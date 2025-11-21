Nadchodzący weekend będzie wyjątkowo chłodny. Mieszkańców stolicy czeka namiastka zimy. Temperatura w Warszawie spadnie poniżej zera, pojawią się także opady śniegu.



To będzie pierwszy tej jesieni tak chłodny weekend w stolicy. Zgodnie z najnowszą prognozą IMGW, temperatura w dzień w sobotę wyniesie nieco powyżej zera stopni, ale odczuwalnie będzie dużo chłodniej. W nocy oraz w niedzielę w ciągu dnia lekko przymrozi.

Reklama Reklama

Prognoza na piątkowy wieczór. Będzie zimo i pochmurnie

Od piątkowego popołudnia temperatura będzie systematycznie spadać. Późnym wieczorem termometry pokażą w Warszawie około zera stopni. Temperatura odczuwalna wyniesie jednak -3 stopnie. Przez całe popołudnie i wieczór będzie pochmurnie, ale nie powinno padać.

Najzimniej zrobi się ranem – temperatura wyniesie wtedy -2 stopnie, przy czym odczuwalna sięgnie nawet -5 stopni. Wiatr będzie umiarkowany.

Jaka pogoda czeka nas w sobotę? Nie widać poprawy

W sobotę w ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do ok. 0,5 stopnia Celsjusza, towarzyszyć nam jednak będzie odczucie chłodu do -3 stopni. Cały dzień będzie bardzo pochmurny, ale w samej stolicy nie są prognozowane opady. Synoptycy nie przewidują również silnego wiatru.