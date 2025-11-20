Warszawskie ulice–widma. Radni robią porządek w nazewnictwie

Z kolei ulice w Wawrze, takie jak Biecka, Liliowa, Łaskarzewska, Przesieka, również przestały istnieć fizycznie, choć nazwy były nadawane jeszcze w latach 60. i 70. XX wieku, co odzwierciedlały oficjalne spisy ulic. Lokalizacja tych dróg jest obecnie trudna do ustalenia nawet na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych.

Nazwa ulica Biecka została nadana uchwałą Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 29 grudnia 1965 r. ulicy biegnącej od ulicy Brzostowskiej do ulicy Szymbarskiej, między ulicą Sztumską i ulica Olecką. Z kolei ulica Liliowa biegła od ul. Trakt Lubelski do ul. Widocznej, między ul. Szparagową i ul. Floriana. Ulica Łaskarzewska biegła od ulicy Zalipie do ulicy Szoferskiej, między ulicą Zgorzelecką i ulicą Odrodzenia.

Nieistniejący odcinek ulicy na Żoliborzu

Na Żoliborzu zmiany dotyczą ulicy Braci Załuskich, której odcinek pomiędzy ulicami Włościańską i Ogólną już nie istnieje.

Nazwa ulica Braci Załuskich została nadana ulicy biegnącej od ulicy projektowanej o nazwie roboczej „Trasa N-S” do ulicy Włościańskiej. W spisach ulic i placów m.st. Warszawy z lat 1965-1969 zasięg tej ulicy jest określony jako: W. Broniewskiego – Włościańska. W uzupełnieniu nr 4 – „Zmiany w przebiegu ulic okres maj 1971 – maj 1972” do Spisu ulic i placów m.st. Warszawy wg stanu na 30 kwietnia 1969 r. przedłużono zasięg tej ulicy do ulicy Ogólnej – wg urzędowego Spisu ulic i placów m.st. Warszawy z 1975 roku zasięg ulicy Braci Załuskich to: W. Broniewskiego – Ogólna. Analogiczna sytuacja dotyczy ulicy Na Wyraju na Bemowie, gdzie fragment drogi nie występuje na współczesnej mapie miasta.

Na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych nie można jednoznacznie zlokalizować odcinka tej drogi pomiędzy ulicami Włościańską i Ogólną, którego dotyczy projekt uchwały. Obecnie, w wyniku zmian zagospodarowania przestrzennego, fragment drogi o wskazanym zasięgu nie istnieje w terenie.

Wolskie ulice widoczne tylko na mapie

Zniesienie nazw ulic na Woli dotyczy Tarnowskiej i Budziszyńskiej, które pochodzą z okresu przedwojennego lub wczesnych lat powojennych, ale dziś nie istnieją fizycznie w terenie z powodu przemian tkanki miejskiej.

Ulica Tarnowska jest ulicą przedwojenną, której przebieg w urzędowym Spisie ulic i placów m.st. Warszawy z 1960 r. określony był jako: „równoległa do Gizów”. Obecnie, w wyniku zmian zagospodarowania przestrzennego, droga o wskazanym zasięgu nie istnieje w terenie.

Przedłożony do akceptacji Rady m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ma charakter porządkujący i został przygotowany w związku z potrzebą zniesienia nazwy ulicy Budziszyńskiej, która aktualnie nie istnieje w terenie.

Ulica Budziszyńska jest ulicą przedwojenną, której przebieg w urzędowych spisach ulic i placów m.st. Warszawy z lat 1960-1975 określany był jako: „Sieradzka Radzanowska”.

Obecnie, w wyniku zmian zagospodarowania przestrzennego, droga o wskazanym zasięgu nie istnieje w terenie.