stolicy nie są prognozowane opady. Synoptycy nie przewidują również silnego wiatru.
Noc z soboty na niedzielę będzie mroźna. Minimalna temperatura wyniesie poniżej -2 stopni Celsjusza.
W niedzielę zrobi się jeszcze chłodniej. Termometry pokażą maksymalnie -1,3 stopnia Celsjusza, rano i wieczorem będą minimalnie -2 stopnie. Odczuwalna temperatura w ciągu dnia wyniesie około -5 stopni. Od rana będzie pochmurnie, a już przed południem spodziewane są opady śniegu. Według przewidywań synoptyków najmocniej sypnie śniegiem między godziną 16 a 18. Wiatr będzie umiarkowany.
W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura spadnie do około -3 stopni Celsjusza, nadal będzie padał śnieg. Słabe opady śniegu mogą utrzymywać się również w poniedziałek.