Życie Warszawy

To będzie pierwszy taki weekend w Warszawie. Kiedy w stolicy spadnie śnieg?

Publikacja: 21.11.2025 14:30

Nadchodzi chłodny weekend w stolicy. Będzie padał śnieg

Nadchodzi chłodny weekend w stolicy. Będzie padał śnieg

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Nadchodzący weekend będzie wyjątkowo chłodny. Mieszkańców stolicy czeka namiastka zimy. Temperatura w Warszawie spadnie poniżej zera, pojawią się także opady śniegu.

To będzie pierwszy tej jesieni tak chłodny weekend w stolicy. Zgodnie z najnowszą prognozą IMGW, temperatura w dzień w sobotę wyniesie nieco powyżej zera stopni, ale odczuwalnie będzie dużo chłodniej. W nocy oraz w niedzielę w ciągu dnia lekko przymrozi.

Prognoza na piątkowy wieczór. Będzie zimo i pochmurnie

Od piątkowego popołudnia temperatura będzie systematycznie spadać. Późnym wieczorem termometry pokażą w Warszawie około zera stopni. Temperatura odczuwalna wyniesie jednak -3 stopnie. Przez całe popołudnie i wieczór będzie pochmurnie, ale nie powinno padać.

Najzimniej zrobi się ranem – temperatura wyniesie wtedy -2 stopnie, przy czym odczuwalna sięgnie nawet -5 stopni. Wiatr będzie umiarkowany. 

Jaka pogoda czeka nas w sobotę? Nie widać poprawy

W sobotę w ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do ok. 0,5 stopnia Celsjusza, towarzyszyć nam jednak będzie odczucie chłodu do -3 stopni. Cały dzień będzie bardzo pochmurny, ale w samej stolicy nie są prognozowane opady. Synoptycy nie przewidują również silnego wiatru.

Noc z soboty na niedzielę będzie mroźna. Minimalna temperatura wyniesie poniżej -2 stopni Celsjusza.

Niedziela zaskoczy zimową aurą. W Warszawie sypnie śniegiem

W niedzielę zrobi się jeszcze chłodniej. Termometry pokażą maksymalnie -1,3 stopnia Celsjusza, rano i wieczorem będą minimalnie -2 stopnie. Odczuwalna temperatura w ciągu dnia wyniesie około -5 stopni. Od rana będzie pochmurnie, a już przed południem spodziewane są opady śniegu. Według przewidywań synoptyków najmocniej sypnie śniegiem między godziną 16 a 18. Wiatr będzie umiarkowany.

W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura spadnie do około -3 stopni Celsjusza, nadal będzie padał śnieg. Słabe opady śniegu mogą utrzymywać się również w poniedziałek.

